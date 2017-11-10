Итоги: ВымпелКом отчитался за 3q2017 - успешно

10.11.2017, MForum.ru

Компания вновь представила хорошие результаты. Давайте их обсудим.

Стоит отметить рост таких показателей, как выручка (73 млрд руб., +2.9 пп гг) и мобильная выручка (59 млрд руб., +4.2 пп гг) . Частично это объясняется сезонным фактором, но также здесь несомненно есть вклад от реализации стратегии компании.

Продолжающееся сокращение доходов от услуг фиксированного сегмента (до 10 млрд руб.) связано, как с инициативой "Всё за 0", так и с переходом части клиентов с контрактов, привязанных к курсу доллара, на рублевые контракты.

Предмет особой гордости менеджмента - рост показателей EBITDA и EBITDA margin до 28% и 39% соответственно.

Меня больше радует рост показателя CAPEX - до 10,9 млрд (+15.5% гг). Это неплохие деньги. Отношение к доходам выросло до 17.1% на фоне роста доходов! Чувствуется, что в компании понимают важность вложений в развитие сети при всех разговорах о модели light assets и готовы приоритетно финансировать это направление деятельности. И все же, с учетом действий других участников рынка, даже эти вложения остаются недостаточными. ВымпелКом вряд ли мог бы себе позволить вкладывать больше на текущем этапе, так что будем внимательно смотреть за дальнейшими действиями компании в отношении развития инфраструктуры - с учетом роста потребления данных и роста абонбазы, на ее развитие необходимо выделять немалые средства, чтобы не разочаровать существующих и привлечь новых абонентов.

Хорошо подрос сегмент доходов от мобильных данных. Это, несомненно, результат ухода от безлимитных тарифов, которые несколько лет подряд подрывали потенциальный доход российских операторов. В то же время, потенциал этой составляющей дохода еще не реализован, здесь также сказывается тяжелое наследие бездумного вывода на рынок безлимитных тарифов российскими операторами.

Росту числа клиентов я не стал бы уделять особое внимание. Этот показатель все еще не отражает реальной картины на российском рынке. Соответственно, реальный ARPU скорее всего выше, как и потребление данных MB/user. Рост в 38.3% - очень неплох!

Шелль Мортен Йонсен во время встречи с журналистами отметил, что существенный вклад в рост EBITDA обеспечил запуск услуги VEON. Компания сообщает, что число скачиваний этого мобильного приложения - около 1.5 млн. Отмечу, что число скачиваний - это не число пользователей, но в целом цифра внушительная.

Марек Слачик отметил продолжающийся рост числа пользователей пакетных предложений компании. Эти тарифы безусловно обеспечивают для ВымпелКом хороший и растущий источник дохода.

Несколько удивили меня итоги роумингового сезона - очень неплохие, число роумеров по данным ВымпелКом выросло на 14%, а объем пользования данными год к году при этом удвоился! В компании ссылаются на простоту пользования услугами Билайн в роуминге - не требуются какие-то действия абонента для того, чтобы воспользоваться услугой: мобильный интернет в роуминге доступен по цене 5 руб. за 1 МБ. Кроме того, можно воспользоваться опцией "Безлимитный интернет в роуминге" за 350 руб. в сутки. Также позитивный вклад в рост доходов от международного роуминга дало увеличение числа поехавших за границу в 2017 году по-сравнению с 2016-м годом.

В рознице позитивные результаты можно связать с тем, что Билайн обеспечил персонализованный подход к клиентам. Уверен, что этот подход следует расширять, например, распространить его на программы лояльности - предлагать клиенту скидки на покупки в тех магазинах, которыми он в действительности пользуется, а не в типовом и едином для всех наборе магазинов. Big Data позволяет собирать такие данные, возможно через какое-то время мы увидим примеры внедрения этого подхода.

Во время встречи с топ-менеджментом компании в Москве удалось узнать, что устранение внутреннего роуминга в основном завершится до конца 2018 года, возможно даже ранее.

Затраты на "яровизацию" в компани пока что могут оценить только "сверху", поскольку конкретные требования до компании все еще не доведены (Минкомсвязи направила свое непубличное предложение в Правительство РФ). Пессимистичная оценка необходимых для реализации "хотелок" силовиков инвестиций - сотни миллиардов рублей. Этот сценарий означал бы серьезные проблемы для дальнейшего бизнеса операторов мобильной связи в России, поэтому в компании надеются, что в правительстве подойдут к теме взвешенно, и реализация закона будет предусматривать поэтапность, с тем, чтобы процесс занял достаточно длительное время, что потребовало бы от операторов меньших одномоментных инвестиций. К сожалению, процессы принятия решений затягиваются, а до обозначенных сроков внедрения в июле 2018 года остается все меньше времени, что может дополнительно усложнить для операторов отработку требований "закона Яровой", когда они все же поступят к оператору.

Александр Поповский уверен, что работа "прачечной", раздающей населению SIM-карты операторов сотовой связи в России сейчас - на грани коллапса. Операторы сфокусировались на повышении качества продаж в собственной рознице. Но из-за того, что с рынка ушли безлимиты, стали снижаться объемы качественных продаж. Это привело к тому, что некоторые операторы постарались поддержать объемы продаж на прежнем уровне за счет активации механизма раздач. По мнению г-на Поповского в 2018 или в 2019 году мы все же увидим снижение объемов продаж SIM-карт. Раздачи экономически неэффективны и будут уходить с рынка. В Билайн высказывают удовлетворение устойчивостью абонентской базы компании - рост ARPU показывает, что клиенты лояльны, что идет переход на пакеты с большим объемом включенного трафика.

Итоги

Компания представила хорошие результаты. Выделю две тому причины. Сезонный фактор, третий квартал для многих - это удачная пора для бизнеса. Коррекция тарифов.

Нельзя исключить, что результаты уже следующего квартала не будут столь сияющими, что отнюдь не умаляет успешные действия компании летом и осенью. Возможность закрепления позитива я вижу в наращивании инвестиций при грамотном их использовании или в консолидации, в вероятность которой в ближайшей перспективе я пока не верю.

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Отчет VEON

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