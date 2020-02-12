Итоги квартала. ВымпелКом в 4q2019

12.02.2020, MForum.ru

Выручка Билайн в 4q2020 снизилась на 3.3% до 73,4 млрд руб, что можно связать с сокращением числа клиентов. Выручка от мобильной связи снизилась на 5.9% до 55,3%.

EBITDA выросла на 19,3: до 29,7 млрд руб., EBITDA (до МСФО 16) сократился на 1.6 до 24,5 млрд руб. - сказалось списание 1.4 млрд руб по безнадежным долгам и запасам, частично это компенсировалось закрытием более 100 магазинов в октябре-декабре.

Роста VAS и доходов от мобильных финансовых услуг оказалось недостаточно, чтобы скомпенсировать снижение доходов от голосовой связи и обмена сообщениями.

Объемы потребления данных выросли на 55,6%, что дополнительно стимулировалось ростом охвата населения покрытием LTE с 74% до 86%.

Выручка от продаж оборудования и аксессуаров выросла на 6.6%.

Клиентская база FMC выросла на 20% до более, чем 1.3 млн, что соответствует 50% проникновению FMC в абонбазу пользователей фиксированного ШПД компании.

Число абонентов мобильной связи Билайн в России сократилось на 1.1% до 54.6%, число пользователей мобильным интернетом - на 3.4% до 35.5 млн. При этом число пользователей фиксированным ШПД выросло на 9% до2.6 млн.

В Билайн продолжают фокусироваться на сегменте B2B, предоставляя все новые предложения и решения для малых и крупных предприятий. Выручка в B2B сегменте в октябре-декабре 2019 года выросла на 5.1%.

Капитальные затраты (без учета лицензий, до МСФО16) выросли на 82,2% - оператор продолжает активное строительство своей сети 4G с целью устранения дисбаланса, возникшего в прежние годы. В частности, в 4q2019 количество базовых станций LTE увеличилось на 38% год к году.

Билайн продолжает инвестировать в развитие сетей мобильной связи и мобильного интернет-доступа, уделяя внимание, прежде всего, Москве и С.-Петербургу.

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62, “быстрый телеграм” - канал abloudRealTime. Также подписывайтесь на страницу facebook Abloud - новости телекома и IT от Алексея Бойко

теги: Билайн ВымпелКом итоги квартала 4q2019