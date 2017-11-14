Итоги квартала: МТС представила результаты 3q2017 - рост доходов от мобильных услуг

14.11.2017, MForum.ru

Можно наблюдать рост выручки в целом (+3.2 пп гг) и выручки от мобильных услуг в частности (+4.4 пп гг). Существенно выросла прибыль и маржа прибыли. Чистая прибыль составила 18,5 млрд руб. (+27.9% гг). Т.е. при схожих с ВымпелКом по темпам роста показателях, они по-прежнему существенно выше в абсолютном выражении. Кроме того, МТС обеспечивает акционерам более высокую прибыльность. Эти результаты гарантируют МТС сохранение первого место в конкурентной борьбе не только по итогам 3q2017, но и в ближайшем будущем.

МТС подтверждает свой прогноз по капзатратам на уровне 75 млрд руб. (по группе). Это меньше, чем 83.6 млрд в 2016 году, но все равно заметно превышает инвестиции других участников рынка. Часть этих средств используется для развития сетей LTE в России, в том числе, в проектах совместного использования инфраструктуры и спектра с другими операторами. Также средства будут направлены в оплату соглашения о модернизации и подготовке сети МТС к стандарту 5G и технологиям IoT с Ericsson - заключен контракт на сумму более 400 млн евро, который будет действовать в период с 2017 по 2020 годы.

Из негативных изменений следует отметить небольшую коррекцию "в минус" размера абонбазы компании в России. Впрочем, это может отражать, например, сокращение раздач SIM-карт, что только на пользу компании.

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Скачать отчет МТС за 3q2017.

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