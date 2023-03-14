Кадры: Рамиль Биккужин возглавил МТТ

MForum.ru
14.03.2023,
Рамиль Биккужин перемещается с позиции коммерческого директора АО МТТ на пост генерального директора этой дочки МТС. Олег Алдошин, который возглавлял АО МТТ в 2022 году, продолжит курировать деятельность компании в своей основной должности вице-президента по развитию корпоративного и нового бизнеса ПАО «МТС».
«Основной задачей Рамиля Биккужина на позиции генерального директора МТТ станет развитие инновационных цифровых продуктов для бизнеса, укрепление рыночных позиций и улучшение финансово-экономических показателей деятельности компании. Высокие управленческие компетенции и глубокая экспертиза в маркетинге и продажах позволят Рамилю Биккужину успешно продолжить реализацию прорывных проектов компании, в том числе, платформы для создания коммуникационных сервисов МТС Exolve, - отметил Олег Алдошин, вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса ПАО «МТС».
МТС приобрела бизнес МТТ в июне 2021 года и теперь активно использует и развивает платформу коммуникационных сервисов Exolve, созданную на базе решений МТТ.
Краткая биографическая справка
Рамиль Биккужин в 2005 году окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «маркетинг».
Рамиль и ранее работал в телекоме России и СНГ. С 2015 года Рамиль руководил департаментом маркетинга в компании МТС «Северо-Запад». Ранее в разные годы возглавлял маркетинговые и коммерческие подразделения ОАО «МТС», ОАО «Вымпелком», руководил макрорегионом «Центр» ЗАО «РТК».
С 2018 года Рамиль Биккужин возглавил коммерческий блок АО «МТТ». Под его управлением находились маркетинг, продажи, обслуживание клиентов и развитие продуктов компании.
С 14 марта 2023 года Рамиль Биккужин назначен генеральным директором АО «МТТ».
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теги: кадры МТТ
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