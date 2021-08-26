FVNO: Билайн расширяет географию FVNO в Ростовской области

26.08.2021, MForum.ru

Билайн сообщает о том, что в Таганроге и Волгодонске (Ростовская область) начал подключать абонентов к проводному домашнему интернету по модели FVNO.

FVNO (Fixed virtual network operator) - это как MVNO, только когда оператор, не имеющий в регионе собственной сети фиксированного доступа, оказывает услуги на базе инфраструктуры другого оператора, но со своими тарифами и условиями обслуживания.

Зачем это Билайн? Благодаря предложению комплексных конвергентных услуг, оператор продвигает свои услуги мобильного оператора, получая абонентов с большим временем жизни и более высокой лояльностью.

В Ростовской области Билайн начал работать по схеме FVNO на сети ТТК еще в 2019 году, в Ростове-на-Дону. Расширение присутствия за пределы областного центра говорит о том, что опыт оказался удачным и началось его масштабирование.

Для жителей Таганрога и Волгодонска теперь доступен комплекс услуг связи Билайн в рамках семейных предложений: в одном тарифе - мобильная связь для всех членов семьи, телевидение и домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с.

В настоящий момент готова к подключению сеть в 748 многоквартирных домах Таганрога и Волгодонска.

Директор Ростовского отделения Билайн Рустам Керимханов:

«Мы видим высокий спрос на конвергентные семейные тарифы, которые позволяют клиентам существенно сокращать расходы: при оплате за мобильную связь для всей семьи абоненты получают услуги домашнего интернета и телевидения бесплатно. В наших планах – до конца года подключить еще около 350 домов в Таганроге. Этот проект реализовывается по программе FVNO*, предусматривающей совместное использование инфраструктуры операторов при подключении абонентов. С 2019 года мы успешно работаем по такой схеме в Ростове-на-Дону».

Для абонентов ТТК предложение Вымпелкома - это возможность сэкономить за счет конвергентности услуг.

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