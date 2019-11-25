Телеком: Предварительные оценки «ТМТ Консалтинг» итогов 3q2019 на российском рынке платного ТВ

MForum.ru
25.11.2019,
По предварительным данным «ТМТ Консалтинг», число абонентов платного ТВ в России по итогам 3 квартала 2019 года выросло на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом и составило 44,8 млн. Объем рынка сократился на 0,8% до 25,5 млрд руб. Средний счет на абонента (ARPU) составил 190 рублей без НДС – это на 5 рублей больше, чем было год назад.
Несмотря на то, что абонентская база платного ТВ пока еще продолжает расти, число новых пользователей незначительно: прирост в 3q2019 составил всего около 80 тыс. – меньше, чем было в первом и втором кварталах.
Традиционно более высокие темпы роста демонстрирует технология IPTV: операторы ШПД продолжают подключать к IPTV своих абонентов за счет пакетирования услуг, небольшие локальные провайдеры ШПД все чаще предлагают такие ТВ-решения, как Смотрешка, «24 часа ТВ» и т.п.
Сегмент спутникового ТВ растет в основном за счет МТС: для оператора драйвером стал вывод на рынок конвергентного продукта. Благодаря доступной цене на оборудование и привлекательной стоимости объединенных сервисов он пользуется популярностью: более трети подключений на спутниковое ТВ приходится на конвергентные решения.
В то же время число пользователей кабельного ТВ продолжает сокращаться: после перехода на цифровое эфирное вещание увеличился отток абонентов аналогового КТВ.
По итогам квартала лидером в ТОП-5 по относительному приросту абонентской базы вновь стала компания МТС. Оператору удалось обойти «ЭР-Телеком» по числу пользователей и выйти на 3е место в ТОП-5 российских операторов платного ТВ (без учета GNC-Alfa).
В абсолютных значениях больше других выросла абонбаза у «Ростелекома»: в 3q2019 оператор не только продолжал наращивать число IPTV-пользователей, но и значительно усилил свои позиции в сегменте КТВ за счет приобретения таких региональных компаний, как «АльянсТелеком» в Приморском крае и «Универ-Телеком» в Удмуртии.
По итогам 3q2019 в структуре абонентской базы на 1 п.п. сократилась доля «Триколора» и на столько же выросла доля МТС.
В Москве число абонентов по итогам 3q2019 сократилось еще на 0,9%, выручка снизилась на 0,7%. При этом сохранилась положительная динамика абонентской базы МГТС – в течение 3q компании удалось подключить еще 8 тыс. новых абонентов. В результате доля оператора в столичной абонбазе увеличилась на 1 п.п.
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В общем, рынок платного ТВ в РФ находится на грани стагнации, динамики мало. Участники Топ-5 потихоньку отъедают долю рынка по абонентам у Триколора, Ростелекома и "прочих". У МТС это получается чуть лучше, у ЭР-Телекома - чуть хуже.
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теги: телеком платное ТВ ТМТ Консалтинг
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