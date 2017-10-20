Платное ТВ: ТМТ представляет итоги 3q2017. Триколор ТВ в лидерах, но конкуренты показывают больший рост

20.10.2017, MForum.ru

Агентство "ТМТ Консалтинг" представило свои оценки рынка платного ТВ по итогам 3 квартала 2017 года. Число абонентов выросло незначительно - на 0.8% (квартал к кварталу) до 42,4 млн, проникновение услуги превышает 74.5%. Выручка растет опережающими темпами и достигает 21,7 млрд руб., т.е. +2.4% квартал к кварталу. Средний счет на абонента вырос до 171 руб (без НДС), что соответствует +11 руб. гг и +1 руб. кк.

Триколор пока сохраняет свои лидерские позиции, но конкуренты показывают бОльшие темпы роста - Ростелеком вырос на 116 тыс. абонентов за квартал, а МТС и ЭР-Телеком демонстрируют самые высокие темпы относительного прироста - 12,1% кк и 7.4% кк соответственно.

Больше данных в отчете компании "ТМТ Консалтинг".

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