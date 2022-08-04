Развитие сетей: МТС запускает партнерский конвергент

MForum.ru
04.08.2022,
МТС рассказала о том, что начинает вступать в партнерства с региональными операторами фиксированной связи в тех регионах, где у оператора нет собственной сети ШПД. Партнерства станут предоставлять конвергентные услуги, включающие услуги мобильной и фиксированной связи.
В Красноярском крае проект уже запущен совместно с "Орион Телеком", в ближайшее время будут запущены аналогичные проекты в Хакасии и в Иркутской области. А до конца года совместные проекты планируется запустить в 15 регионах.
Идея не оригинальная для российского рынка. Но тайминг правильный. Сейчас из-за постепенного распространения на российском рынке конвергентных услуг, операторы фиксированного доступа ощущают как земля уходит у них из под ног. Предложение МТС в такой момент выглядит для региональных операторов чем-то вроде спасательного круга, брошенного утопающему. Это, вероятнее всего, делает их весьма сговорчивыми.
Что это дает МТС? Возможность доступа к более консервативной абонентской базе, с длинными сроками жизни абонентов, снижение расходов на привлечение абонентов.
Есть ли риски? Да, поскольку регионального партнера может неожиданно приобрести кто-то из конкурентов. С другой стороны, у МТС будет возможность посмотреть на работу партнеров, что называется, изнутри, и выкупить контрольный пакет у наиболее успешных.
МТС часто упрекают в том, что компания сорит деньгами. На этот раз оператор решил не покупать сети ШПД в перечисленных 20 регионах, не строить в этих регионах собственные сети фиксированного ШПД, а формировать партнерства, отказавшись тем самым от возможности зарабатывать на предоставлении услуг ШПД.
Насколько успешным окажется такой проект, зависит от множества причин. В целом, идею я оцениваю положительно, если реализовывать ее грамотно, то позитивный эффект вполне возможен.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK
теги: телеком МТС партнерства партнерские проекты конвергент фиксированный ШПД
Публикации по теме:
03.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон расширил покрытие LTE в Свердловской области / MForum.ru
18.04. [Новости компаний] Развитие сетей: Вымпелком сообщает о наращивании в 4 раза числа базовых станций в Свердловской области / MForum.ru
17.03. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн на треть увеличил скорость мобильного интернета в Центральном регионе / MForum.ru
12.03. [Новости компаний] Развитие сетей: Tele2 пускает в ход свой частотный ресурс band 40 / MForum.ru
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Самый дешевый смартфон OnePlus – Nord 20 SE – доступен на AliExpress / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 10T на Snapdragon 8+ Gen 1 и с 150 Вт зарядкой / MForum.ru
03.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Infinix Hot 12 Pro получил экран 90 Гц и 8 Гб ОЗУ / MForum.ru
03.08. [Новинки] Анонсы: Очень доступный смартфон Oukitel C31 представлен официально / MForum.ru
02.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон BQ 6868L Wide представлен официально / MForum.ru
02.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y30 5G представлен официально / MForum.ru
02.08. [Новинки] Слухи: OPPO Reno 8Z 5G замечен в Geekbench / MForum.ru
01.08. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone 9 – компактный смартфон на Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 / MForum.ru
01.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Motorola Moto G32 на чипсете Snapdragon 680 / MForum.ru
28.07. [Новинки] Анонсы: Realme Q5 Carnival c 12 Гб ОЗУ представлен официально / MForum.ru
28.07. [Новинки] Анонсы: Флагманский планшет Huawei MatePad Pro 11" представлен официально / MForum.ru
27.07. [Новинки] Анонсы: Itel A23s с Unisoc SC9832E & Android 11 Go оценен в 5299 индийский рупий / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Vivo T1x на Snapdragon 680 представлен официально / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Legion Y70 получит Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Oppo A97 – недорогой смартфон с 12 Гб ОЗУ / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Представлена глобальная версия Honor X8 5G / MForum.ru
22.07. [Новинки] Анонсы: Honor Tablet 8 – недорогой планшет с экраном 12 дюймов / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Флагманский Nubia Z40S Pro представлен официально / MForum.ru
20.07. [Новинки] Анонсы: IQOO 10 и 10 Pro на базе Snapdragon 8+ Gen 1 с зарядкой 200 Вт представлены официально / MForum.ru
20.07. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Tecno серии Camon 19 появились в России / MForum.ru