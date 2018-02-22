Итоги квартала: VEON представил финансовые результаты по России за 4q2017

[Пресс-релизы]: Финансовые и операционные результаты VEON Ltd. за 4 квартал 2017 г. – бизнес-единица «РОССИЯ»



Рост мобильной сервисной выручки на 2,1%

Продолжающийся рост дата-выручки

Рост сервисной выручки B2B на фоне стагнирующего рынка на 5,8%

Несмотря на то, что в России сохраняется сложная рыночная ситуация, рост выручки «Билайн» в мобильном сегменте продолжился и в четвертом квартале 2017 года.

Общая выручка в IV квартале 2017 года выросла на 0,4% до 70,4 млрд рублей за счет роста мобильной сервисной выручки, а также продаж оборудования и аксессуаров. Сервисная выручка в мобильном сегменте продемонстрировала рост на 2,1% до 57 млрд рублей. Увеличение сервисной выручки в мобильном сегменте обеспечил рост выручки от передачи данных, дополнительных и мобильных финансовых услуг, которые компенсировали снижение выручки от голосовых услуг. Показатель среднего дохода в месяц в расчёте на абонента (ARPU) в сегменте голосовых услуг вырос на 2,0%, продолжив восходящий тренд 2017 года.

«Билайн» продолжил развитие сегмента В2В, усилив свой портфель предложений за счет более индивидуализированных решений как для малого, так и для крупного бизнеса. В результате чего, сервисная выручка в сегменте В2В показала рост на фоне стагнирующего рынка – на 5,8% в сравнении с аналогичным показателем предыдущего года. Ключевым драйвером роста стало расширение клиентской базы «Билайн» в сегменте В2В на 9,5%. В абсолютном исчислении выручка в сегменте B2В добавила в общую выручку 16,2 млрд рублей.

Выручка от передачи мобильных данных продемонстрировала устойчивый рост на 8,9% до 15,3 млрд рублей. Увеличение показателя обеспечил рост проникновения пакетных предложений и смартфонов, а также соответствующий рост объемов передаваемых данных. ARPU в мобильном сегменте показал стабильный рост на 2,0%. В основе роста лежит успешная деятельность по увеличению продаж и продолжающиеся мероприятия по упрощению тарифных планов, а также растущий показатель проникновения пакетных предложений внутри клиентской базы. Количество абонентов «Билайн» в мобильном сегменте в целом осталось на уровне показателей предыдущего года и составило 58,2 млн абонентов.

Сервисная выручка в фиксированном сегменте снизилась на 11,4% до 9,6 млрд рублей, в первую очередь – за счет усиливающейся конкуренции и снижения транзитного трафика. Также снижение показателя обусловлено растущим проникновением конвергентных продуктов (более чем 877 тыс. клиентов) и влиянием укрепления рубля на выручку от контрактов, заключенных в иностранных валютах.

Показатель EBITDA сократился на 4,9% и составил 25,1 млрд рублей, рентабельность по EBITDA составила 35,7%. Базовая прибыль EBITDA снизилась на 3,0%. Основными факторами снижения показателя стали разовые расходы программы по трансформации деятельности компании, реализуемой как в IV квартале 2016 года (в объеме 86 млн руб.), так и в IV квартале 2017 года (в объеме 158 млн руб.), а также затраты на ребрендинг и интеграцию почти 200 магазинов розничной сети «Евросеть» (в объеме 266 млн руб.). Не менее важный фактор, повлиявший на показатель, - пересмотр определения EDITDA (165 млн руб.), направленный на приведение определения в соответствие с политикой бухучета Группы.

Рентабельность базовой прибыли EDITDA в IV квартале 2017 года составила 36,5%, снизившись на 1,3 п.п. по сравнению с показателем прошлого года. Причиной этого снижения, в значительной мере, стали затраты, связанные с коммерческим запуском интернет-платформы VEON (влияние – 0,5 п.п.), а также возросшие общие и административные расходы и затраты на персонал.

В 2018 году «Билайн» прогнозирует продолжение негативного влияния на EBITDA затрат на интеграцию и ребрендинг салонов «Евросеть» в монобрендовые салоны «Билайн» в объеме приблизительно 3,0 млрд руб. Помимо этого, «Билайн» ожидает отрицательное воздействие на прибыльность EBITDA от изменения структуры выручки вследствие интеграции и ребрендинга салонов «Евросеть». После завершения ребрендинга и интеграции салонов «Евросеть», «Билайн» прогнозирует позитивный эффект на выручку и с 2019 года на EBITDA – в основу которого ляжет увеличения продаж оборудования и улучшение структуры каналов.

Капитальные затраты за вычетом затрат на лицензии в IV квартале сократились на 37,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В основе снижения показателя - совершенствование планирования капзатрат с более равным их распределением по кварталам по сравнению с капитальными затратами в 2016 году, когда основная их часть оказалась перераспределена на период ближе к концу года. Соотношение капитальных затрат за вычетом лицензий к выручке за последние 12 месяцев в 2017 году составило 14,1%.

С января 2018 года выручка за международный интерконнект и трафик будет полностью централизована в VEON Wholesales Services, подразделении Группы, которое взаимодействует с международными операторами.

Прогнозируемое максимальное воздействие в 2018 году на выручку в России составляет 53 млн долларов США, а ожидаемое максимальное воздействие на EBITDA – 7 млн долларов США.

Примечание: Выручка в фиксированном сегменте, мобильном сегменте, и их состав – были пересмотрены для приведения в соответствие с политикой бухучета Группы