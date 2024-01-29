Развитие сетей: МегаФон в Свердловской области - интернет ускорился в 20+ населенных пунктах

29.01.2024, MForum.ru

За последние 3 месяца МегаФон провел рефарминг и/или строительство новых базовых станций LTE в ряде районов Свердловской области. Позитивные изменения затронули более 20 населенных пунктов, включая Екатеринбург, Среднеуральск, Краснотурьинск, Берёзовский, Полевский, Первоуральск, Дегтярск и другие города. Связь стала надёжнее в селе Николо-Павловское, деревне Космакова, посёлках Оус, Верхняя Сысерть и ряде других.

«Мы фиксируем постоянный рост интернет-трафика в Свердловской области, и для того, чтобы наши клиенты даже в часы наибольшей нагрузки могли пользоваться быстрым интернетом без задержек, только в прошлом году мы провели около 260 мероприятий по строительству телеком-объектов и модернизации существующих. Изменения коснулись жителей более 55 населённых пунктов. Это особенно важно для сельчан, которые теперь могут пользоваться современными услугами связи наравне с абонентами из мегаполисов», – рассказал директор МегаФона по Свердловской области Алексей Женихов.

В регионе оператор поддерживает работу технологии VoLTE. \\

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теги: МегаФон развитие сетей Свердловская область

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