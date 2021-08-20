Итоги года: МТС отчиталась за 2q2021. Успешно

20.08.2021, MForum.ru

Итак, что я готов сказать о результатах МТС в 2q2021. Прокомментирую слайды презентации топ-менеджеров компании.

Дисклеймер

Кто и о чем докладывал.

Выручка подросла везде. Особенно хорошо выступила компания В России и в Беларуси. Вспоминаем, что 2021 - это год без "антиковидных" притеснений бизнеса, и рост выглядит уже не столь значительным.

В МТС заработали на основных услугах и на финтехе, что-то даже и от роуминга накапало. Провалились в рознице, объясняют низкой маржинальностью продаваемых устройств. Вопрос - зачем продавали так много устройств с низкой маржинальностью? Место на полках ограничено, можно было и как-то по-другому им распорядиться.

Медиа и Финтех показывают стабильный рост выручки - хорошие инвестиции в будущее МТС. В них, правда, приходится инвестировать, особенно в в Медиа. Розница выглядит куда слабее, зато не требует вложений.

Рынок отреагировал небольшим положительным движением цены акций, кстати.

Экосистема. Для кого-то ругательное слово, а для МТС - любимая погремушка.

В МТС радуются использованию МТС Cashback - насчитали 49 млн транзакций (это много), а также бурному росту (вдвое) числа клиентов, участвующих в программе МТС Premium (единая подписка на разные продукты), доля нетелеком-выручки достигла в 2q2021 внушительных 25% - это действительно достойный результат.

Понятно, что "экосистемные абоненты", то есть те, кто "подсел" более, чем на 1 сервис/услугу МТС более лояльны, как и в плане столь любимого иными NPS, так и показывают вполне реальный более низкий NPS (в 3-18 раз меньше), чем у обычного абонента.

И растет среднее число сервисов, используемых одним абонентом.

В общем, кругом молодцы и пока добиваются целей, которые ставились в плане экосистемы.

Какие экосистемные направления росли быстрее других?

KION вошел в 10-ку онлайн кинотеатров, число абонентов сервиса выросла за год на 2 млн, выручка от таргетированной рекламы выросла в 5 раз, в 3 раза выросло число рекламных кампаний, МТС банк рос скромно, но все же и он рос в числе клиентов. Были какие-то партнерства, но насколько они были удачными - ясности картинка не дает.

B2B просто не имел права не вырасти, он у всех растет. Что же представила Инесса Галактионова...

Кто-то называет это стабильностью, другие могли бы назвать стагнацией. Впрочем, результаты хорошие - абонбаза стабильная, денег из нее удается получить все больше. Особенно после не самого ударного 1q2021 смотрятся симпатично.

Сделка по покупке МТТ случилась только в июне, так что в 3q2021 можем ожидать еще "более лучших" результатов.

Существенно, на 28%, выросло число SIM-карт IoT - учитывая немалую исходную базу, можно с уверенностью говорить о серьезном потенциале МТС в данном направлении.

Финтех - хорошее дополнение к основному бизнесу МТС.

Здесь также наблюдаем рост. Прежде всего, можно отметить заявленный рост чистой прибыли - с 0.9 млрд по итогам 1H2020 до 3.4 млрд по итогам 1H2021. Симпатичный прогресс.

Опечатка в годе на слайде, +17,6 п.п. - так выросла рентабельность капитала в 1H2021 к итогам 1H2020.

В общем, удивительно видеть, что из МТС Банка, судя по показателям, получилось сделать что-то работоспособное. Может быть пора его опять потестировать... в прошлый раз опыт был очень негативный, но прошло немало времени..

Продолжается успешное выкачивание денег из не умеющих ими пользоваться любителей кредитной кабалы. Выданных миллиардов все больше, это считается успешным и моральным бизнесом.

Я не спец по банковскому бизнесу, но на первый взгляд приведенные цифры выглядят неплохо. Наверное, это обидно наблюдать операторам, которые не решились обзавестись собственным банком. Это вам не временные "партнерства" и не всякие "карманные" недобанки, способные исчезнуть в одночасье.

Все эти красивые цифры должны убеждать, что у МТС-банка все очень стабильно и надежно. Если забыть про то, что в России собственник может в одночасье лишиться такой части бизнеса, как, скажем, нефтяные активы в Башкирии, то так оно и есть - С-стабильность.

Самая любимая игрушка МТС - медиа. Зачем ее объединили с розницей - спросите президента МТС.

Медиа. Следует признать, что пока что все и в этом сегменте выглядит симпатично. KION не выглядит обузой и неудачным экспериментом, напротив, все развивается и уже дает группе ощутимую прибавку выручки, а также работает на лояльность абонентов компании. OIBDA слегка припала, но вряд ли это как-то критично.

Розница. Выручка подсократилась, несмотря на то, что компания заявляет о превалировании в продажах низкомаржинальных товаров. То есть не только выручка снизилась, но и прибыльность. OIBDA это отражает.

Что идет не так? Зря салоны начали сокращать? Не тем их наполняли? Не знаю. Возможны оргвыводы?

Финансы. Можно подвести итоги в целом по всем направлениям. И они будут симпатичными.

Компания смело показала существенный рост чистой прибыли по итогам 2q2021, +46.5%! Красивое...

Следует отдать МТС должное, хорошо зарабатывая, компания не раздевается ее владельцами, а имеет возможность массированно вкладывать в развитие сети, что закрепляет ее лидерские позиции в сегментах, где она лидирует.

В частности, в 2q2021 МТС запустила 6656 базовых станций в 80 регионах России, в основном (6527) это 4G/LTE. Если бы не регуляторы, запускали бы базы 5G, но увы, в России решили провести очередную революцию и в результате пока что имеем могучие сети LTE вместо своевременного перехода на технологию нового поколения. Впрочем, к МТС претензий нет, все операторы ходят под регуляторами и ничего сделать не могут, все являются заложниками великой идеи импортзамещения...

Важная цифра - проникновение смарфтонов - оно уже 80% (79,9%), звонилками абоненты МТС пользуются меньше, чем в некоторых других сетях.

Догоняющим, увы, должно быть ясно, что с такими капвложениями, как у МТС, догнать этого оператора не получится. А значит лидерские позиции защищены вполне надежно.

Долг к LTM продолжает расти, это не очень хорошо. Но долг этот в рублях, то есть отдать, при необходимости, будет не так уж сложно, да никто и не собирается отдавать или требовать, чтобы отдали.

Ставки как-то там колеблются, но все это в пределах нормы.

В 2022, 2023 году предстоят крупные выплаты долга, но скорее всего, будет какое-то реструктурирование.

В общем, даже не глядя дальше, вполне понятно, что итоги - неплохие, и прогнозы можно делать оптимистичные. МТС - лидер рынка и таковым продолжит оставаться. Крымский климат явно пошел на пользу, да и практически все бизнес-направления, представленные в ходе презентации, выглядят симпатично.

Что же, я не удивлен. С такими итогами, что бы и не улучшить прогноз. Обещания выглядят вполне реалистичными. Выходит пресс Яровой и незадача с 5G, а также прочие госхотелки пока что не нанесли особого ущерба бизнесу МТС? Можно повернуть ручку пресса еще на пару оборотов? Скажем, повысить выплаты в фонд УУ, во славу нацчемпиона?

МТС, в отличие от ряда других компаний, делится с акционерами. Делится щедро и обещает продолжать это делать.

Можно, конечно, попенять компании за снизившийся почти вдвое свободный денежный поток - 16,8 млрд руб против 32,8 млрд руб за 1H2020. Деньги частично ушли по делу - в капвложения, а частично в венчурные проекты (слияния, поглощения). Но может быть что-то и выстрелит, скажем, покупка МТТ выглядит не пустой тратой денег.

И даже абонбаза компании выросла до 78,6 млн абонентов (+0,23 млн) по итогам 2q2021, что, на словах, никого не волнует, но является тайным предметом менеджмента конкурентов.

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Дополнительные материалы:

Пресс-релиз, English, MTS Reports Q2 2021 Results, .pdf

Презентация итогов, English, MTS Q2 2021 Results, .pdf

Презентация итогов, рус., Финансовые результаты группы МТС за 2q2021, .pdf

Пресс-релиз, рус., Финансовые и операционные результаты группы МТС за 2q2021, .pdf

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теги: итоги квартала полугодия МТС

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