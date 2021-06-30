M&A: Большая покупка МТС - "МТТ наш"

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M&A: Большая покупка МТС - "МТТ наш"

30.06.2021, MForum.ru

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МТС сообщает о закрытии сделки по приобретению за 5,0 млрд руб 100% акций ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" (МТТ).

 

 

МТТ в качестве "транзитного оператора" многие годы путалась под ногами сотовых операторов, "обеспечивая взаимодействие между сетями", что с годами становилось все менее актуально для участников рынка. В 1994 году МТТ была создана с идеей "создания национальной транзитной сети подвижной связи" экс- министром связи Вячеславом Гуркиным, который возглавил МТТ в качестве генерального директора. Долгие годы МТТ эксплуатировала остававшийся у ее руководителя административный ресурс, хотя подросшие операторы "большой тройки" вполне могли бы обойтись без "прокладки" в виде МТТ.

В то же время у компании в последние годы развились и различные другие проекты, адресованные B2B-рынку, например, на основе коммуникационных платформ CPaaS (Communications Platform as a Service) и коммуникационного интерфейса прикладного программирования API. Проще говоря, компания активно продвигала на рынок виртуальные АТС (ВАТС) и решения Telecom API для интеграции и управления многоканальными клиентскими коммуникациями (виртуальные номера, голосовые боты, управление сообщениями через мессенджеры и SMS, email-маркетинг). Для некоторых эти услуги компании МТТ ассоциируется со спамом и роботизированными обзвонами, если не с мошенничеством, но в целом, конечно, спектр услуг широкий и далеко не все клиенты МТТ использовали предоставляемые им услуги для разного рода нелицеприятной деятельности.

«Мировой рынок виртуальных АТС и Telecom API растет стремительными темпами от 15 до 20 процентов в год. В России рынок платформенных решений только начинает развиваться и в ближайшие годы будет расти быстрее глобального, а МТТ уже является одним из ведущих игроков в этих сегментах. С покупкой актива мы сможем в минимальные сроки интегрировать в нашу B2B-линейку продуктов перспективные решения МТТ, что позволит через несколько лет вывести МТС в лидеры российского рынка виртуальных АТС и Telecom API. Интеграция решений МТТ поможет нам усилить позиции в таких направлениях как интернет-торговля, доставка и логистика товаров, медицинские учреждения, продажа и бронирование билетов, службы такси – там, где организациям и бизнесу необходимо оперативно и без сбоев взаимодействовать с обширной клиентской базой в быстро меняющихся условиях», - отметила первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

«Мы прошли колоссальный путь от «тяжеловесного» транзитного оператора до лидера рынков Telecom API и Unified Communications и в России. И мы видим, что выбор в пользу инновационной стратегии МТТ, нацеленной на завоевание этих динамично растущих рынков, оказался верным. Оба направления активно развиваются и в ближайшем будущем их ждет взрывной рост. Сделка с МТС позволит открыть новую страницу в истории компании МТТ. Синергия компетенций в области телекоммуникаций, голосовых услуг и облачных сервисов открывает новые возможности для цифровой трансформации бизнеса клиентов наших компаний», - сказал генеральный директор МТТ Евгений Васильев.

Сделка получила все корпоративные одобрения и разрешение ФАС.

На сегодня основными направлениями и драйверами развития компании являются:

  • Unified Communications (UC) — ВАТС, объединяющая в себе комплементарные коммуникационные сервисы для бизнеса: фиксировано-мобильная конвергенция (FMC), сервис отслеживания звонка (Calltracking), сервис обратного звонка (CallBack), автоматизация бизнес-процессов (СRM), запись голоса, месседжинг, мобильные приложения и др.
  • Telecom API (XaaS) — инструменты интеллектуального управления коммуникациями бизнеса, инфраструктура по разработке интеллектуальных телекоммуникационных сервисов. Услуги Telecom API предоставляются на телекоммуникационной платформе МТТ и позволяют клиентам самостоятельно реализовать в собственных продуктах различные высокотехнологичные и высоконагруженные сервисы с помощью программных инструментов.
  • Голосовые роботы — конструктор голосовых роботов VoiceBox. Это платформа для создания голосовых роботов, которые автоматизируют работу колл-центров, отделов продаж, HR-специалистов компании. Она позволяет в интуитивно понятном интерфейсе самостоятельно собирать роботов для автоматизированного совершения исходящих и приема входящих вызовов с возможностью синтеза и распознавания речи, отчетностью, а также инструментами интеграции с социальными платформами и CRM.

У МТТ также есть собственный MVNO-оператор и инфраструктура для создания и запуска операторов виртуальной мобильной связи (Mobile Virtual Network Enabler). До сих пор в МТС со скепсисом относились к теме MVNO, изменится ли теперь эта позиция?

После покупки МТТ, МТС, как ожидается, займет лидирующие (по доходам) позиции на рынке ВАТС и гибридных решений, уверены в ТМТ Консалтинг. По итогам 2020 года МТС уступала только Манго Телеком, а объем рынка ВАТС с учетом доходов от гибридных решений составлял 16 млрд руб. (+17,5% гг). Если сложить доли МТС и МТТ в структуре рынка ВАТС, получится 21%, а с учетом гибридных решений (облачная ВАТС + железо), МТС с МТТ выйдут на первое место с долей порядка 29% (оценка МТС, включающая ВАТС, API и 8-800).

Интеллектуальные услуги МТТ на основе CPaaS-платформ и API:

  • интегрируемые с клиентскими системами взаимодействия CRM виртуальные АТС (ВАТС), позволяющие заменить офисные автоматические телефонные станции и перевести в облако различные корпоративные телеком-сервисы;
  • решения Telecom API для интеграции и эффективного управления многоканальными клиентскими коммуникациями: виртуальные номера, управление вызовами, голосовые боты, управление сообщениями через мессенджеры и SMS, E-mail маркетинг.

МТТ попала, что называется, в хорошие руки. МТС сейчас на драйве, хотя и изрядно распыляется. Если МТТ получит хороший управленческий "десант" от МТС, то покупка позволит МТС получить новые устойчивые потоки доходов и расширит рыночное присутствие компании в дополнительных сегментах телеком-рынка.

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теги: телеком покупки активов слияния и поглощения МТС МТТ Межрегиональный Транзит Телеком

© Алексей Бойко, MForum.ru

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