Итоги: Ростелеком отчитался за 1q2021

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Итоги: Ростелеком отчитался за 1q2021

13.05.2021, MForum.ru

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Ростелеком представил итоги деятельности за 1q2021 по данным консолидированной отчетности по МСФО. Если вас интересуют данные по Tele2, не надейтесь их узнать, отчетность крайне скупо рассказывает о сотовом сегменте деятельности Ростелекома.

В целом Ростелеком нарастил выручку год к году до 131,96 млрд руб (+9%), поднял OIBDA до 55,4 млрд (+18%), выросла маржа OIBDA до 42% (+3.3 пп), а чистую прибыль оператор показал в 11,8 млрд (+58%). Капвложения (без госпрограмм) не поменялись, чистый долг тоже - 470,7 млрд руб (2,3х), свободный денежный поток составил 2,1 млрд руб. Все бы хорошо, разве что цена акций компании Ростелеком на бирже после роста с марта 2020 по март 2021 года в апреле-мае 2021 движется вниз.

В отношении Tele2 можно узнать только, что трафик передачи данных год к году вырос по итогам 1q2021 до 1457 Пб (+34% за год, что немного), это включая все MVNO, впрочем, их вклад не столь уж значим. Рост объема трафика передачи данных за 1 квартал и вовсе никакой, только 1%. Странно видеть такие показатели на фоне заявляемого роста числа активных пользователей интернета. Впору задуматься о каких-то хитрых приемчиках по накручиванию размера абонбазы, ведь если бы был реальный рост числа абонентов, ему бы соответствовал и прирост трафика? Более того, прирост трафика обычно происходит даже на фоне стабильной абонбазы, поскольку уже существующие пользователи от квартала к кварталу потребляют больше данных, кто-то наконец меняет телефон на смартфон, смартфон 3G на смартфон с LTE и т.п. - все это приводит к постоянному росту объемов потребляемого трафика. А тут роста объемов передачи данных квартал к кварталу, считай, нет. Такое обычно означает только одно - сокращение абонбазы. (Можно, конечно, вообразить что-то более экзотичное, например, зажимание скоростей доступа, это также может сдерживать темпы роста объемов потребления трафика. Но мы же не будем подозревать в этом Tele2?).

Стоит ли говорить, что в отчете нет абсолютных данных о числе абонентов Tele2. Нет данных по капиталовложениям в сеть мобильной связи, туманно говорится о росте числа базовых станций почти на треть за год неизвестно до какого количества. Ничего нет о планах, скажем, собирается Tele2 когда-нибудь расширять список регионов, где есть VoLTE? Сейчас значительное отставание в этом вопросе от МТС и МегаФона кажется уже странным.

В общем, никакой прозрачности мобильного сегмента бизнеса Ростелекома не наблюдается.

При этом компания раскрывает количество интернет-абонентов в сегменте домохозяйств - 12,4 млн, +2% (с ARPU 406 руб., +2%). В корпоративном сегменте - 1,1 млн, +6% (ARPU 3477 руб., +3%).

Также приведены данные о числе абонентов платного ТВ - 10,8 млн, +3% (ARPU - 254 руб у частных пользователей), основную долю составили абоненты IPTV - 6,2 млн, +9% (ARPU - 307 руб).

Количество абонентов местной телефонной связи уменьшилось на 10% до 13,7 млн.

Пресс-релиз компании Ростелеком.

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теги: телеком Ростелеком итоги квартала

© Алексей Бойко, MForum.ru

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