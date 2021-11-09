Итоги квартала: Ростелеком отчитался за 3q2021 - без данных по числу мобильных абонентов

09.11.2021, MForum.ru

Ростелеком представил отчет за 3q2021.

Показатели фиксированного бизнеса

Показатели мобильного бизнеса

Компания отмечает рост числа интернет-подключений домохозяйств в 3q2021 до 12,4 млн, впрочем, речь о +0,05%, то есть, что называется, на уровне погрешности. ARPU этих абонентов остается стабильным - 393 рубля, что на фоне инфляции - не лучший показатель. Бизнес становится все менее прибыльным.

Количество B2B абонентов доступа в интернет и VPN выросло на 4% гг до 1,1 млн. ARPU этих абонентов незначительно вырос (+1%) и составляет 3 584 руб.

Количество абонентов платного ТВ выросло на 2% гг до 10,9 млн. ARPU - 252 руб. для частных пользователей. Из них количество абонентов IPTV выросло на +7%, до 6,3 млн, для частных пользователей этой услугой показать ARPU составляет 299 руб.

Количество активных пользователей мобильным интернетом выросло на +18,5% гг, рост трафика составил 30% гг, показатель оттока вырос до 8% гг. Число абонентов сотовой связи в таблице не приведено, нет и данных о динамике этого показателя.

Структура выручки по видам услуг

В рост выручки до 141,2 млрд руб (+5%) гг весомый вклад внес рост выручки от мобильной связи - на 8% до 49,6 млрд руб. Чем обеспечен этот рост в большей степени - ростом ARPU абонентов мобильной связи или ростом числа этих абонентов предлагается догадываться самостоятельно.

Рентабельность по OIBDA в III квартале 2021 г. выросла на 1,5 п. п. и составила 41,3%, за 9 месяцев 2021 г. — на 2,3 п.п., до 41,2%, по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Чистая прибыль, которую заявили в компании в III квартале 2021 г. снизилась на 29%, до 8,4 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., а за 9 месяцев 2021 г. выросла на 17%, до 31,4 млрд руб., по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Свободный денежный поток за III квартал 2021 г. составил 13,3 млрд руб. против 18,9 млрд руб. за аналогичный период 2020 г., а за 9 месяцев 2021 г. тот же показатель улучшился на 13,5 млрд руб. и достиг 16,6 млрд руб.

Общий долг группы компаний на 30 сентября 2021 г. (с учетом АО) вырос на 7% и составил 544,0 млрд руб. Динамика общего долга в текущем году главным образом обусловлена ростом арендных обязательств в результате пересмотра сроков капитализации по договорам аренды. 100% общего долга группы компаний на указанную дату составляли рублевые обязательства.

Чистый долг группы компаний на 30 сентября 2021 г. (включая АО) составил астрономическую величину в 502,5 млрд руб., увеличившись на 8% к началу года. Долговая нагрузка компании за последние 12 месяцев снизилась с 2,6х до 2,3х по показателю «Чистый долг, включая АО/OIBDA».

Пресс-релиз компании с отчетными данными

--

теги: телеком Ростелеком итоги квартала Tele2

--