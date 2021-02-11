Антимонопольное регулирование: ФАС возбудило дело в отношении Tele2

11.02.2021, MForum.ru

ФАС еще не удалось доказать, что Tele2 повысило цены 12 мая 2020 года (медленно у нас работают суды), но очередные повышения, которые предпринял оператор, дали ФАС основания для возбуждения еще одного дела в отношении оператора.

Напомню, что с 1 января 2021 года Tele2 Россия (ООО "Т2 Мобайл") повысило стоимость услуг сотовой связи. Как подсчитали в ФАС, повышение коснулось более 12 млн абонентов-физлиц и в среднем составило 13%. Оператор, повышая цены, ссылается на рост своих затрат. Вполне справедливо на это ссылаться, с вынужденным повышением затрат из-за различных решений государства, сталкиваются все телеком-операторов.

Граждане, понятно, недовольны. И если кто-то готов терпеть неизбежные повышения цен, то кто-то и жалуется, ФАС сообщает, что регулятору продолжают поступать "большое количество обращений граждан, абонентов Tele2".

Это дало ведомству основания для возбуждения дела в отношении ООО Т2 Мобайл "о нарушении антимонопольного законодательства".

По предыдущему аналогичному делу ФАС выдала предписание привести тарифы к уровню до майского повышения, оператор, конечно, не стал его выполнять и предпочел запустить процедуру оспаривания в судебном порядке, которую можно растянуть на много месяцев. Что и происходит.

Еще раз. Никаких чудес ждать не следует. Государство наращивает обременения для телеком-бизнеса - это и яровизация, и суверенный интернет, и доступный интернет, этим список что операторы "должны" не исчерпывается. То есть, вполне очевидно, что все эти обременения приводят к росту издержек операторов. Операторы, сталкиваясь с ростом издержек не могут не наращивать тарифы. Точка. Если бы государство готово было субсидировать свои инициативы, можно было бы избежать роста тарифов. Но субсидии операторам не предлагаются. Поэтому заплатить за государственные инициативы придется абонентам. Это стоит понимать. Вопрос лишь в методах. Как видим, вариант ползучего повышения цен, путем объявления тарифов архивными и выпуска на рынок новых тарифов, подразумевающих рост платежей абонентов, государству не нравится, по крайней мере, вызывает вот такие ответные реакции, как дела, заводимые ФАС. Если это, конечно, не имитация антимонопольного регулирования - уж очень медленно тянутся процессы, уж очень незаметны для компании назначаемые штрафы.

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: телеком рост цен цены вверх Tele2 Россия T2 Мобайл антимонопольное регулирование ФАС