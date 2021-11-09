Итоги квартала: Ростелеком отчитался за 3q2021 - без данных по числу мобильных абонентов

MForum.ru

Итоги квартала: Ростелеком отчитался за 3q2021 - без данных по числу мобильных абонентов

09.11.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Ростелеком представил отчет за 3q2021.

Показатели фиксированного бизнеса

 

 

Показатели мобильного бизнеса

 

 

Компания отмечает рост числа интернет-подключений домохозяйств в 3q2021 до 12,4 млн, впрочем, речь о +0,05%, то есть, что называется, на уровне погрешности. ARPU этих абонентов остается стабильным - 393 рубля, что на фоне инфляции - не лучший показатель. Бизнес становится все менее прибыльным.

Количество B2B абонентов доступа в интернет и VPN выросло на 4% гг до 1,1 млн. ARPU этих абонентов незначительно вырос (+1%) и составляет 3 584 руб.

Количество абонентов платного ТВ выросло на 2% гг до 10,9 млн. ARPU - 252 руб. для частных пользователей. Из них количество абонентов IPTV выросло на +7%, до 6,3 млн, для частных пользователей этой услугой показать ARPU составляет 299 руб.

Количество активных пользователей мобильным интернетом выросло на +18,5% гг, рост трафика составил 30% гг, показатель оттока вырос до 8% гг. Число абонентов сотовой связи в таблице не приведено, нет и данных о динамике этого показателя.

Структура выручки по видам услуг

 

 

В рост выручки до 141,2 млрд руб (+5%) гг весомый вклад внес рост выручки от мобильной связи - на 8% до 49,6 млрд руб. Чем обеспечен этот рост в большей степени - ростом ARPU абонентов мобильной связи или ростом числа этих абонентов предлагается догадываться самостоятельно.

Рентабельность по OIBDA в III квартале 2021 г. выросла на 1,5 п. п. и составила 41,3%, за 9 месяцев 2021 г. — на 2,3 п.п., до 41,2%, по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Чистая прибыль, которую заявили в компании в III квартале 2021 г. снизилась на 29%, до 8,4 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., а за 9 месяцев 2021 г. выросла на 17%, до 31,4 млрд руб., по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Свободный денежный поток за III квартал 2021 г. составил 13,3 млрд руб. против 18,9 млрд руб. за аналогичный период 2020 г., а за 9 месяцев 2021 г. тот же показатель улучшился на 13,5 млрд руб. и достиг 16,6 млрд руб.

Общий долг группы компаний на 30 сентября 2021 г. (с учетом АО) вырос на 7% и составил 544,0 млрд руб. Динамика общего долга в текущем году главным образом обусловлена ростом арендных обязательств в результате пересмотра сроков капитализации по договорам аренды. 100% общего долга группы компаний на указанную дату составляли рублевые обязательства.

Чистый долг группы компаний на 30 сентября 2021 г. (включая АО) составил астрономическую величину в 502,5 млрд руб., увеличившись на 8% к началу года. Долговая нагрузка компании за последние 12 месяцев снизилась с 2,6х до 2,3х по показателю «Чистый долг, включая АО/OIBDA».

Пресс-релиз компании с отчетными данными

--

теги: телеком Ростелеком итоги квартала Tele2

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

01.11. [Новости компаний] Кадры: МТС отберет кандидатов в команду МТС - One day offer / MForum.ru

01.11. [Новости компаний] Итоги квартала: Американские санкции продолжают снижать выручку Huawei / MForum.ru

01.11. [Новости компаний] Рынок смартфонов: Apple вернул себе второе место в продажах за счет iPhone 13 в 3q2021 / MForum.ru

28.10. [Новости компаний] Итоги квартала: ВымпелКом отчитался за 3q2021 - практически все цифры в победном зеленом цвете / MForum.ru

30.08. [Новости компаний] Итоги квартала: Билайн представил итоги 2q2021 - в "зеленой зоне" / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 6 ms, lookup=0 ms, find=6 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 14:09 ABloud Тема: Энциклопедия Роботов (23.04.2015) (Страницы: 1 2 3 4 5)
Промышленные роботы. Примеры внедрений. РТК на базе промышленного робота Fanuc осуществляет процессы сверления, присадки, перемещения и фрезеровки. Проект реализован специалистами компании Сигма ...
Сегодня 13:23 ABloud Тема: Свердловская область (04.12.2007)
МТС запустила тестовую зону 5G для студентов МТС сообщает об открытии тестовой зоны 5G в Уральском федеральном университете (УрФУ). Сеть на базе решения Ericsson Radio System развернута в ...
Сегодня 12:18 ABloud Тема: Спутниковая связь в России (11.08.2011)
Американская Viasat вчера договорилась о покупке британской Inmarsat в рамках сделки на $7,3 млрд. Из них наличными - $850 млн, остальное акциями. Viasat примет на себя $3,4 млрд чистого долга ...
Сегодня 11:46 ABloud Тема: Микроэлектроника (21.02.2018) (Страницы: 1 2)
Господдержка Минпромторг готов вложить до 7,6 млрд руб в создание российского суперкомпьютера на базе российской архитектуры NeuroMatrix, разработанной АО НТЦ Модуль. Об этом рассказывает Никита ...
Сегодня 11:45 ABloud Тема: Дроны (23.04.2015) (Страницы: 1 2 3)
Военные беспилотники В октябре 2021 года американский транспортник C-130 успешно сыграл роль “материнского корабля” и принял на борт в воздухе один из двух “Гремлинов” - второй беспилотник подобрать ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

09.11. [Новинки] Анонсы: В России начали продавать TWS-наушники PowerBuds Pro / MForum.ru

09.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации флагманского Moto Edge X / MForum.ru

09.11. [Новинки] Анонсы: Vivo V23e с Helio G96 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

08.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11S представлен официально / MForum.ru

08.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto E30 с 6,5-дюймовым дисплеем и Android 11 Go Edition / MForum.ru

08.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A16K представлен официально / MForum.ru

05.11. [Новинки] Анонсы: JioPhone Next поступил в продажу в Индии / MForum.ru

05.11. [Новинки] Анонсы: Hisense F60 5G представлен официально / MForum.ru

05.11. [Новинки] Анонсы: TD Tech N8 Pro – Huawei Nova 8 Pro, но с 5G / MForum.ru

04.11. [Не сотовые] Слухи: Samsung Galaxy A33 5G представят в следующем году / MForum.ru

04.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11 представлен официально / MForum.ru

03.11. [Новинки] Анонсы: Realme 8i появился в России / MForum.ru

02.11. [Новинки] Слухи: Подробности о Samsung Galaxy A13 раскрыты до анонса / MForum.ru

02.11. [Новинки] Слухи: Складной смартфон Royole F3 замечен на пресс-фото / MForum.ru

01.11. [Новинки] Анонсы: Представлены TCL X20 SE и TCL 20A 5G / MForum.ru

01.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Xiaoxin Pad Pro 12.6 / MForum.ru

29.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11 и Note 11 Pro/Pro+ представлен официально / MForum.ru

29.10. [Новинки] Анонсы: Honor X30i и X30 Max представлены официально / MForum.ru

28.10. [Новинки] Анонсы: Oppo A54s на базе Helio G35 представлен официально / MForum.ru

26.10. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad T 10s появился в России / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: