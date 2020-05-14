Платное ТВ: Российский рынок платного ТВ в 1q2020 - без роста

MForum.ru
14.05.2020,
Сегодня сразу два российских агентства, Telecom Daily и TMT представили свои оценки итогов рынка платного ТВ России в 1q2020.
В частности, по оценкам TelecomDaily общее число абонентов платного ТВ в РФ по итогам 1q2020 выросло на 82 тысячи до 44,112 млн домохозяйств. Оценка проникновения сервисов платного ТВ - 79%. Средний чек на одного абонента - 190 руб в месяц.
Динамика абонентских баз Топ-5 участников рынка была разнонаправленной.
Если Ростелеком и МТС продолжали наращивать свои абонбазы - на 70 тыс. и на 75 тыс., соответственно, то ЭР-Телеком и Триколор на "самоизоляции" ничего не выиграли, а Орион так и вовсе потерял 72 тыс. абонентов. Оценки касаются только рынка b2c.
Комментирует гендиректор ИАА «TelecomDaily» Денис Кусков: «Если прирост рынка в 2019 году оказался в два раза хуже, чем в 2018, то в 2020 году он будет еще хуже. Первый квартал показал, что прирост на уровне 100 тысяч за квартал будет считаться удачным вариантом. Ввиду этого, по нашим прогнозам, по итогам 2020-го будет подключено не более 400 тыс. домохозяйств. При этом очевидно, что операторы по-прежнему заинтересованы в увеличении выручки с каждого абонента и пытаются добиться этого за счет расширения спектра услуг».
В ТМТ Консалтинг оценили прирост числа абонентов платного ТВ в 80 тысяч (0.2%) до 45,4 млн. Это меньше, чем когда-либо ранее.
Исторически первый квартал обычно показывал отрицательную динамику, вот и в 1q2020 выручка операторов снизилась на 1.8% до 26,4 млрд рублей. На результате отразился не только сезонный спад, но и многочисленные акции, которыми большинство крупных игроков пытались привлечь абонентов.
Средний счет на абонента в TMT оценили в 194 рубля без НДС (+5 руб год к году).
Единственным растущим сегментом остается IPTV, +180 тысяч, причем более 90% от этих подключений пришлось на Ростелеком, МТС и ВымпелКом. Впрочем, продолжают перетаскивать абонентов на пакеты IPTV + ШПД и небольшие локальные операторы.
Абонбаза спутникового ТВ сократилась на 60 тысяч (-0.3%). Заметный отток у Ориона не скомпенсировал прирост спутниковых абонентов у МТС.
Сократилось и число абонентов кабельного ТВ - на 40 тыс. (-0.2%).
Лидером в 1q2020 по относительному и абсолютному приросту абонбазы стала компания МТС. Росту помог вывод на рынок новых конвергентных тарифов со скидкой на пользование тремя услугами составила 40%.
База Ростелекома также росла быстрее рынка, в частности, число абонентов IPTV выросло почти на 2%. Прирост у ЭР-Телеком объясняется приобретением томского оператора HTC.
На фоне Ориона, потерявшего в 1q2020 более 70 тысяч пользователей, Триколору удалось сохранить показатели на уровне конца 2019 года. Одним из "крючков", удерживающих абонентов, стал сервис Мультиэкран, позволяющий просматривать спутниковые каналы на допустройствах - смартфонах, планшетах и Smart TV.
С учетом небольших изменений абонбаз, операторы в 1q2020 не поменяли свои позиции на рынке.
Как по числу абонентов, так и по выручке
В Москве, по оценкам TMT, число абонентов по итогам 1q2020 сократилось менее чем на 0,1%. Заметный рост продолжался только у компании МТС - абонентская база оператора за квартал выросло еще на 19 тысяч.
В итоге, по выручке, за Ростелекомом сохраняется доминирующая доля в 54%, а МТС пока что добрался только 12%. Впрочем, это уже третий результат по рынку.
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теги: рынок платного ТВ платное ТВ аналитика оценки
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