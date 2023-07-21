Развитие сетей: МегаФон улучшил мобильный интернет в Свердловской области

MForum.ru
21.07.2023,
МегаФон сообщает о строительстве и модернизации сети в регионе, - в целом они затронули свыше 100 локаций.
Устанавливались новые базовые станции, были задействованы новые частотные диапазоны, что позволило нарастить емкость сети и качество услуг. По оценкам оператора, положительные изменения могут ощущать свыше полумиллиона жителей Свердловской области.
Улучшены услуги в аэропорту Кольцово, на железнодорожном вокзале Екатеринбурга, в городской подземке, в районе озер Увильда и Тургояк, в национальном парке Таганай, в Калиновском и Шарташском лесопарках.
Модернизированы сети МегаФон в Каменске-Уральском, Верхней Пышме, Асбесте, Арамиле, Среднеуральске, Реже, Нижнем Тагиле, Березовском, Полевском, в Курганово, Истоке, Аяте, Златогорова, Монастырке и Лосином.
Модернизация прошла на улицах Екатеринбурга: 8-го марта, Щербакова, Восточная, Суходольская, Ткачей, Викулова, Ленина, Пехотинцев, Восстания, Мира, Блюхера, Челюскинцев, Мамина-Сибиряка и других.
Как правило, проводимая оператором модернизация положительно влияет на трафик - он растет. По данным МегаФон, "на ряде базовых станций региона", трафик вырос на 20% и ожидается дальнейший рост.
В регионе поддерживается работа технологии VoLTE.
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теги: МегаФон развитие сетей Свердловская область Екатеринбург
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