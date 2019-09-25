Телеком: Конспекты. Андрей Кузяев, ЭР-телеком, встреча с медиа в Перми 24 сентября. Часть 2. Изменения в стратегии

25.09.2019, MForum.ru

Продолжаю рассказывать о выступлении президента ЭР-Телеком Андрея Кузяева на встрече с журналистами в Перми. Начало конспекта (история компании ЭР-Телеком), по ссылке, ниже - продолжение (вторая часть).

Андрей Кузяев, президент ЭР-Телеком, Пермь, 2019.09.24

Что такое ЭР-Телеком на сегодня?

В 2018 году у нас выручка была 40 млрд рублей. Мы компания номер 1 в России по технологичности сети. У нас самая высокая скорость проводного интернета. Мы номер 2 на рынке ШПД и номер 3, если считать спутникового оператора, на рынке платного ТВ. У нас самая большая публичная сеть Wi-Fi - 18 тысяч локаций. Протяженность оптоволоконной сети на сегодня - около 75 тысяч км, ее стройка идет все эти годы, постоянно.

Мы работаем в масштабах всей страны, на карте на слайде серым цветом помечены территории, где мы пока не присутствуем.

Хочу обратить ваше внимание на динамику роста компании. Выручка в 2007 году - 1.3 млрд руб. До 2014 года мы росли ежегодными темпами в 50-70% или выше. С 1.3 выросли до 22,2 ( в 17 раз). Мы трижды попадали в рейтинг Deloitte, как самая быстрорастущая компания Европы, Центральной Азии и Северной Африки. Но в 2015 году произошло насыщение рынка. Рост составил всего 5% по итогам 2015 года.

Почему это произошло?

Мы росли, прежде всего, как компания, которая выходит на новые рынки, строит сети с нуля и подключает абонентов. У нас было всего две услуги - платное кабельное ТВ и интернет. В 2015 году уровень проникновения этих услуг в России достиг почти 70%. Расти по-старому для нас стало невозможно. Вдобавок на эти годы пришлась ситуация с кризисом. Поэтому в 2015 году мы приняли решение - обновить нашу стратегию, выработать новые точки роста, новые факторы роста.

И еще одна тема. В моей жизни было много кризисов. Я, что называется, серийный предприниматель. Свой бизнес начал в марте 1991 года, 1 марта была зарегистрирована Пермская финансово-промышленная группа. С этого момент прошло более 25 лет, скоро 30 лет будет. На дороге своего развития мы "насобирали" все кризисы. В 2014 году из-за девальвации, наша выручка и наша EBITDA уменьшились вдвое по-сравнению с тем, что было ранее. Мы поставили перед собой задачу отыграть все, что потеряли.

В 2015 году мы поставили перед собой задачу - увеличиться в объемах вдвое, говоря о выручке! Скажу честно, на момент, когда я заявил о таком решении, я еще не знал за счет чего мы вырастем вдвое. Но мы твердо знали, что нам нужно вырасти. И в целом, компания ЭР-Телеком, это компания роста. Мы сосредоточены на росте, на том, что развивается и растет, на том, что связано с инновациями. Если этого нет, то компания умирает.

Мы разработали и утвердили стратегию - удвоение масштабов бизнеса. С наших 20 млрд руб. в год, я хотел, чтобы мы ушли на 40 млрд в год. Чтобы вернуться туда, где мы были до кризиса.

Весь 2015 год мы тестировали гипотезы, выявляли, за счет чего мы сможем расти. Выработали несколько направлений. В частности, раньше мы не достраивали сети в городах присутствия, не шли в новостройки. В 2015 году решили - будем достраиваться.

Второе. Мы выявили, что весь 2012-й, 2013-й, 2014-й год сегмент b2b рос опережающими темпами, по-сравнению с b2c. Без всякого нашего фокуса на этом направлении. И мы выявили, что в b2b для нас содержится главный потенциал роста. Тогда как в сегменте b2c мы сталкиваемся с высокой конкуренцией.

Следующее. Когда-то давно, в начале и середине 90-х годов, по поручению Лукойла я занимался консолидацией нефтяного рынка. Сейчас на рынке, как вы знаете, всего четыре крупных нефтяных компаний. А в начале 90-х их были тысячи. Я знал, как консолидировать нефтяной рынок. Подумалось, а почему бы не повторить тот же ход на рынке телекома, не консолидировать его? В тот момент, рынок телекома был консолидирован от силы на 60%, на нем были массово представлены независимые альтернативные операторы. Мы предположили, что активный M&A станет фактором роста компании. И мы не ошиблись, но об этом я еще расскажу.

И самое главное. Мы сами себе сказали: если мы полностью удовлетворили спрос в продуктах, которые на середину нулевых казались инновационными, то есть ШПД, платное ТВ... когда мы в начале нулевых говорили покупателям - вот тебе 60 каналов платного ТВ, у людей появлялся восторг в глазах, к нам стояли очереди. Сегодня мы говорим - 200 каналов платного ТВ, и нас спрашивают - а скидка будет? Поэтому мы сами себе сказали - мы должны выйти на новые, сопредельные рынки, чтобы продвигать наш core бизнес, мы должны быть интересны нашим клиентам. Мы должны предвосхищать спрос, предлагать рынку новые сервисы. Так что мы сделали фокус на инновациях.

Поговорим об этом подробнее, начиная со строительства сети в городах присутствия. В 2010 году мы поняли, что мы являемся одним из крупнейших поставщиков трафика в нашей стране.

Мы также обратили внимание на то, что наш самый крупный инвестиционный проект, это не только строительство сетей внутри городов. Требовалось соединять построенные нами сети в городах магистральными сетями.

Уровень экономической рентабельности у нас был выше 50%.

К сожалению, мы шли медленно. И в 2015 году мы приняли решение ускорить этот процесс. Поставили перед собой задачу к 2020 году создать собственную трансконтинентальную магистральную сеть.

На сегодняшний день мы находимся на границе Монголии в районе Улан-Удэ. И у нас есть собственное кольцо через Казахстан, Китай, Гонконг, Пекин и на Монголию. И есть собственная сеть через всю страну, через Стокгольм, Франкфурт и через Беларусь - в Москву. Мы подключены ко всем ключевым хабам.

И остается задача построения собственной магистральной сети. Это не просто экономика, это гарантия качества наших услуг. Только со своей сетью мы можем гарантировать обеспечение качества. Очевидно, что мы ограничены таким ресурсом, как деньги. Поэтому наша стратегия - главная сеть наша, резервные мы арендуем.

Итак, мы продолжали активно строить. В 2015 году у нас было подключено 9 млн домохозяйств, в 2019 будет построено 13,4 млн домохозяйств. Это прибавка в 4+ млн домохозяйств за эти годы.

Мы нарастили уровень проникновения наших сетей. В 2015 году он составлял 57% покрытия городов в зоне нашего присутствия, что было недостаточным. Это стало одним из ключевых факторов высокого оттока: 30-40% нашего оттока было связано с тем, что наши клиенты переезжали туда, где мы еще не построили дома. На сегодня охват в городах присутствия составляет 79% и мы не намерены на этом останавливаться. Наша цель - достичь показателя в 90% в городах присутствия.

Также очень принципиальная тема. В 2015 году мощности, которые способны обеспечивать соединения 1 Гбит/c у нас отсутствовали. Почти до конца 2017 года мы дискутировали внутри компании - нужен ли нам 1 Гбит/c на домохозяйство или не нужен.

Мы рассуждали так. Когда в начале нулевых годов мы стали строить оптические сети со 100 Мбит/с, люди крутили пальцем у виска и говорили, что это никому не нужно. Точно так же и сегодня, когда мы строим и модернизируем наши сети до поддержки 1 Гбит/c. Обращу ваше внимание - в 2018 году мы достигали всего 4%, в 2019 году планируем 8.3%. К 2021 году 50% всей нашей сети сможет обеспечивать гигабитные подключения для желающих. В 2022 году, надеемся, 70%-80% сетей будут давать гигабит/с на домохозяйство.

На этом мы не остановимся, далее перейдем на 10 Гбит/c. Мы хотим строить самую современную сеть. Хотим быть самыми конкурентными не только в масштабах страны, но и в масштабах мира. Хотим давать нашим клиентам качественные услуги без задержек, ожиданий, обрывов и потерь. И мы это делаем, существенно инвестируя в строительство сети на базе новых технологий.

(-- конец второй части, 25:10. Первая часть конспекта - по ссылке. --)

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