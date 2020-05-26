Итоги: МТС отчиталась за 1q2020

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Итоги: МТС отчиталась за 1q2020

26.05.2020, MForum.ru

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Компания МТС представила результаты 1q2020. Результаты по группе теперь, когда бизнес в Украине в них не показывается, по-сути, сводятся к показателям по России, вклад Армении и Беларуси ничтожен, хотя на них и приходится порядка 10% абонбазы МТС.


Стартовый квартал, несмотря на пандемию, выглядит в целом позитивно. В частности, рост выручки на 8.9% до 119,6 млрд руб. Скорректированная OIBDA, правда, на этот рост отреагировала скромно, +1.6% до 51,5 млрд.

Также из позитивного отмечу сокращение чистого долга, несущественное, на -2,6%, но все же это сокращение, а не рост. Странно, но при этом отношение чистого долга к скорректированному значению OIBDA все равно выросло до 1.6х. Ничего драматичного, МТС уже не первый год держит это отношение в коридоре 1.5х-1.6х.

Неплохо для перспектив группы выглядят солидные капзатраты - в размере 20,2 млрд руб, что соответствует 16,9% от выручки, вполне комфортно, без напряга, группа развивается.
МТС обещает не снижать капзатраты в течение года, даже наоборот, прогноз по капзатратам в 2020 году - около 90 млрд руб. Конечно, не все эти средства пойдут на строительство сетей, часть из них вылетит в пропасть под названием "яровизация".

Свободный денежный поток ГК МТС в 1q2020 уменьшился до 17,5 млрд руб. по-сравнению с 24,2 млрд (каким он был бы в 1q2019, если бы не пришлось платить американцам за "шалости" в Узбекистане. Впрочем, в 1q2020 МТС немало инвестировала и нельзя исключить, что какие-то из этих инвестиций помогут компании и далее удерживать лидерство на рынке.

В то же время МТС снижает прогноз по росту выручки до уровня 2019 года или плюс 0%-3% к этому уровню. Что же, это еще совсем неплохо в условиях кризиса из-за пандемии.


Абонбазы стран с "самоизоляцией" и без нее. Странно, конечно, что квартальный отток такой скромный, должен быть существенно больше. Иногда кажется, что даже если в России от населения останется 50 млн, то и тогда у операторов базы будут по 50-70 млн человек. Не, ну а что? Впрочем, основная "просадка" абонбазы еще впереди, она придется на апрель и вряд ли скомпенсируется показателями мая и июня.

Теперь давайте посмотрим на результаты только по России.


Здесь меня более всего интересует строка "выручка от мобильных услуг". Предлагается наблюдать ее рост на 6.9% до 80,6 млрд. Такие цифры, не спорю, выглядят привлекательно.

Также продолжается рост выручки от любимого детища МТС - МТС Банка, смотреть на эти цифры без удивления мне сложно.

Понятно, почему в МТС так неохотно идут на сокращение розницы, строчка с 16,6 млрд руб. от продажи товаров (и рост на +18,6% гг) говорят сами за себя. Не обманитесь, не весь этот рост дала продажа телефонов и аксессуаров, до трехзначных показателей по-сравнению с 1q2019 выросли продажи ПО на бизнес рынке.

И все же розничную сеть слегка оптимизируют, в 1q2020 было сокращено 169 розничных точек.


И это правильно, рост выручки от онлайн продаж на 65,2% гг до 2,6 млрд показывает, что без части салонов легко получится обойтись.

Часть затрат успешно пошла на наращивание возможностей инфраструктуры компании - за квартал в эксплуатацию в РФ введено 3800 дополнительных базовых станций в 69 регионах. Абсолютное их большинство - это 3300 базовых станций LTE. Компания говорит об охвате покрытием LTE 83% населения страны. Предполагаю, что это рекордный для России показатель.

Также по данным компании проникновение смартфонов в сети МТС в России на конец 1q2020 достигло 76,1%, в точности, как обещали аналитики Ericsson еще 5 лет тому назад, а проникновение мобильного интернета в базе выросло до 63,5%. По итогам 1q2017 проникновение смартфонов в базе МТС было 56%, то есть рост в среднем на 10 п.п. в год.

Скромного роста удалось добиться и на рынке фиксированного доступа, пусть это всего 1.4%, но ведь речь идет о 15,3 млрд руб. Этому успеху МТС обязано не рядовым абонентам, а корпоративному и правительственному сегментам.


В МТС говорят о доле компании на рынке ШПД в Москве в 43%, на рынке платного ТВ - до 46%. МГТС продолжает находить желающих пользоваться своим GPON, количество абонентов на массовом и бизнес рынках в Москве превысило 2.1 млн.

Компания не отразила этого в своем отчете, но я добавлю, что МТС весьма активна в технологических инновациях, в частности, компания с большим отрывом опережает конкурентов в деле внедрения поддержки VoLTE в России, да и по внедрению VoWi-Fi также лидирует.

В общем и целом, если верить предоставленным компанией данным, то все сравнительно оптимистично. Компания остается успешной, несмотря на мощный пресс регуляторного давления, несмотря на практическое обнуление доходов от роуминга и закрытие части салонов. Отнесем этот успех на имидж игрока номер 1 на рынке, хороший менеджмент, умелых в плане выстраивания результатов периода бухгалтеров-финансистов, многолетние разумные и существенные вложения в развитие инфраструктуру сети, новые услуги и т.п.?

Скачать презентацию МТС и пресс-релиз компании с отчетом за квартал.

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теги: МТС итоги квартала

© Алексей Бойко, MForum.ru

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