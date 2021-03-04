Итоги: МТС отчитался за 4q2020 и 2020 год

04.03.2021, MForum.ru

Сегодня МТС представила итоговые данные за квартал и за год.

Выручка от мобильных услуг в 4q2020 выросла на 6.4% до 87,1 млрд руб. Абонентская база менялась слабо, но в положительном направлении - рост примерно на 0.23 млн абонентов до 78,5 млн.

Несмотря на ощутимое сокращение числа розничных салонов, на 435 в 2020 году, выручка от продажи товаров выросла в 4q2020 на 17,5% до 22,5 млрд руб. В основном удалось заработать на продажах телефонов и аксессуаров - они дали +15,6 гг, выручка от них составила 20,3 млрд руб. Очевидно, что оставшиеся 5244 салонов и онлайн канал более чем достаточны для обеспечения продаж. Онлайн канал, в частности, показал рост на 136% год к году по итогам 4q2020.

Приложением Мой МТС в 4q2020 пользуется 23,8 млн человек (рост 17% в 4q2020 гг).

В целом впечатляющие результаты, разве что чистая прибыль демонстрирует резкий минус.

МТС Банк нарастил портфель кредитов до 117,6 млрд рублей - интересно, какую долю из них составляют некачественные кредиты, которые не получится вернуть? Доход МТС Банка вырос до 15,5 млрд рублей, а чистую прибыль показали на уровне 1,1 млрд руб. Выросло также число клиентов МТС Банка - не так, чтобы значительно, но до 2.5 млн.

Общее число абонентов платного ТВ выросло до 6.6 млн (+44% гг в 4q2020). Из этого количества OTT-платформой платного ТВ МТС пользуются 2.5 млн, то есть 39% от общего количества (+16 пп гг).

МТС старается заработать также на B2B рынка. Количество IoT-устройств, подключенных к сети МТС выросло на 30% год к году в 4q2020. Выручка от облачных и цифровых решений в 2020 году выросла на 25% гг.

Группа МТС планирует объем капзатрат на уровне 100-110 млрд рублей в 2021 году, но разбивку по странам не приводит. Кроме того, учитывая попытки компании создавать модную нынче "экосистему", инвестиции будут распыляться по самым разным направлениям, приходясь далеко не только на развитие сетей LTE. Чистый долг группы продолжает расти, достигнув уже 317,6 млрд рублей, при этом выросло и соотношение "чистый долг / LTM" уже до 1,5х.

Стоит обратить внимание на такой пункт в планах компании на 2021 год, как "внедрение коммерческих решений 5G на российском рынке". В МТС что-то знают?

Также отмечу реализацию проектов по совместному использованию инфраструктуры и частотного спектра с другими операторами в России - надеюсь, речь не идет об инвестициях в "единого инфраструктурного".

И не будем забывать, что МТС придется выкинуть круглую сумму на реализацию требования так называемого "закона Яровой", затраты на исполнение которого в период 2018-2023 в МТС оценивают в 50 млрд руб.

В общем и целом МТС подтверждает свою позицию лидера, хотя политика инвестиций компании в рамках принятой стратегии развития может показаться рискованной.

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Финансовые результаты 4q2020 и 2020 года, пресс-релиз, .pdf

Финансовые результаты 4q2020 и 2020 года, презентация, .pdf

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