Итоги: VEON в России - итоги 2017 года и планы на 2018

MForum.ru
23.02.2018,
Вчера группа VEON представила результаты работы в 4q2017, включая итоги российского подразделения группы. А сейчас - о том, как в штаб-квартире видят итоги 2017 года и перспективы развития российского сегмента в 2018 году. Вашему вниманию - несколько слайдов с переводом и без.
Стратегические приоритеты работы на российском рынке
Возврат к росту сервисной мобильной выручки
Драйверы, которые помогли росту мобильной выручки
Разворот к росту бизнеса фиксированного ШПД
10-кратный рост темпов расширения сети
Улучшение качества
Качественные предложения рынку
Расширение контролируемого канала дистрибуции
VEON и МегаФон договорились о прекращении совместного бизнеса в рамках Евросети
Интеграция и ребрендинг полученных в ходе раздела Евросети салонов в монобренд Билайн
Рост доли доходов от контролируемых каналов сбыта
Разумное инвестирование
Приоритет ключевым клиентам
Эффективное развитие
Результаты
Управление затратами
Драйверы разворота к росту ARPU
Управляемые затраты выросли за 2017 год на 2%. В 2018 году ожидается, что они будут удерживаться на постоянном уровне или слегка снизятся.
Далее представлю только слайды презентации Kjell Johnsen для интересующихся:
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теги: итоги квартала, итоги года
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© Алексей Бойко,
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