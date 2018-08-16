Пресс-релизы: Настоящий безлимитный интернет на тарифах «ВСЁмоё!» от «Билайн»

16.08.2018, MForum.ru

16 августа 2018 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запускает опцию «Безлимитный интернет», которая позволяет абонентам «ВСЁмоё!» пользоваться мобильным интернетом на своих смартфонах без ограничений и дополнительных затрат. (*)

Опция доступна для абонентов тарифов «ВСЁмоё!», начиная от «ВСЁмоё1» или «ВСЁмоё2» в зависимости от региона. Подключить «Безлимитный интернет» можно в салонах «Билайн». Опция входит в стандартную абонентскую плату тарифа, которая остается без изменений.

Ирина Лебедева, Исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду ПАО «ВымпелКом»: «Мы давно ведем планомерную работу над безлимитными предложениями для клиентов. Опция для «Безлимитный интернет» для тарифов «ВСЁмоё!» дает нашим абонентам действительно понятный, надежный и по-настоящему безлимитный интернет, которым можно пользоваться на комфортных и прозрачных условиях. Также к сентябрю мы представим уже самостоятельный завершенный тариф с мобильным интернетом без ограничений».

Более подробная информация о параметрах тарифа доступна на: https://beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/cellphone/

(*) Тариф действует во всех филиалах присутствия в РФ ПАО «Вымпелком» за исключением Чукотского АО. Переход на новые тарифы «ВСЁмоё!» бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.

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Комментирует Алексей Бойко, аналитик MForum.ru:

"ВымпелКом делает предложение, которое безусловно может порадовать абонентов компании - безлимитный тариф. К сожалению, это также тариф строго для смартфона в котором стоит SIM-карта, без возможности раздачи трафика на свои или чужие устройства. Если говорить о причинах запуска нового тарифа, то шаг этот компанию вероятно вынудило сделать решение конкурентов.

В целом возвращение безлимитов - это вредный тренд, эти "плоские" тарифы существенно сокращают возможности операторской конкуренции на рынке, занижают потенциальные доходы операторов, а также увеличивают нагрузку на сеть, не компенсирующуюся ростом доходов от пользования мобильным интернетом. Остается только сожалеть о возврате российского рынка к этой практике".

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теги: анлимы, безлимитные тарифы

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