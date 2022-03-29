Регулирование: Минцифры рекомендовало операторам "обеспечить равномерную нагрузку" на сети связи

MForum.ru
29.03.2022,
Процитирую фрагмент письма, которое получили все российские операторы мобильной связи:
"В условиях внешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг".
В переводе на общепонятный язык это выглядит, как рекомендация принять меры, которые бы ограничили рост трафика в сетях сотовой связи, что является вынужденной мерой в ситуации, когда пропала возможность развивать пропускную способность существующих сетей. В этой ситуации неизбежна необходимость остановки роста трафика.
Что же, для этого есть немало предпосылок - блокировки популярных соцсетей. Вскоре к этому может прибавиться также рост барьеров на покупку современного смартфона (ценовых, сокращение возможностей выбора модели, возможные сложности активации и т.п.). А пока что операторы могут воспринять этот призыв, как намек на то, что следовало бы отказаться от безлимитных тарифов. И, вполне вероятно, что это совпадает с желанием самих операторов, тем более, в новых условиях.
Как операторы комментируют эту инициативу?
Мегафон:
Владимир Месропян, директор по связям с госорганами Мегафона: В условиях объективных сложностей с поставками телекоммуникационного и вычислительного оборудования, которые могут в негативном сценарии привести к понижению качества услуг связи и снижения устойчивости сетей, рекомендация Минцифры России выглядит рациональной и своевременной.
МТС:
В текущих условиях — это рациональное решение, которое позволит операторам иметь необходимый запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета.
Tele2:
«Мы разделяем озабоченность министерства. Однако в своей практике Tele2 никогда не злоупотребляла безлимитами. Эти продукты мало востребованы у наших клиентов, при распространении безлимиты создают избыточную нагрузку на сеть. Мы рады, что регулятор разделяет этот подход. Тарифы Tele2 сбалансированы по наполнению и отвечают любому профилю потребления абонента».
По слухам, бренд Yota уже остановил активации ТП "Близкие страны" и ТП "AnyYota B2B" с безлимитным интернетом. Не исключено, что этому примеру последуют и некоторые другие участники рынка у которых сохранились архивные тарифы с безлимитным доступом.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости, канал в Дзен
теги: регулирование Минцифры
Публикации по теме:
29.03. [Новости компаний] Регулирование: Минцифры РФ разрешило операторам отложить расширение покрытия LTE / MForum.ru
28.03. [Новости компаний] Санкции: Операторы предупреждают о возможных сбоях в работе сетей связи. Обоснованно? / MForum.ru
10.03. [Новости компаний] Регулирование: Ценам на сотовую связь разрешат расти / MForum.ru
28.01. [Новости компаний] Регулирование: Могут ли в РФ повысить отчисления в резерв универсального обслуживания? / MForum.ru
01.12. [Новости компаний] Регулирование: Для 5G в России продолжают искать частоты - но ищут не там / MForum.ru
30.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 10A представлен официально / MForum.ru
29.03. [Новинки] Слухи: Realme 9 4G замечен на официальном сайте / MForum.ru
28.03. [Новинки] Анонсы: Honor X9 представлен официально / MForum.ru
28.03. [Новинки] Анонсы: Hisense Hi Reader появился в продаже / MForum.ru
25.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme C31 с 6,5-дюймовым дисплеем и чипсетом Unisoc T612 / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: Oppo K10 представлен официально / MForum.ru
24.03. [Новинки] Это интересно: Анонсирован анонс Nothing Phone (1) / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: Realme GT Neo 3 представлен официально / MForum.ru
22.03. [Новинки] Слухи: Vivo X Note получит 7-дюймовый OLED-дисплей / MForum.ru
22.03. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон начального уровня Oppo A16e / MForum.ru
21.03. [Новинки] Слухи: Poco F4 замечен в Geekbench / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A33 5G представлен официально / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A53 5G получил Exynos 1280 / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A73 5G представлен официально / MForum.ru
17.03. [Новинки] Слухи: Электронная книга Onyx Boox Nova Air C получит цветной E-Ink дисплей и стилус / MForum.ru
17.03. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен iQOO Z6 5G на базе Snapdragon 695 / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: Lava Z3 дебютировал в Индии / MForum.ru
15.03. [Новинки] Cлухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy A33 5G / MForum.ru
15.03. [Новинки] Это интересно: Экология или жажда наживы? / MForum.ru
14.03. [Новинки] Анонсы: Honor X8 представлен официально / MForum.ru