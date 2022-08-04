Развитие сетей: МТС запускает партнерский конвергент

04.08.2022, MForum.ru

МТС рассказала о том, что начинает вступать в партнерства с региональными операторами фиксированной связи в тех регионах, где у оператора нет собственной сети ШПД. Партнерства станут предоставлять конвергентные услуги, включающие услуги мобильной и фиксированной связи.

В Красноярском крае проект уже запущен совместно с "Орион Телеком", в ближайшее время будут запущены аналогичные проекты в Хакасии и в Иркутской области. А до конца года совместные проекты планируется запустить в 15 регионах.

Идея не оригинальная для российского рынка. Но тайминг правильный. Сейчас из-за постепенного распространения на российском рынке конвергентных услуг, операторы фиксированного доступа ощущают как земля уходит у них из под ног. Предложение МТС в такой момент выглядит для региональных операторов чем-то вроде спасательного круга, брошенного утопающему. Это, вероятнее всего, делает их весьма сговорчивыми.

Что это дает МТС? Возможность доступа к более консервативной абонентской базе, с длинными сроками жизни абонентов, снижение расходов на привлечение абонентов.

Есть ли риски? Да, поскольку регионального партнера может неожиданно приобрести кто-то из конкурентов. С другой стороны, у МТС будет возможность посмотреть на работу партнеров, что называется, изнутри, и выкупить контрольный пакет у наиболее успешных.

МТС часто упрекают в том, что компания сорит деньгами. На этот раз оператор решил не покупать сети ШПД в перечисленных 20 регионах, не строить в этих регионах собственные сети фиксированного ШПД, а формировать партнерства, отказавшись тем самым от возможности зарабатывать на предоставлении услуг ШПД.

Насколько успешным окажется такой проект, зависит от множества причин. В целом, идею я оцениваю положительно, если реализовывать ее грамотно, то позитивный эффект вполне возможен.

пресс-релиз МТС

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теги: телеком МТС партнерства партнерские проекты конвергент фиксированный ШПД