Итоги квартала: МегаФон представил итоги 3q2017

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Итоги квартала: МегаФон представил итоги 3q2017

01.12.2017, MForum.ru

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Выручка МегаФон от беспроводных услуг в 3q2017 достигла 67,6 млрд руб., что лишь немногим больше прошлогодних 66,7 млрд руб. и заметно меньше, чем 79,2 млрд руб, показанных в этом году МТС. 

МегаФон представил итоги 3q2017

МегаФон показывает "замерзнувшее" еще в 4q2016 число абонентов, которое остается неизменным вот уже год - странная картина для российского телекома на фоне конкуренции с другими участниками рынка, показатели числа абонентов которых колеблются от квартала к кварталу. Показатель 75.6 млн близок к 78.5 млн у МТС. 

Вновь существенно растет потребление трафика мобильных данных - более, чем на 10% за квартал. Компания декларирует, что стоимость за МБ осталась стабильной - в 0.04 руб., что позволяет ей зарабатывать на услуге мобильного ШПД больше, чем ранее - до 22.9 млрд руб за квартал (к 21.6 млрд руб по итогам 2q2017).  Интересно, что несмотря на рост проникновения смартфонов в России, число пользователей мобильными данными у МегаФон не изменилось по-сравнению с итогами 1-го квартала. Куда же делись эти новые пользователи мобильного ШПД? Можем сделать вывод, что отток абонентов, пользующихся мобильным ШПД и ушедших к другим операторам, превышает рост пользователей мобильным ШПД в абонбазе МегаФон.  

Рост трафика, пропускаемого сетью, требует ее непрерывного развития, а на это необходимы немалые средства. Между тем, мы наблюдаем, что в 3q2017 МегаФон вновь снизил инвестиции, CAPEX сократился до 12,566 млрд руб. (соотношение к доходам - 14.8%). Это уже на уровне инвестиций ВымпелКома с его 10,9 млрд руб. Можно ли прогнозировать, что качество оказания услуг МегаФоном может снижаться в результате недоинвестирования? 

Усилия оператора по экономии на затратах привели к росту прибыли OIBDA, заявляемой компанией - до 33,4 млрд руб (маржа OIBDA - 40.0%). Достойный результат, если он достигнут органически, а не путем недоинвестирования в сеть. Напомню, что у ВымпелКом в России аналогичный показатель EBITDA составил 28.2 млрд (EBITDA margin 38.9%), а у МТС - 46.6 млрд (43,8%). 

Общий вывод - результаты неплохие, но каких-то признаков заметного улучшения ситуации в МегаФон не наблюдается. Третий квартал традиционно позволяет операторам показывать хорошие результаты, посмотрим, что будет происходить с МегаФон далее. 

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Итоги 3q2017 МТС, итоги 3q2017 ВымпелКом

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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