Итоги года: Результаты 4 квартала и 2016 года, ВымпелКом (Россия)

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Итоги года: Результаты 4 квартала и 2016 года, ВымпелКом (Россия)

27.02.2017, MForum.ru

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Сегодня ВымпелКом представляет итоги 4q2016 и 2016 года.

По итогам 2016 года доходы сократились на 1.5%, особенно пострадал фиксированный бизнес - минус 7%. Серьезно сократилась и EBITDA - на 4.9%.

Компания свела капзатраты к сумме 41 млрд руб. за год. За эти деньги добиться декларируемого технологического лидерства будет непросто.

Абонбаза похудела на 2.5% гг до 58.3 млн. На квартальной выручке это сказалось не так сильно - она ушла вниз лишь на 1.8% гг.

Позитив: рост доходов от мобильной передачи данных - 17.6%, что позволило удержать общую мобильную выручку стабильной (+0.3% за год). Клиенты в среднем в 4q2017 потребляли 2315 МБ в месяц (+30% гг), это свидетельствует в пользу необходимости активно развивать сеть.

Руководство Vimpelcom затевает ребрендинг.

Формально это еще предстоит оформить на специальном общем собрании 30 марта, но понятно, что решение принято и обжалованию не подлежит. Ребрендинг должен будет отразить существенные изменения которые произошли с компанией, которая "вернулась к росту после нескольких лет сокращения бизнеса". Компания сегодня не такая, какой была еще 2 года тому назад. И вот поэтому новый бренд для "нового будущего, как технологической компании VEON".

Вы ведь помните, что такое VEON? Это мессенджер (нет, это - цифровая платформа, которую запустили в прошлом году в Италии, а теперь собираются внедрить во всех странах присутствия. Она включает в себя "мощную аналитику данных и ИИ", чтобы "окончательно поставить клиента к рычагам управления").

Как консервативный человек, я не люблю ребрендинги. Не в это, как мне представляется, следовало бы сейчас вкладывать деньги. С другой стороны мне понятна мотивация менеджмента. Компания после сложного периода развернулась к росту и хочет оставить весь негатив в прошлом. Другой возможный мотив - желание материнской компании "отстроиться" от "российскости" в составе бизнеса, с учетом общеполитической ситуации в мире и имиджа нашей страны, сформированного за последние годы. Эту гипотезу подтверждает то, что российский бизнес ребрендинг не затронет.

Так или иначе, но безусловно правильно, что российский бренд Билайн и в целом ПАО "ВымпелКом" ребрендинг VimpelCom Ltd. в VEON не затронет.

Кстати, логотип мне нравится. Аскетично-лаконичный, V - как Victory (победа). Без тревожных черно-желтых полосок, которые меня всегда смущали в логотипе группы. Без негативных коннотаций черного цвета. Легко запоминается. Уместен для большой группы, которой является Vimpelcom с его более, чем 200 млн клиентов.

Отчет компании на английском языке, ,pdf

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Пресс-релиз компании ВымпелКом

ПАО "ВымпелКом" объявляет финансовые и операционные результаты за 4 квартал 2016 года

Макроэкономическая обстановка и рубль стабилизировались в 4-м квартале 2016г, однако сохраняются сложные рыночные условия и высокий уровень конкуренции в России. Общая выручка «Билайн» в 4-м кв. 2016г. сократилась на 1,2% до 66,6 млрд. рублей, что объясняется сокращением доходов от услуг фиксированной связи.

Сервисная выручка в мобильном сегменте незначительно увеличилась на 0,3% до 55,8 млрд. рублей, что обусловлено ростом выручки от мобильных данных, дополнительных услуг и интерконнекта. Выручка от мобильной передачи данных продолжила уверенный рост, увеличившись на 17% до 13,8 млрд. рублей за счет продвижения пакетных предложений, активного распространения смартфонов, увеличения числа пользователей мобильных данных и роста клиентского трафика.

В результате роста трафика данных показатель среднего дохода в месяц в расчёте на абонента (ARPU) рос в 4-м квартале, несмотря на то, что компания продолжает испытывать ценовое давление на голосовые и роуминговые услуги, обусловленное переходом существующих клиентов компании на новые тарифные планы.

Количество абонентов сотовой связи «Билайн» сократилось в 4 квартале на 2,5% по сравнению c прошлым годом до 58,3 млн. клиентов. В 4-м квартале показатель лояльности клиентов (NPS) «Билайн» в целом находился в стабильном положении относительно NPS трех крупнейших операторов связи.

Компания изменила методологию бухгалтерского учета некоторых составляющих ее выручки от мобильного контента – перейдя с развернутого представления выручки и затрат на представление баланса, и пересмотрела предыдущие результаты доходов от услуг мобильной связи в свете этого изменения.

Конвергентное тарифное предложение (FMC) от «Билайн» пользуется большой популярностью: услугу подключили свыше 500 тыс. клиентов.

Сервисная выручка в фиксированном сегменте снизилась на 8,2% – до 10,8 млрд. рублей, главным образом, в результате перевода корпоративных контрактов с расчетов в долларах США на расчеты в рублях, а также сокращения выручки в сегменте B2C.

Показатель EBITDA по России уменьшился на 5,8% до 26,4 млрд. рублей. Базовый показатель EBITDA, вырос на 1,9%, скорректированный на разовую корректировку в размере 2,2 млрд. рублей, связанную с капитализацией расходов на аренду сайтов в 4-м квартале 2015, а также на разовые расходы в размере 86 млн. рублей, связанные с программой трансформации деятельности компании в 4-м квартале 2016 года. Улучшение базового показателя EBITDA является результатом достигнутой экономии затрат вследствие внедрения инициатив, направленных на повышение эффективности деятельности компании.

Капзатраты за вычетом лицензий сократились на 7,5% до 21,6 млрд. рублей, в основном благодаря экономии, связанной с централизацией закупок. Соотношение капитальных затрат за вычетом лицензий к выручке за последние 12 мес. составило 15,2% в 4-м квартале 2016 г. Коэффициент рентабельности положительных денежных потоков за последние 12 мес. (т.е. базовая прибыль EBITDA за вычетом капзатрат) составил 23,4%.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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