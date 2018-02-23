Итоги: VEON в России - итоги 2017 года и планы на 2018

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Итоги: VEON в России - итоги 2017 года и планы на 2018

23.02.2018, MForum.ru

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Вчера группа VEON представила результаты работы в 4q2017, включая итоги российского подразделения группы. А сейчас - о том, как в штаб-квартире видят итоги 2017 года и перспективы развития российского сегмента в 2018 году. Вашему вниманию - несколько слайдов с переводом и без.

 

Стратегические приоритеты работы на российском рынке

Стратегия VEON в России в 2018 году

  • Фокусировка на ARPU и создании ценности за счет ценообразования, ориентированного на ШПД
  • Расширение контролируемых компанией каналов дистрибуции
  • Возврат к росту доходов бизнеса фиксированного ШПД
  • Существенное расширение сети за счет разумного инвестирования
  • Движение к цифровым решениям самообслуживания, выход на позиции лидера среди цифровых операторов

 

Возврат к росту сервисной мобильной выручки

VEON

Драйверы, которые помогли росту мобильной выручки

  • Рост качества клиентов компании
    • База клиентов с ARPU выше 500 рублей выросла за год на 4%
    • Продолжался уверенный рост числа пользователей мобильным ШПД (+5% гг) и объемов переданных данных (+39% гг)
  • Фокус на датацентричных тарифных планах
    • Прекращение предоставления услуг по безлимитным схемам в 2017 году
    • 63% клиентов компании обслуживаются пакетными тарифами, что на 16% выше, чем годом ранее, что обеспечивает 78% всех доходов от услуг мобильного доступа
    • Более 12 млн клиентов используют пакетный тарифный план, представленный в апреле 2017 года

 

Разворот к росту бизнеса фиксированного ШПД

10-кратный рост темпов расширения сети

  • План подключения 5 тыс. новых зданий в 2018 году, 11 тс. в 2019 году (в 2017 - 1100)
  • Обеспечение еще 5 тыс. зданий услугами по схеме FVNO
  • Подключение 100 новых бизнес центров в 2018 году
  • Удвоение капиталовложений в бизнес фиксированного ШПД в 2018 году относительно 2017 года.

Улучшение качества

  • Модернизация более, чем 200 колец MEN
  • Увеличение на 35% продаваемых оптом мощностей
  • Повышение скоростей, доступных в сетях

Качественные предложения рынку

  • Фокус на FMC: 870 тыс. клиентов на конец 2017, цель - выйти в 2018 году на более 1 млн 
  • Развитие цифровой экосистемы домохозяйств, ТВ контент, семейные предложения и др.
  • Внедрение решений, сокращающий время вывода на рынок (PmP, WTTx)

 

Расширение контролируемого канала дистрибуции

VEON и МегаФон договорились о прекращении совместного бизнеса в рамках Евросети

  • Сдвиг фокуса с привлечения клиентов на удержание клиентов;
  • Существенное сокращение валовых продаж в 2018 году
  • Новые схемы стимулирования для персонала, занятого в ритейле
  • Остановка "стиральной машины" продаж, борьба с оттоком, работа по увеличению времени жизни клиентов и ценности клиента

Интеграция и ребрендинг полученных в ходе раздела Евросети салонов в монобренд Билайн

  • В 2018 году ожидается негативное воздействие этого события на EBITDA компании на сумму в размере ~3 млрд руб. в связи с затратами на интеграцию и ребрендинг. 
  • Позитивный немедленный эффект на доходы, а с 2019 года и на EBITDA, который будет формироваться за счет роста продаж устройств и улучшения микса каналов сбыта. 

VEON

Рост доли доходов от контролируемых каналов сбыта

  • Билайн уже провел ребрендинг порядка 200 магазинов Евросеть в монобрендовые салоны Билайн в течение 4q2017
  • Предстоит ребрендинг еще 1600 магазинов Евросеть, что планируется завершить до конца 2q2018, что нарастит монобрендовую розничную сеть Билайн до примерно 3100 салонов
  • Ожидаемый размер розницы Билайн, как суммы собственных и франшизных салонов - около 5500 салонов в среднесрочном периоде.
  • Следующий шаг - замена физических салонов цифровой дистрибуцией.

 

Разумное инвестирование

Приоритет ключевым клиентам

  • Использование BigData для выявления и локализации ключевых клиентов
  • Приоритезирование расширений сети в небольших географических образованиях
  • Инвестиции, в соответствии с нуждами клиентов
  • Фокус на обеспечении быстрого мобильного ШПД и видостриминга для ключевых клиентов

Эффективное развитие

  • Оптимизация капитальных затрат за счет шеринга инфраструктуры сети
  • Четкий, глобализованный процесс прокьюрмента (снабжения).
  • Значимая представленность в частотных диапазонах 800 МГц и 1800 МГц
  • Исключение избыточных инвестиций, поддержание соотношения 15% капиталовложений к доходам

Результаты

  • В 2017 году запущено вдвое больше базовых станций, чем в 2016 году
  • Достигнут охват населения страны на уровне 63% покрытием сетей LTE компании, что позволяет говорить о паритете по сравнению с основными конкурентами
  • Степень удовлетворенности клиентов сетями ВымпелКом не уступает аналогичным показателям, достигнутых конкурентами
  • Высокоскоростной мобильный интернет доступ и видеостримин будут доступны более, чем 70% ключевых клиентов компании в 2018 году. 


Управление затратами

Драйверы разворота к росту ARPU

FTE

  • Сокращение более, чем на 30% FTE (занятости) с 2015 года за счет цифровизации и роста эффективности труда, что меняет профиль организации бизнеса
    • Проект Феникс (профессиональных услуг) обеспечил сокрашение FTE примерно на 2900 только в 2017 году
    • На конец 2018 года порядка 72% всего FTE будет приходиться на работу с клиентами
  • Баланс интерконнекта во второй половине 2017 года ухудшился вдвое, несмотря на растущее проникновение использования пакетов 

Управляемые затраты выросли за 2017 год на 2%. В 2018 году ожидается, что они будут удерживаться на постоянном уровне или слегка снизятся. 

Далее представлю только слайды презентации Kjell Johnsen для интересующихся:

VEON

 

 

VEON

 

VEON

 

 

VEON

 

VEON

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теги: итоги квартала, итоги года

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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