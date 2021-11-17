Итоги квартала: Презентация МТС итогов 3q2021 и 9М2021

17.11.2021, MForum.ru

Группа МТС представила подробные итоги третьего квартала и 9 месяцев 2021 года. Лидер рынка охотно раскрывает большинство интересных показателей. Давайте по ним пройдемся, посмотрим, из каких показателей куется победа.

Результаты и ключевые события

Основным для компании является безусловно российский рынок, все эти млрд драм или миллионы белрублей - слезы на фоне выручки группы МТС в России.

Отметим рост выручки в России - на 8,5% до 136,4 млрд. Зачем его показывать красным? Наверное, на радостях. Но глаза приходится напрягать.

Чем объясняют рост мобильной выручки? Ростом потребления трафика и других услуг. Так что уход от безлимитов, похоже, был разумным решением. Сейчас чем больше трафика, тем больше доход оператора. Это справедливо и дает компании средства для дальнейшего развития. Важно понимать, что "другие услуги" - не менее важный источник дохода, чем рост трафика.

Для группы выручка от Телекома, хотя и является самым значительным сегментом в структуре доходов, но все же совокупно уже дает менее половины от всех доходов. В МТС насчитали, что доля выручки телекома - 39%. Пора признать, что операторы, по крайней мере МТС, могут быть успешными и на "чужих" для них рынках типа Финтеха или Медиа?

OIBDA в 61,3 млрд руб (+4,6% гг) - достойный итог 3-го квартала. Это суммарный результат телеком и финтех направлений, прежде всего. Доходы от телекома росли как на росте потребления трафика, так и на частичном восстановлении доходов от роуминга, поскольку самолеты опять начали летать в целый ряд стран.

Чуть пристальнее посмотрим на новые направления бизнеса МТС.

Стабильный рост показывает выручка медианаправления. Пока что это скромные 3,5 млрд, но зато стабильно растущие. +30% год к году и ежеквартальный рост.

Финтех дает еще больший вклад в выручку, это уже 12,6 млрд руб за квартал. Что важнее - здесь сохраняется столь же стабильный и столь же заметный рост, +40% год к году!

И, наконец, выручка от розницы. Здесь, если смотреть поквартально, присутствует турбуленция, выручка скачет, а ее суммарный рост год к году - скромные на фоне новых направлений 5.4%. Но, во-первых, это все же рост (если забыть про инфляцию), во вторых, это весомые 22,2 млрд руб. Что там с прибыльностью этого направления... впрочем, прибыль можно считать по-разному.

Экосистема и медиа

В МТС либерально считают, что если клиент пользуется хотя бы парой сервисов или услуг МТС, это это уже "экосистемный клиент". Что же, тоже вариант определения, но тогда таких клиентов должно быть много?

Пока что насчитали 7,8 млн.. ну, такое. С другой стороны, год назад их было 6,2 млн, то есть это +26%. Вроде как и неплохо.

Почему эта база так важна, потому, что экосистемные клиенты, привязанные к МТС более, чем одной "ниточкой", куда лояльнее и живут дольше. И платят, платят. В частности, их NPS (верите вы в значимость этого показателя или нет) не 13, как у рядовых абонентов, а 20, а то и 33. Замечу, как позитивно сказывается на лояльности масс cashback, который многие аналитики считают пустым звуком. Лишнее доказательство того, что личный опыт может давать неправильную основу для оценок. Сокращение оттока и вовсе разительное, может снижаться в 11 раз для ряда клиентов.

Если что-то пока что и огорчает МТС, так это то что среднее количество продуктов, используемых одним клиентом, не превышает 1,39 - это маловато.

Основные экосистемные направления МТС.

Видим позитивное влияние единой подписки (главное, чтобы это не сочли навязыванием услуг), а как давно говорилось о том, что единая подписка - это удобно, и как много лет не могли сделать единой подписку хотя бы на фиксу и мобильные услуги? Теперь, когда есть вариант с единой подпиской, видно, что дело это хорошее, правильное.

Второе наблюдение - ударный рост пользования кэшбеком. Нравится людям эта опция, судя по представленным цифрам. Отличный способ сравнительно малой кровью растить лояльность, главное как-то сильно не разочаровать тех, кто привыкнет к кэшбеку.

Рисунок должен показать синергию отдельных направлений, даже странно, что средний коэффициент использования различных услуг все еще меньше 2. Впрочем, это хорошая "точка роста" для компании МТС.

Как я уже отмечал выше, наблюдается стабильный рост абонбазы услуг платного ТВ, включая KION и IPTV. Растет абонбаза, растет выручка. С OIBDA не так стабильно, поэтому что из всего этого получится пока что по пословице "бабушка гадала, да надвое сказала: то ли дождь, то ли снег; то ли будет, то ли нет".

Телеком, B2B и розница

Телеком бизнес, может быть и дает МТС уже менее половины от доходов, но это все же основной бизнес для группы. Надеюсь, в экосистемном разлете об это в компании не забудут.

И что же телеком? Наблюдаем уверенный рост абонбазы? И откуда только берутся эти новые абоненты? Ведь все остальные вроде как демонстрирую, минимум, стабильность? Так или иначе, но видим заметный квартальный прирост и такой же в абсолютных цифрах прирост год к году, что уже не так красиво. Но ведь это, в любом случае, прирост.

Стабильно генерящая доходы фикса вдруг дала заметный прирост квартал к кварталу. Это покупки Зеленой точки и МТТ. Но и без этого рост бы был, но скромнее - 8.6% год к году. Интересно, это меньше реальной инфляции или больше?

Покупка операторов дала также и рост абонбазы фиксы, скромный, но рост. Интересно, а без покупки, не могло быть, напротив, снижения абонбазы в каком-то из кварталов?

Пока в Telecom Daily фиксируют снижение средних скоростей в сетях операторов сотовой связи, МТС сообщает о наращивании на 30% средних скоростей LTE сети оператора в Москве. Абоненты, вы заметили? 30% легко заметить, это ощутимое ускорение работы сети.

С начала 2021 года оператор МТС запустил в России более 16 тысяч базовых станций LTE. Что молодцы, то молодцы. Это куда убедительнее заявлений "мы интенсивно строим сеть", "мы заметно улучшили сеть", не подкрепленных данными о числе развернутых базовых станций.

МТС говорит о более, чем 15 проектах корпоративных сетей LTE/5G-ready. Проекты - это считая пилотные? А сколько коммерческих? В целом, сегмент важный, его нужно столбить именно сейчас, не дожидаясь, когда в России появится 5G. Кстати, в Китае было запущено более 10 тысяч проектов частных сетей LTE/5G. Успешны не все, но само отношение 15 и 10000... показывает, что все еще впереди. Впрочем, у других российских операторов все еще скромнее по этой части.

Не "национальным чемпионом" единым живы наши медвежьи углы. Где-то и МТС занимается устранением цифрового неравенства, более 5 тысяч социально значимых объектов подключены к интернету. Но МТС почему-то для этого 100 МГц в диапазоне средних частот не подарили, такое - только для самых любимых участников рынка.

Розница для телеком-оператора - это как сельское хозяйство для государства. Тяжелый участок с неизвестными перспективами. Забавным мне показалось, что после немалого числа заявлений о необходимости и даже намерениях розницу сокращать, в итоге число салонов все же выросло.

Выручка розницы колеблется, но в целом представляют из себя стабильный и немалый поток. OIBDA... в 3q2021 вернулась к значениям 4q2021, но в целом годовой даунтренд. И что будет в 4q2021 трудно сказать, слишком много факторов действует на рынке.

Муторная тема - сотовая розница. Но отказаться от нее операторы пока что почему-то не могут, сколько бы не говорилось о дистанционной активации или eSIM. Тем более, что теперь надо продавать не только контракты и смартфоны, но еще и продукты экосистемы.

Финтех

Красивая цифра чистой прибыли, двузначный рост операционных доходов, 16% рентабельности капитала - видимо у МТС Банка все неплохо.

Правда все это в значительной степени опирается на кредитный портфель... что же, пока что ростовщичество в нашем обществе не считается чем-то неприличным.

Финансы

Компания поясняет, что чистая прибыль снизилась за счет роста расходов на износ и амортизацию вследствие дополнительных инвестиций компании в развитие сети и новые направления, а также за счет роста затрат на финансирование из-за повышения процентных ставок по сравнению с аналогичным кварталом 2020 году и другими факторами.

Чистая прибыль за 9М выросла на 3.2% год к году до 49,9 млрд руб. Солидно!

Компания МТС только за 3q2021 запустила 6478 базовых станций LTE в 82 регионах России. Это солидно. Это потребовало значительных инвестиций в сеть - за год получится более 100 млрд руб. Если бы еще не расходы на "яровизацию, не отсутствие частот 5G, мы бы уже и сеть 5G МТС получили (и не только МТС), но... такие нынче времена.

В любом случае, наращивая сеть, МТС инвестирует в будущие доходы от мобильной передачи данных, будь то в интересах массового, корпоративного или правительственного сегмента. Всем нужна качественная сеть с обширными и желательно связным покрытием.

Я уже отмечал, что 1,8 это приемлемое отношение. Но абсолютный его размер немал - $449,7 млрд рублей.

Итоги и прогнозы

В МТС с оптимизмом смотрят на потенциал 2021 года. Основания для этого у компании, безусловно, имеются. Рост выручки на 6% на фоне инфляции не кажется достаточным, но не все в этой истории зависит от МТС. Потенциал роста выручки есть, если, конечно, не обеднеет стремительно население, что может случиться. Впрочем, телеком - это последнее (после еды и воды), от чего люди начнут отказываться.

В МТС стараются не обижать акционеров, дивиденды в 2021 году будут симпатичные.

На этом все. Публикация по пресс-релизу компании - здесь.

Пресс-релиз МТС, .pdf - подробнее

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теги: МТС итоги квартала 3q2021 телеком

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