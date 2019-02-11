Телеком: Билайн предлагает дарить безлимиты другим абонентам

11.02.2019, MForum.ru

Сервис работает через личный кабинет, достаточно выбрать срок действия подарка, ввести номер телефона получателя, подтвердить выбор. Также дарить анлим можно через последнюю версию приложения Мой Билайн и с помощью USSD-команды *543#.

Подарок на 1 месяц обойдется дарителю в 199 рублей, на 3 месяца - 499 рублей, на полгода - 899 руб. Такая сумма спишется со счета дарителя, если достаточно баланса.



Дарить безлимитный трафик могут пользователи любых предоплаченных тарифов, потративших на услуги связи не менее 200 рублей. Получателями подарка могут быть клиенты таких пакетных тарифов, как «Всёшечка», «ВСЁмоё», «ВСЁ в одном», «ВСЁ» и «ВСЁ включено». Сервис недоступен клиентам с Чукотки, жителям Крыма и Севастополя, а также клиентам с подключенными безлимитными интернет-опциями и тарифами с безлимитным доступом в интернет.

Пресс-релиз компании

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теги: услуги, Билайн, ВымпелКом