Кадры: Рамиль Биккужин возглавил МТТ

MForum.ru

Кадры: Рамиль Биккужин возглавил МТТ

14.03.2023, MForum.ru

Рамиль Биккужин перемещается с позиции коммерческого директора АО МТТ на пост генерального директора этой дочки МТС. Олег Алдошин, который возглавлял АО МТТ в 2022 году, продолжит курировать деятельность компании в своей основной должности вице-президента по развитию корпоративного и нового бизнеса ПАО «МТС».

 

 

«Основной задачей Рамиля Биккужина на позиции генерального директора МТТ станет развитие инновационных цифровых продуктов для бизнеса, укрепление рыночных позиций и улучшение финансово-экономических показателей деятельности компании. Высокие управленческие компетенции и глубокая экспертиза в маркетинге и продажах позволят Рамилю Биккужину успешно продолжить реализацию прорывных проектов компании, в том числе, платформы для создания коммуникационных сервисов МТС Exolve, - отметил Олег Алдошин, вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса ПАО «МТС».

МТС приобрела бизнес МТТ в июне 2021 года и теперь активно использует и развивает платформу коммуникационных сервисов Exolve, созданную на базе решений МТТ.

Краткая биографическая справка

Рамиль Биккужин в 2005 году окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «маркетинг».

Рамиль и ранее работал в телекоме России и СНГ. С 2015 года Рамиль руководил департаментом маркетинга в компании МТС «Северо-Запад». Ранее в разные годы возглавлял маркетинговые и коммерческие подразделения ОАО «МТС», ОАО «Вымпелком», руководил макрорегионом «Центр» ЗАО «РТК».

С 2018 года Рамиль Биккужин возглавил коммерческий блок АО «МТТ». Под его управлением находились маркетинг, продажи, обслуживание клиентов и развитие продуктов компании.

С 14 марта 2023 года Рамиль Биккужин назначен генеральным директором АО «МТТ».

пресс-релиз МТС

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: кадры МТТ

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

08.02. [Новости компаний] Кадры: Александр Соловенчук возглавит МТС в Санкт-Петербурге и области / MForum.ru

19.01. [Новости компаний] HR: МТС и билайн попали в Топ-12 крупнейших российских работодателей в области IT по версии Хабра / MForum.ru

07.12. [Новости компаний] Кадры: Андрей Губанов назначен гендиректором розницы МТС / MForum.ru

30.11. [Новости компаний] Кадры: Директором МТС в Томской области стал Антон Гриднев / MForum.ru

26.10. [Новости компаний] Российское оборудование: Разработка отечественного телеком-оборудования обретает все более четкие контуры / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 11:01 ABloud Тема: Кадры телекома и IT (14.12.2007) (Страницы: 1 2 3)
[Кадры. МТТ] Рамиль Биккужин возглавил МТТ 14 марта 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, объявляет о назначении генеральным директором ...
Сегодня 09:57 ABloud Тема: Иркутская область (04.12.2007)
[Иркутская область. МегаФон] Интернет-трафик на автодороге «Байкал» в Иркутской области вырос на 21% 14 марта 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В поездках по федеральной дороге «Байкал» ...
Сегодня 08:15 ABloud Тема: Орловская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Орловская область. Вымпелком] билайн ускорил мобильный интернет в Орловской области билайн подвел итоги развития телеком инфраструктуры в Орловской области в 2022 году. Оператор в ...
Вчера 08:33 ABloud Тема: Новосибирская область (04.12.2007) (Страницы: 1 2)
[Развитие сетей. МТС. Новосибирская область] Мобильный интернет в научных кластерах Новосибирска стал быстрее на треть 13 марта 2023 года, Новосибирск, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО ...
10.03.2023 11:33 ABloud Тема: MTS AI (10.02.2023)
[Покупка компаний. AI | ИИ. MTS AI. Инфоматика] MTS AI приобрела долю производителя умных турникетов и билетных систем 10 марта 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

14.03. [Новинки] Слухи: Realme 10T 5G представят 21 марта / MForum.ru

14.03. [Новинки] Слухи: Meizu 20 и 20 Pro со Snapdragon 8 Gen 2 SoC замечены в Geekbench / MForum.ru

13.03. [Новинки] Слухи:Redmi Note 12 4G готовится к релизу / MForum.ru

13.03. [Новинки] Слухи: Infinix Hot 30i показался на живых фото / MForum.ru

10.03. [Новинки] Анонсы: Itel представила ультрабюджетный 4G-смартфон A60 / MForum.ru

10.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты внешность и спецификации Tecno Spark 10 5G / MForum.ru

09.03. [Новинки] Слухи: Meizu 20 Pro замечен на живых фото / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M14 5G появился в Украине / MForum.ru

08.03. [Новинки] Слухи: Vivo X Flip получит 6.8" 120 Гц дисплей и камеры 50+12 Мп / MForum.ru

08.03. [Новинки] Анонсы: Realme C55 с Dynamic Island представлен официально / MForum.ru

07.03. [Новинки] Слухи: Появились рендеры Motorola Moto G Power (2023) / MForum.ru

07.03. [Новинки] Анонсы: Honor Magic5 Ultimate представлен официально / MForum.ru

06.03. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен 10 Youth Edition / MForum.ru

06.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark 10 Pro с 6,8-дюймовым дисплеем 90 Гц / MForum.ru

03.03. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus Nord CE 3 / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V27e - 4G-смартфон на Mediatek Helio G99 / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V27 Pro и Vivo V27 представлены официально / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung A14 4G с 50 Мп камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: ZTE представила Nubia Pad 3D / MForum.ru

28.02. [Новинки] Анонсы: Представлены TCL 406 за $120 и TWS наушники / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: