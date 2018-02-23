Итоги: VEON в России - итоги 2017 года и планы на 2018

23.02.2018, MForum.ru

Вчера группа VEON представила результаты работы в 4q2017, включая итоги российского подразделения группы. А сейчас - о том, как в штаб-квартире видят итоги 2017 года и перспективы развития российского сегмента в 2018 году. Вашему вниманию - несколько слайдов с переводом и без.

Стратегические приоритеты работы на российском рынке

Фокусировка на ARPU и создании ценности за счет ценообразования, ориентированного на ШПД

Расширение контролируемых компанией каналов дистрибуции

Возврат к росту доходов бизнеса фиксированного ШПД

Существенное расширение сети за счет разумного инвестирования

Движение к цифровым решениям самообслуживания, выход на позиции лидера среди цифровых операторов

Возврат к росту сервисной мобильной выручки

Драйверы, которые помогли росту мобильной выручки

Рост качества клиентов компании

База клиентов с ARPU выше 500 рублей выросла за год на 4%



Продолжался уверенный рост числа пользователей мобильным ШПД (+5% гг) и объемов переданных данных (+39% гг)

Фокус на датацентричных тарифных планах

Прекращение предоставления услуг по безлимитным схемам в 2017 году



63% клиентов компании обслуживаются пакетными тарифами, что на 16% выше, чем годом ранее, что обеспечивает 78% всех доходов от услуг мобильного доступа



Более 12 млн клиентов используют пакетный тарифный план, представленный в апреле 2017 года

Разворот к росту бизнеса фиксированного ШПД

10-кратный рост темпов расширения сети

План подключения 5 тыс. новых зданий в 2018 году, 11 тс. в 2019 году (в 2017 - 1100)

Обеспечение еще 5 тыс. зданий услугами по схеме FVNO

Подключение 100 новых бизнес центров в 2018 году

Удвоение капиталовложений в бизнес фиксированного ШПД в 2018 году относительно 2017 года.

Улучшение качества

Модернизация более, чем 200 колец MEN

Увеличение на 35% продаваемых оптом мощностей

Повышение скоростей, доступных в сетях

Качественные предложения рынку

Фокус на FMC: 870 тыс. клиентов на конец 2017, цель - выйти в 2018 году на более 1 млн

Развитие цифровой экосистемы домохозяйств, ТВ контент, семейные предложения и др.

Внедрение решений, сокращающий время вывода на рынок (PmP, WTTx)

Расширение контролируемого канала дистрибуции

VEON и МегаФон договорились о прекращении совместного бизнеса в рамках Евросети

Сдвиг фокуса с привлечения клиентов на удержание клиентов;

Существенное сокращение валовых продаж в 2018 году

Новые схемы стимулирования для персонала, занятого в ритейле

Остановка "стиральной машины" продаж, борьба с оттоком, работа по увеличению времени жизни клиентов и ценности клиента

Интеграция и ребрендинг полученных в ходе раздела Евросети салонов в монобренд Билайн

В 2018 году ожидается негативное воздействие этого события на EBITDA компании на сумму в размере ~3 млрд руб. в связи с затратами на интеграцию и ребрендинг.

Позитивный немедленный эффект на доходы, а с 2019 года и на EBITDA, который будет формироваться за счет роста продаж устройств и улучшения микса каналов сбыта.

Рост доли доходов от контролируемых каналов сбыта

Билайн уже провел ребрендинг порядка 200 магазинов Евросеть в монобрендовые салоны Билайн в течение 4q2017

Предстоит ребрендинг еще 1600 магазинов Евросеть, что планируется завершить до конца 2q2018, что нарастит монобрендовую розничную сеть Билайн до примерно 3100 салонов

Ожидаемый размер розницы Билайн, как суммы собственных и франшизных салонов - около 5500 салонов в среднесрочном периоде.

Следующий шаг - замена физических салонов цифровой дистрибуцией.

Разумное инвестирование

Приоритет ключевым клиентам

Использование BigData для выявления и локализации ключевых клиентов

Приоритезирование расширений сети в небольших географических образованиях

Инвестиции, в соответствии с нуждами клиентов

Фокус на обеспечении быстрого мобильного ШПД и видостриминга для ключевых клиентов

Эффективное развитие

Оптимизация капитальных затрат за счет шеринга инфраструктуры сети

Четкий, глобализованный процесс прокьюрмента (снабжения).

Значимая представленность в частотных диапазонах 800 МГц и 1800 МГц

Исключение избыточных инвестиций, поддержание соотношения 15% капиталовложений к доходам

Результаты

В 2017 году запущено вдвое больше базовых станций, чем в 2016 году

Достигнут охват населения страны на уровне 63% покрытием сетей LTE компании, что позволяет говорить о паритете по сравнению с основными конкурентами

Степень удовлетворенности клиентов сетями ВымпелКом не уступает аналогичным показателям, достигнутых конкурентами

Высокоскоростной мобильный интернет доступ и видеостримин будут доступны более, чем 70% ключевых клиентов компании в 2018 году.



Управление затратами

Драйверы разворота к росту ARPU

Сокращение более, чем на 30% FTE (занятости) с 2015 года за счет цифровизации и роста эффективности труда, что меняет профиль организации бизнеса

Проект Феникс (профессиональных услуг) обеспечил сокрашение FTE примерно на 2900 только в 2017 году



На конец 2018 года порядка 72% всего FTE будет приходиться на работу с клиентами

Баланс интерконнекта во второй половине 2017 года ухудшился вдвое, несмотря на растущее проникновение использования пакетов

Управляемые затраты выросли за 2017 год на 2%. В 2018 году ожидается, что они будут удерживаться на постоянном уровне или слегка снизятся.

Далее представлю только слайды презентации Kjell Johnsen для интересующихся:





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теги: итоги квартала, итоги года

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