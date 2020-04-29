FMS: МегаФон запустил безлимитные тарифы без ограничений скорости и трафика

29.04.2020, MForum.ru

Как уже стало ясно, сети операторов мобильной связи в целом прошли проверку на испытание "самоизоляцией". Даже перераспределившиеся географически паттерны потребления трафика не нарушили устойчивой работы сетей мобильного ШПД.

Лучше других, согласно опросу, который я проводил в Telegram (спасибо всем, кто принял в нем участие), выглядели оценки качества сети МегаФон. Это не особенно удивляет, учитывая, что у МегаФон самый большой ресурс в диапазоне b7 2.5-2.7 ГГц, впрочем, не будем отрицать и заслуг тех, кто проектирует и строит сети компании.

Оценив все "за" и "против" в МегаФон решили попробовать монетизировать запас пропускной способности сети, предложив абонентам специальную линейку тарифов, призванную заменять фиксированный интернет доступ для тех, кто в условиях самоизоляции работает удаленно и при этом не имеет доступа к домашнему интернету. Например, это актуально для тех, кто сейчас уехал из Москвы за город.

Таких немало, в последние недели продажи модемов и роутеров в магазинах МегаФон Ритейл выросли в 4 раза. Кто-то резервирует свой домашний интернет, кто-то наконец-то поставил интернет родителям, но наиболее типовая ситуация - это "интернет на даче".

Всем этим пользователям роутеров, планшетов и модемов и адресована новая спецлинейка тарифов МегаФон.

Что в нее входит (тарифы для Москвы)

"Закачайся! В любой момент" можно оплачивать только в те дни, когда им действительно пользуешься. Например, в выходные, если они проходят на даче. (Подробнее о тарифе).

"Закачайся! На полную" это безлимитный интернет без ограничения скорости и объема скачивания. Настоящий FMS - замена проводному интернету там, где он недоступен. (Подробнее о тарифе).

"Закачайся! Легко" - для тех, кого устраивают скорости до 4 Мбит/c и кого интересует возможность безлимитного трафика за сравнительно невысокую цену. Этот тариф подойдет всем, кто сидит в соцсетях и мессенджерах, серфит интернет и делает покупки онлайн. Впрочем, и кино в таком режиме посмотреть вполне получится. (Подробнее о тарифе).

Новые тарифы работают не только в домашнем регионе, но и в поездках по России. В тарифы включена бесплатная опция "МегаФон Защита", исключающая столь раздражающие абонентов нежелательные платные подписки в сети.

Новые тарифы доступны для подключения до 1 июля.

Новую симку с тарифом "Закачайся!" можно купить в интернет-магазине shop.megafon.ru. А если вы и так абонент МегаФон, то в ЛК можно перейти на любой из новых тарифов линейки.

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале abloudRealTime также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко. Анонсы блога по телекому и IT в Yandex.Мессенджер: abloudRealTime

теги: МегаФон тарифы безлимитные анлимы