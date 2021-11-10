BigData: Ростовский сезон: Исследование МТС - кто из молодежи предпочитает отдыхать на Дону?

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BigData: Ростовский сезон: Исследование МТС - кто из молодежи предпочитает отдыхать на Дону?

10.11.2021, MForum.ru

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МТС делится результатами анализа Big Data в Ростовской области. Оператор отмечает, что в период май-сентябрь 2021 года регион посетило на 48% больше туристов в возрасте 18-22 года, чем годом ранее.

 

Photo by Denis Demkov on Unsplash

 

Треть потока туристов пришлось на жителей Краснодарского края, за ними следуют те, кто приезжал из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Воронежской и Белгородской областей. Турпоток из Москвы вырос в 1.5 раза - больше, чем поток из любого другого региона. Пик туристов на территории области пришелся на июль-август, в этот период число приехавших молодых людей выросло на 37% год к году.

Разумеется, это не могло не сказаться на мобильном интернете, молодые туристы с 1 мая по 30 сентября 2021 года использовали на 65% больше мобильного интернета, если сравнивать с 2019 годом, впрочем, и к прошлому году объем трафика вырос на 50%.

В 2021 году больше всего отдыхающие «серфили» в парке «Лога», у «маяка» в хуторе Мержаново, в станице Старочеркасской и на набережной в Ростове-на-Дону.

Значительная часть растущего турпотока - транзитные автомобильные путешественники из Москвы и Санкт-Петербурга, которые едут на черноморские курорты, а в Ростовской области останавливаются на 1-2 дня. Еще один тип краткосрочных визитеров - это футбольные болельщики, приезжающие поболеть за игру любимой команды на стадионе Ростов Арена.

Молодежь обычно останавливается в бюджетных отелях, хостелах или пользуются посуточной арендой жилья в центре Ростова-на-Дону. На еде обычно не экономят, питаются в ресторанах и кафе, а экскурсиями интересуются заметно меньше, чем представители других возрастных групп.

В Ростовской области МТС использует для LTE частоты не только b3/b7, но также частично частоты диапазона b1 и частотный ресурс b38, что позволяет достигать достаточно высокой пропускной способности там, где это особенно востребовано. Компания активно развивает сеть, в марте 2021 года сообщалось о запуске более 600 базовых станций 3G и LTE и росте покрытия в регионе на 20%. По итогам 1H2021 на 35% выросло число проектов автоматизации, которые осуществляет компания на базе своей сети. Наиболее активно сервисы IoT/M2M внедряли предприятия торговли — с их стороны спрос вырос в полтора раза.

В Ростовской области активны и другие российские операторы, в частности, в 2021 году о росте абонентов в госсекторе и в корпоративном сегменте сообщала Tele2.

Вымпелком в июле 2021 года сообщал, что с начала 2021 года Вымпелком запустил более 300 BS (половина - базовые станции LTE). Это в 7 раз больше, чем было построено за 1H2020. В результате по итогам 1H2021 сеть LTE Билайн в регионе выросла почти на 10%. Улучшения затронули 23 города и района. В частности, более 100 новых BS было введено в Ростове-на-Дону, еще более 100 BS - в Шахтах, Аксае, Волгодонске, Таганроге, Азове, Красном Сулине, Новочеркасске, Новошахтинске. Также сеть расширена в Донецке, Зверево, Усть-Донецке, ст. Вешенской, Октябрьском, Красносулинском, Волгодонском, Цимлянском и Неклиновском районах. В августе 2021 года компания сообщила также, что в Таганроге и Волгодонске (Ростовская область) начал подключать абонентов к проводному домашнему интернету по модели FVNO. Благодаря предложению комплексных конвергентных услуг, оператор продвигает свои услуги мобильного оператора, получая абонентов с большим временем жизни и более высокой лояльностью. В Ростовской области Билайн начал работать по схеме FVNO на сети ТТК еще в 2019 году, в Ростове-на-Дону.

Подробнее - на странице телеком в Ростовской области

пресс-релиз МТС

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теги: телеком BigData турпотоки Ростовская область МТС

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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