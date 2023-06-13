5G: В FCC рассматривают возможность распределения диапазона 42 ГГц

MForum.ru
13.06.2023,
Полосу 500 МГц в диапазоне 42 ГГц в FCC собираются распределить в режиме неэксклюзивного доступа или совместного использования, сообщает FierceWireless. Но пока что участникам рынка предлагается высказывать свои мнения о распределении этих частот.
Американский «неэксклюзивный доступ» не стоит путать с российским СИ (совместным использованием). СИ подразумевает, что если частоты, выданные гражданскому оператору, в какой-то момент понадобились основному пользователю, например, космической связи или силовикам, гражданские операторы обязаны на это время выключить свое оборудование. Неэксклюзивный доступ в США, - это возможность использовать один диапазон разными участниками рынка. Пример такого распределения - выделение частот под Wi-Fi.
Тонкости есть и здесь. Например, одна модель подразумевает, что операторы используют механизм обнаружения, который проверяет - заняты ли частоты в данной точке в данный момент времени. При таком подходе их начинают использовать, если это можно делать не мешая другим. Другой вариант - операторы могут пользоваться общественной базой данных для облегчения сосуществования. Или можно раздать множество региональных лицензий. Есть и вариант раздачи частот этого диапазона в виде пяти каналов по 100 МГц в рамках инициативы NPRM.
Учитывая предыдущие инициативы FCC, можно ожидать, что американским операторам вскоре станет доступна полоса 1100 МГц в диапазонах 37 ГГц и 42 ГГц.
Что это означает для американских абонентов? Потенциально - стабильно высокие гигабитные скорости беспроводного интернета, дальнейший рост FWA, анлимы в FWA и в мобильном доступе. Кроме того, это будет основой для внедрения новых услуг, для которых принципиально важна возможность широкополосного доступа к интернету.
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