Тарифы: ВымпелКом подготовил новое безлимитное предложение - Анлим

MForum.ru
30.08.2018,
Оператор позиционирует новый тариф, как “безграничный и честный”. Давайте посмотрим, есть ли основания для таких характеристик?
Во-первых, в действующий почти во всех регионах присутствия (кроме Чукотки) интернет-тариф включены 500 минут исходящих вызовов на номера любых операторов. Это удобно. Интернет-интернетом, но и потребность в голосовых звонках никто не отменял. И в Анлиме доплачивать за них не придется.
Во-вторых, оператор обещает не резать качество передачи видео, поддерживая HD-качество на максимально доступных скоростях! Настолько, насколько это будут позволять технические возможности сети в данное время в данном месте. У абонентов “Анлима” есть выбор - платить 600 рублей в месяц за нелимитированный просмотр видео без поддержки HD, либо можно заплатить 690 рублей в месяц и тогда качество видео будет ограничиваться только возможностями сети. Это честное предложение в условиях безлимита. В регионах расценки начинаются от 270 рублей без HD и от 330 рублей с HD-видео. И неплохой бонус - опция поддержки HD-видео в первый месяц после подключения доступна бесплатно, что позволяет сравнить варианты. Подробное описание тарифа, .pdf.
В этом любопытном предложении Билайн сделана попытка реализовать давнишнюю мечту операторов - брать с абонентов деньги, в зависимости от скорости доступа. Эта идея с трудом укладывается в головах пользователей, ведь многие знают, что радиотехнология - это и так самые разные скорости в разное время и в разных точках сети. Тем не менее, при текущем качестве сетей разница между видео в режиме HD и видео в более низком разрешении вполне заметна, и в Билайн пробуют сыграть на этом. Учтено в этом тарифе и еще одно пожелание абонентов - возможность раздачи интернета (тетеринг). К сожалению, эта предложение не слишком симпатично - 50 рублей в час или 150 рублей в сутки без ограничений скорости, такое себе позволит не каждый. И все же это плюс, ведь у других операторов безлимит вообще нельзя раздавать, ни бесплатно, ни за деньги.
Идея ранжировать качество услуги мобильного ШПД в зависимости от оплаты - не нова сама по себе, именно так конкурируют операторы в США, где в последние годы все были вынуждены предложить абонентам "безлимиты". Теперь следует ожидать такого же подхода и в России. Вот и МегаФон с сегодняшнего дня обещает "привилегии" абонентам, тратящим на связь от 1000 рублей в месяц, среди которых повышение скорости доступа на 30% "при прочих равных" с другими абонентами. Среди других мер - приоритетные звонки в контактный центр, приоритетное обслуживание в офисах и так далее, в общем - сплошной капитализм.
На сегодня уже все операторы Б3 выдали безлимитные предложения - Тарифище от МТС, бесплатная безлимитная опция на тарифах линейки “Всё Моё” у ВымпелКом и безлимитный доступ на тарифах линейки “Включайся!” МегаФон (не во всех регионах и зачастую не бесплатно). Теперь вот еще “Анлим” от Вымпелком. Только Tele2 пока “следит за ситуацией на рынке”.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
30.08. [Новости компаний] Пресс-релизы: «Анлим» - тариф с безграничным и честным интернетом от Билайн / MForum.ru
23.08. [Краткие новости] Пресс-релизы: Билайн усовершенствовал услугу «Управляемый WiFi» благодаря партнерству с Wimark / MForum.ru
23.08. [Краткие новости] Пресс-релизы: Количество сообщений «Лиза Алерт» о пропавших в лесах людях увеличилось летом почти в десять раз / MForum.ru
23.08. [Краткие новости] Пресс-релизы: «Билайн» приглашает москвичей поздравить Парк Горького с юбилеем / MForum.ru
16.08. [Новости компаний] Пресс-релизы: Настоящий безлимитный интернет на тарифах «ВСЁмоё!» от «Билайн» / MForum.ru
30.08. [Новинки] Анонсы: AGM X3 – самый прочный смартфон со Snapdragon 845 / MForum.ru
29.08. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Yota 3+ / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: LG G7 One и G7 Fit – почти флагманы, но дешевле / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Realme 2 получил 6,2-дюймовый HD-дисплей и Snapdragon 450 / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный BQ Aquaris C получил экран 18:9 / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo R17 Pro с тройной камерой / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Meizu 16th приходит в Россию / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pocophone F1 представлен официально / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Nokia 6.1 Plus и Nokia 5.1 Plus – смартфоны на Android One / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Smartisan Nut Pro 2S - Snapdragon 710, сдвоенные камеры и новые цвета / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite / MForum.ru
19.08. [Новинки] Анонсы: Предзаказ Ulefone S1 стартует от $10 / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Motorola One получит 5,88-дюймовый дисплей и АКБ 3000 мАч / MForum.ru
17.08. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Android Pie (Go Edition) / MForum.ru
17.08. [ПО] Анонсы: Объявлено, какие смартфоны Motorola будут обновлены до Android 9.0 Pie / MForum.ru
16.08. [ПО] Анонсы: Все смартфоны Nokia будут обновлены до Android 9.0 Pie / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Huawei готовит российский релиз nova 3 / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia XA2 Plus доступен в России / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Раскрыты подробности о Moto P30 / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi представила Mi Pad 4 Plus с 10-дюймовым дисплеем / MForum.ru