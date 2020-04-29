FMS: МегаФон запустил безлимитные тарифы без ограничений скорости и трафика

MForum.ru
29.04.2020,
Как уже стало ясно, сети операторов мобильной связи в целом прошли проверку на испытание "самоизоляцией". Даже перераспределившиеся географически паттерны потребления трафика не нарушили устойчивой работы сетей мобильного ШПД.
Лучше других, согласно опросу, который я проводил в Telegram (спасибо всем, кто принял в нем участие), выглядели оценки качества сети МегаФон. Это не особенно удивляет, учитывая, что у МегаФон самый большой ресурс в диапазоне b7 2.5-2.7 ГГц, впрочем, не будем отрицать и заслуг тех, кто проектирует и строит сети компании.
Оценив все "за" и "против" в МегаФон решили попробовать монетизировать запас пропускной способности сети, предложив абонентам специальную линейку тарифов, призванную заменять фиксированный интернет доступ для тех, кто в условиях самоизоляции работает удаленно и при этом не имеет доступа к домашнему интернету. Например, это актуально для тех, кто сейчас уехал из Москвы за город.
Таких немало, в последние недели продажи модемов и роутеров в магазинах МегаФон Ритейл выросли в 4 раза. Кто-то резервирует свой домашний интернет, кто-то наконец-то поставил интернет родителям, но наиболее типовая ситуация - это "интернет на даче".
Всем этим пользователям роутеров, планшетов и модемов и адресована новая спецлинейка тарифов МегаФон.
Что в нее входит (тарифы для Москвы)
Новые тарифы работают не только в домашнем регионе, но и в поездках по России. В тарифы включена бесплатная опция "МегаФон Защита", исключающая столь раздражающие абонентов нежелательные платные подписки в сети.
Новые тарифы доступны для подключения до 1 июля.
Новую симку с тарифом "Закачайся!" можно купить в интернет-магазине shop.megafon.ru. А если вы и так абонент МегаФон, то в ЛК можно перейти на любой из новых тарифов линейки.
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теги: МегаФон тарифы безлимитные анлимы
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