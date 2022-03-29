Регулирование: Минцифры рекомендовало операторам "обеспечить равномерную нагрузку" на сети связи

29.03.2022, MForum.ru

Процитирую фрагмент письма, которое получили все российские операторы мобильной связи:

"В условиях внешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг".

пресс-релиз

В переводе на общепонятный язык это выглядит, как рекомендация принять меры, которые бы ограничили рост трафика в сетях сотовой связи, что является вынужденной мерой в ситуации, когда пропала возможность развивать пропускную способность существующих сетей. В этой ситуации неизбежна необходимость остановки роста трафика.

Что же, для этого есть немало предпосылок - блокировки популярных соцсетей. Вскоре к этому может прибавиться также рост барьеров на покупку современного смартфона (ценовых, сокращение возможностей выбора модели, возможные сложности активации и т.п.). А пока что операторы могут воспринять этот призыв, как намек на то, что следовало бы отказаться от безлимитных тарифов. И, вполне вероятно, что это совпадает с желанием самих операторов, тем более, в новых условиях.

Как операторы комментируют эту инициативу?

Мегафон:

Владимир Месропян, директор по связям с госорганами Мегафона: В условиях объективных сложностей с поставками телекоммуникационного и вычислительного оборудования, которые могут в негативном сценарии привести к понижению качества услуг связи и снижения устойчивости сетей, рекомендация Минцифры России выглядит рациональной и своевременной.

МТС:

В текущих условиях — это рациональное решение, которое позволит операторам иметь необходимый запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета.

Tele2:

«Мы разделяем озабоченность министерства. Однако в своей практике Tele2 никогда не злоупотребляла безлимитами. Эти продукты мало востребованы у наших клиентов, при распространении безлимиты создают избыточную нагрузку на сеть. Мы рады, что регулятор разделяет этот подход. Тарифы Tele2 сбалансированы по наполнению и отвечают любому профилю потребления абонента».

По слухам, бренд Yota уже остановил активации ТП "Близкие страны" и ТП "AnyYota B2B" с безлимитным интернетом. Не исключено, что этому примеру последуют и некоторые другие участники рынка у которых сохранились архивные тарифы с безлимитным доступом.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости, канал в Дзен

теги: регулирование Минцифры