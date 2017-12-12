MVNO: Tele2 открывает доступ к платформе MVNE

MForum.ru
12.12.2017,
Платформа MVNE (mobile virtual network enabler - платформа для создания виртуальной сети) позволяет любой сторонней компании запустить на базе сети Tele2 собственного оператора связи.
Платформа объединяет набор различных телеком-систем, необходимых для оказания услуг связи и мобильного ШПД, например, биллинг, CRM, front-интерфейсы и т.п. Таким образом, создавать виртуальных операторов могут компании, не обладающие собственной инфраструктурой, быстро и с минимумом затрат.
Для Tele2 развитие MVNO проектов - это одно из ключевых бизнес-направлений. Планируемая мощность - десятки проектов ежегодно. Только в 2017 году на базе инфраструктуры Tele2 начали работать более 10 виртуальных операторов (Ростелеком, Сбербанк, ТрансТелеком, МТТ и другие). Только у Ростелекома число клиентов превышает 700 тысяч. Готовятся к запуску услуг Тинькофф Банк (с завтрашнего дня), Virgin Connect, DannyCall, Центр 2М, МС-СпецТелеком, LycaMobile, MCN Telecom. На 2018 год запланировано создание более 10 новых операторов.
Сергей Волков, директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2:
«Главное отличие MVNE-платформы от классической телекоммуникационной инфраструктуры в том, что на ее базе можно быстро клонировать MVNO-проекты. При этом каждый из них будет индивидуально заточен под конкретного клиента. Обладая серьезной экспертизой в области создания MVNO, Tele2 консультирует компании, как запустить своего оператора и сделать его экономически успешным. Мы анализируем особенности партнера, его сегментацию и бизнес- цели, разрабатываем уникальный продукт, а впоследствии занимаемся его поддержкой и развитием. MVNE-платформа упрощает процесс создания виртуальных операторов и позволяет запускать проекты даже небольшим компаниям или персоналиям, например, футбольным клубам, супермаркетам, телешоу или блогерам».
По числу подключений виртуальные операторы занимают в России 2.6% рынка (источник оценки неизвестен). Есть прогнозы роста этой доли до 14-15% к 2022 году.
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© Алексей Бойко,
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