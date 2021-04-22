МГ/МН: Минцифры напомнило о недопущении блокировок пропуска трафика

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МГ/МН: Минцифры напомнило о недопущении блокировок пропуска трафика

22.04.2021, MForum.ru

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Минцифры вмешалось в ту войну, или скорее операцию брезгливого дистанцирования, которую провели операторы "большой тройки" и Tele2 в отношении МТТ и Транстелеком, рассказывает ComNews.ru. Tele2 Россия заблокировал пропуск трафика из МГ/МН сетей МТТ и ТТК в январе 2021 года. "Большая тройка" пошла другим путем - подняла тарифы на приземление этого трафика более, чем в 15 раз. Восстанавливая историческую справедливость.

 

 

МТТ и ТТК ожидаемо отправили жалобы в РКН. Госмашина неспешно зашевелила шестеренками и в апреле 2021 состоялось заседание в Минцифре, по просьбе ТТК, куда, что забавно, МТТ не пригласили, хотя казалось бы пострадавшие и сидят в одной лодке. На этом заседании МТТ громко жаловалось на жизнь и жестокосердие операторов мобильной связи. И заявляло, что в законах, включая постановление правительства РФ №1559, ничего такого не говорится о том, что как-то надо менять "сложившуюся" (на деле силовым образом навязанную ранее операторам мобильной связи необходимость пользоваться "услугами" паразитов, в биологическом смысле этого слова), практику пропуска трафика - то есть в архаичную систему разделения связи на МГ/МН, зоновую и местную, которая и заставляла операторов мобильной связи годами выступать донорами для присосавшихся к их бизнесу пиявок.

Между тем, постановление №1559 своим пунктом 11 вполне недвусмысленно позволяет операторам сотовой связи принимать МГ/МН трафик без "услуг" нахлебников, - напрямую в зоновую и местную связь. Да, эпохи все же меняются даже в России, которая хотя и развернула голову в унылое прошлое, но все же живет в XXI веке.

МегаФон на непонятную пока что позицию Минцифры на всякий случай отреагировал, но как именно, я из кафкианских заявлений Минцифры не понял "При изменении договора в связи с введением новой услуги оператор предложил технологически альтернативную услугу по ранее установленной цене" - э, что?! Впрочем, общей смысл понятен - согласились продолжать платить оброк.

В целом, конечно, в очередной раз мы наблюдаем, к каким диким последствиям приводит устаревшее на десятилетия законодательство в области связи и столь же устаревшие схемы ее организации. До сих пор цены на МГ/МН связь в России продолжали формироваться по понятиям коммутации каналов, хотя на деле голос давно упакован в пакеты и стоимость его передачи сократилась на пару порядков. Итого этого - МГ/МН трафик давно утекает, чем далее, тем более, в мессенджеры, пока за оставшиеся копейки идет вся эта борьба реальных участников рынка с пиявками, живущими во-многом за счет административного ресурса или материнской компании - монополиста.

РКН, что поражает, в этом конфликте занял вполне вменяемую позицию, отметив, что фактов жалоб абонентов на проблемы с МГ/МН соединениями не наблюдает. В ФАС занялись проверками, но превентивно заявили, что госрегулирования в теме цен на услугу завершения вызова не требуется. И это так и есть.

Операторам тем не менее вменили вернуться к переговорам с ТТК, посоветовали посмотреть на то, как договорились МегаФон и ТТК, и до 30 апреля проинформировать Минцифры.

АОТС поручено направить предложение по формированию новой модели построения бизнес-модели "малых операторов связи" до 14 июня 2021 года. О каких малых операторах речь?

В Tele2 заявили, что трафик готовы пропускать, но для этого партнеры (МТТ и ТТК) должны выполнить два условия - во-первых, необходимо подписать новые договоры о присоединении, включающие пункт об услуге по завершению МГ-вызовов, во-вторых, трафик со стороны МТТ и ТТК не должен содержать фрода (ой, но как же тогда жить-то...). И мне, признаться, такая позиция Tele2 импонирует более, чем готовность "договариваться", несмотря на изменения законодательства в правильную сторону.

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теги: телеком международный трафик ррегулирование Минцифры МТТ ТТК большая тройка Tele2

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