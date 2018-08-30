Тарифы: ВымпелКом подготовил новое безлимитное предложение - Анлим

30.08.2018, MForum.ru

Оператор позиционирует новый тариф, как “безграничный и честный”. Давайте посмотрим, есть ли основания для таких характеристик?

Во-первых, в действующий почти во всех регионах присутствия (кроме Чукотки) интернет-тариф включены 500 минут исходящих вызовов на номера любых операторов. Это удобно. Интернет-интернетом, но и потребность в голосовых звонках никто не отменял. И в Анлиме доплачивать за них не придется.

Во-вторых, оператор обещает не резать качество передачи видео, поддерживая HD-качество на максимально доступных скоростях! Настолько, насколько это будут позволять технические возможности сети в данное время в данном месте. У абонентов “Анлима” есть выбор - платить 600 рублей в месяц за нелимитированный просмотр видео без поддержки HD, либо можно заплатить 690 рублей в месяц и тогда качество видео будет ограничиваться только возможностями сети. Это честное предложение в условиях безлимита. В регионах расценки начинаются от 270 рублей без HD и от 330 рублей с HD-видео. И неплохой бонус - опция поддержки HD-видео в первый месяц после подключения доступна бесплатно, что позволяет сравнить варианты. Подробное описание тарифа, .pdf.

В этом любопытном предложении Билайн сделана попытка реализовать давнишнюю мечту операторов - брать с абонентов деньги, в зависимости от скорости доступа. Эта идея с трудом укладывается в головах пользователей, ведь многие знают, что радиотехнология - это и так самые разные скорости в разное время и в разных точках сети. Тем не менее, при текущем качестве сетей разница между видео в режиме HD и видео в более низком разрешении вполне заметна, и в Билайн пробуют сыграть на этом. Учтено в этом тарифе и еще одно пожелание абонентов - возможность раздачи интернета (тетеринг). К сожалению, эта предложение не слишком симпатично - 50 рублей в час или 150 рублей в сутки без ограничений скорости, такое себе позволит не каждый. И все же это плюс, ведь у других операторов безлимит вообще нельзя раздавать, ни бесплатно, ни за деньги.

Идея ранжировать качество услуги мобильного ШПД в зависимости от оплаты - не нова сама по себе, именно так конкурируют операторы в США, где в последние годы все были вынуждены предложить абонентам "безлимиты". Теперь следует ожидать такого же подхода и в России. Вот и МегаФон с сегодняшнего дня обещает "привилегии" абонентам, тратящим на связь от 1000 рублей в месяц, среди которых повышение скорости доступа на 30% "при прочих равных" с другими абонентами. Среди других мер - приоритетные звонки в контактный центр, приоритетное обслуживание в офисах и так далее, в общем - сплошной капитализм.

На сегодня уже все операторы Б3 выдали безлимитные предложения - Тарифище от МТС, бесплатная безлимитная опция на тарифах линейки “Всё Моё” у ВымпелКом и безлимитный доступ на тарифах линейки “Включайся!” МегаФон (не во всех регионах и зачастую не бесплатно). Теперь вот еще “Анлим” от Вымпелком. Только Tele2 пока “следит за ситуацией на рынке”.

Описание тарифа от оператора

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