Итоги: Ростелеком отчитался за 1q2021

13.05.2021, MForum.ru

Ростелеком представил итоги деятельности за 1q2021 по данным консолидированной отчетности по МСФО. Если вас интересуют данные по Tele2, не надейтесь их узнать, отчетность крайне скупо рассказывает о сотовом сегменте деятельности Ростелекома.

В целом Ростелеком нарастил выручку год к году до 131,96 млрд руб (+9%), поднял OIBDA до 55,4 млрд (+18%), выросла маржа OIBDA до 42% (+3.3 пп), а чистую прибыль оператор показал в 11,8 млрд (+58%). Капвложения (без госпрограмм) не поменялись, чистый долг тоже - 470,7 млрд руб (2,3х), свободный денежный поток составил 2,1 млрд руб. Все бы хорошо, разве что цена акций компании Ростелеком на бирже после роста с марта 2020 по март 2021 года в апреле-мае 2021 движется вниз.

В отношении Tele2 можно узнать только, что трафик передачи данных год к году вырос по итогам 1q2021 до 1457 Пб (+34% за год, что немного), это включая все MVNO, впрочем, их вклад не столь уж значим. Рост объема трафика передачи данных за 1 квартал и вовсе никакой, только 1%. Странно видеть такие показатели на фоне заявляемого роста числа активных пользователей интернета. Впору задуматься о каких-то хитрых приемчиках по накручиванию размера абонбазы, ведь если бы был реальный рост числа абонентов, ему бы соответствовал и прирост трафика? Более того, прирост трафика обычно происходит даже на фоне стабильной абонбазы, поскольку уже существующие пользователи от квартала к кварталу потребляют больше данных, кто-то наконец меняет телефон на смартфон, смартфон 3G на смартфон с LTE и т.п. - все это приводит к постоянному росту объемов потребляемого трафика. А тут роста объемов передачи данных квартал к кварталу, считай, нет. Такое обычно означает только одно - сокращение абонбазы. (Можно, конечно, вообразить что-то более экзотичное, например, зажимание скоростей доступа, это также может сдерживать темпы роста объемов потребления трафика. Но мы же не будем подозревать в этом Tele2?).

Стоит ли говорить, что в отчете нет абсолютных данных о числе абонентов Tele2. Нет данных по капиталовложениям в сеть мобильной связи, туманно говорится о росте числа базовых станций почти на треть за год неизвестно до какого количества. Ничего нет о планах, скажем, собирается Tele2 когда-нибудь расширять список регионов, где есть VoLTE? Сейчас значительное отставание в этом вопросе от МТС и МегаФона кажется уже странным.

В общем, никакой прозрачности мобильного сегмента бизнеса Ростелекома не наблюдается.

При этом компания раскрывает количество интернет-абонентов в сегменте домохозяйств - 12,4 млн, +2% (с ARPU 406 руб., +2%). В корпоративном сегменте - 1,1 млн, +6% (ARPU 3477 руб., +3%).

Также приведены данные о числе абонентов платного ТВ - 10,8 млн, +3% (ARPU - 254 руб у частных пользователей), основную долю составили абоненты IPTV - 6,2 млн, +9% (ARPU - 307 руб).

Количество абонентов местной телефонной связи уменьшилось на 10% до 13,7 млн.

Пресс-релиз компании Ростелеком.

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