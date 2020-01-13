Российские операторы поднимают цены на связь и мобильный интернет

13.01.2020, MForum.ru

Праздники завершились, наступило время традиционного постновогоднего "похмелья" и негативных новостей.

В конце 2019 года российские операторы начали в свойственной им завуалированной манере информировать абонентов о грядущем повышении цен на архивные тарифы. Сообщения при этом могли выглядеть, например, так: msk.tele2.ru . То есть в тексте компании нет ни слова о повышении, напротив, говорится о "более выгодных условиях", "оптимальном соотношении цены и наполнения" и т.п.

Но по-факту после этого цены на ряд архивных тарифов подняты на 10%:

Источник таблицы: mobile-review.com. В упомянутой статье отмечается также ловушка, расставленная на абонентов заботливым оператором - если не внести абонентскую плату, то пользователи архивных тарифных планов линеек "Мой Tele2" столкнутся со стоимостью звонков на "остальные номера России" в 9 рублей за минуту! Не внести абонплату в условиях повышения стоимости тарифа очень несложно, автопополнение не сработает, если у абонента был установлен лимит в размере прежней абонплаты.

Tele2 не единственный оператор, который занялся повышением тарифов. Увеличить сбор денег с существующих абонентов хотят сейчас все операторы. И это не просто рядовое желание заработать больше, а прямое следствие мудрого отраслевого и госрегулирования - от внедрения "яровизации" до запуска внутристранового роуминга. Государство принудило операторов понести гигантские, многомиллиардные расходы, теперь операторы просто вынуждены идти на непопулярные меры по "отжатию" у населения денег, которые эти расходы хотя бы частично компенсируют.

К операторам, лично у меня практически нет претензий. Они делают то, что вынуждены, что не могут не делать. Деньги из воздуха не возьмутся, за тотальное подслушивание за всеми российскими абонентами кроме абонентов никто не заплатит. Вопрос только в том, как операторы объясняют свои действия. Когда они, как Tele2, называют это "оптимизацией" или "улучшением условий" - это плохо пахнет. Когда, как ВымпелКом, говорят о том, что вынуждены прибегнуть к повышению расценок на архивных тарифах из-за расходов на реализацию требований законодательства - это честно. Цены на архивных тарифах с 13 января повышают и в МегаФоне - здесь решили сослаться на рост потребления услуг абонентами.

В МТС пока что не комментируют возможность повышения тарифов. Отмолчаться в этой ситуации не получится, что-нибудь сказать придется, когда дело все же дойдет до повышения, а оно до него дойдет, не сомневаюсь.

Кстати, о росте потребления услуг. Это также вполне объективный негативный фактор, стимулируемый безлимитными тарифами. Операторы, которые спровоцировали вывод на рынок безлимитов, должны были понимать, что все кончится плохо - либо придется повышать цены, либо ограничивать доступные абонентам скорости. Потому что частотный ресурс и пропускная способность сети, в отличие от безлимитов, ограниченные. Конечно, заманчиво было попытаться сыграть в безлимиты тем операторам, у которых больший частотный ресурс и немало базовых станций - они рассчитывали на то, что дольше продержатся до необходимости введения ограничений или повышения цен. Но только эта система - до какой-то степени самобалансирующаяся, у кого больше ресурса (или у кого он менее всего заполнен), к тому тянутся самые тяжелые абоненты. А они могут "забить" даже самую мощную сеть. В итоге, с проблемами перегрузки ряда секторов в сети сталкиваются сейчас практически все операторы.

И, если верить сообщениям абонентов, некоторые операторы, например, Tele2, уже начали резать скорости доступа на своих тарифах.

В этом, кстати, немало вины самих абонентов. Любой опрос показывает, абоненты уверенно предпочитают безлимитные пакетные предложения. Что же, что хотели - то и получили. При ограниченном частотном ресурсе можно получить только безлимит с шейпингом. Хотели? Наслаждайтесь! Если сейчас этим занялись в Tele2, то рано или поздно такие же меры придется вводить и другим операторам.

Если без шуток, то виноваты все же операторы. Если бы они не предлагали рынку безлимит, сети были бы менее загружены, а у операторов было бы больше возможностей для конкуренции. Частично спасти положение помог бы своевременный запуск 5G, что позволило бы "расшить" узкие места сети LTE, дать операторам куда большие пропускные способности, но здесь мы вновь возвращаемся к мудрому руководству, которое позабыло, что под мобильный интернет для гражданских, оказывается, нужно было зарезервировать достаточные полосы частотного ресурса. И теперь частот под 5G в России нет, и, соответственно, нет и 5G. А значит, будем играть с тем, что есть, то есть расходы на связь и мобильный интернет будут расти, а качество услуг - снижаться. По-другому - никак.

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