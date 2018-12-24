Телеком: МегаФон предлагает роуминг для бизнеса по 499 рублей в сутки

MForum.ru

Телеком: МегаФон предлагает роуминг для бизнеса по 499 рублей в сутки

24.12.2018, MForum.ru

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МегаФон запускает опцию “Роуминг, гудбай для бизнеса”, адресованную B2B-клиентам. Подключить ее можно бесплатно, абонплата составит 499 рублей в сутки.
За эти деньги входящие вызовы в роуминге становятся бесплатными, а звонки в Россию, Интернет, а также SMS и MMS будут оцениваться по домашнему тарифу. Но только в пределах лимита 30 минут в сутки. Стоит превысить этот лимит и за каждую следующую минуту придется заплатить по 89 рублей, звоните ли вы внутри страны или за ее пределами.

В опцию включен 1 ГБ в рамках которого можно без дополнительной платы пользоваться такими мессенджерами как WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Snapchat, eMotion и ТамТам, - к сожалению в этом списке нет Telegram. Если лимит будет превышен, скорость доступа в интернет упадет до 64 кбит/c.

Особую осторожность следует проявлять, если вам нужно звонить в такие страны, как Алжир, Антарктика, Бурунди, Вануату, Демократическая Республика Конго, Диего-Гарсия, Кирибати, Куба, Мавритания, Мадагаскар, Мальдивы, Ниуэ, Остров Норфолк, Остров Святой Елены, Острова Кука, Папуа — Новая Гвинея, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские острова, Соломоновы острова, Токелау, Тонга, Тувалу, Тунис, Уоллис и Футуна, Чили, о-в Пасхи, на номера спутниковых сетей связи Onair, Thuraya, международной сети МТТ, на платные номера в таких странах, как Ангола, Демократическая Республика Конго, Камерун, Кот-д’Ивуар, Литва, Сан-Марино, Чили. Стоимость таких вызовов - 350 рублей в минуту!

Опция действует в таких странах, как: Австралия, Австрия, Армения, Беларусь, Болгария, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Гонконг, Греция, Дания, Египет, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Катар, Кипр, Киргизия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Нидерланды, ОАЭ, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, США, Таиланд, Тунис, Турция, Украина, Фарерские о-ва, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея, Южная Осетия.

МегаФон о тарифе: moscow.megafon.ru

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теги: услуги МегаФон роуминг зарубежный

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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