Облачные сервисы: МТС создала облачную платформу для встраивания коммуникаций

MForum.ru

Облачные сервисы: МТС создала облачную платформу для встраивания коммуникаций

31.01.2023, MForum.ru

Новый облачный сервис от МТС на базе платформы MTC Exolve предназначен для оперативного встраивания коммуникационных сервисов в свои продукты. Адресована она, соответственно, разработчикам и бизнесу.

 

 

Платформа позволяет ускорить разработку собственных приложений для общения с клиентами, ее можно интегрировать в существующие IT-системы предприятия. Клиентам она предоставляется на условиях CPaaS (коммуникационная платформа как услуга).

Поддерживаются такие популярные услуги, как: обратный звонок, кол-трекинг, защита номера, синтез речи, интеллектуальный выбор исходящего номера и другие.

«МТС продолжает развивать направление инновационных цифровых продуктов для бизнеса. Мы запустили платформу нового поколения для автоматизации многоканальных клиентских коммуникаций, которая позволит компаниям оперативно создавать собственные приложения, не привязываясь к сторонней инфраструктуре. С запуском МТС Exolve мы предложим бизнесу гибкий подход к построению и масштабированию коммуникаций с клиентами, а разработчикам — возможность собирать тот сценарий, который нужен именно их бизнесу», — прокомментировал президент МТС Вячеслав Николаев.

Платформа МТС Exolve создана на основе разработок компании МТТ, который известны на рынке не первый год, это и ядро, и управление голосовыми и текстовыми сообщениями. Все компоненты и данные платформы хранятся в ЦОД МТС в России. Платформа станет ядром для всех сервисов МТТ. Подробнее о платформе.

Пока что это "софт-лонч", полномасштабный запуск намечен на 2q2023.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС облачные услуги MTC Exolve

© Алексей Бойко, MForum.ru

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