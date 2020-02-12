Итоги квартала. ВымпелКом в 4q2019

MForum.ru
12.02.2020,
Выручка Билайн в 4q2020 снизилась на 3.3% до 73,4 млрд руб, что можно связать с сокращением числа клиентов. Выручка от мобильной связи снизилась на 5.9% до 55,3%.
EBITDA выросла на 19,3: до 29,7 млрд руб., EBITDA (до МСФО 16) сократился на 1.6 до 24,5 млрд руб. - сказалось списание 1.4 млрд руб по безнадежным долгам и запасам, частично это компенсировалось закрытием более 100 магазинов в октябре-декабре.
Роста VAS и доходов от мобильных финансовых услуг оказалось недостаточно, чтобы скомпенсировать снижение доходов от голосовой связи и обмена сообщениями.
Объемы потребления данных выросли на 55,6%, что дополнительно стимулировалось ростом охвата населения покрытием LTE с 74% до 86%.
Выручка от продаж оборудования и аксессуаров выросла на 6.6%.
Клиентская база FMC выросла на 20% до более, чем 1.3 млн, что соответствует 50% проникновению FMC в абонбазу пользователей фиксированного ШПД компании.
Число абонентов мобильной связи Билайн в России сократилось на 1.1% до 54.6%, число пользователей мобильным интернетом - на 3.4% до 35.5 млн. При этом число пользователей фиксированным ШПД выросло на 9% до2.6 млн.
В Билайн продолжают фокусироваться на сегменте B2B, предоставляя все новые предложения и решения для малых и крупных предприятий. Выручка в B2B сегменте в октябре-декабре 2019 года выросла на 5.1%.
Капитальные затраты (без учета лицензий, до МСФО16) выросли на 82,2% - оператор продолжает активное строительство своей сети 4G с целью устранения дисбаланса, возникшего в прежние годы. В частности, в 4q2019 количество базовых станций LTE увеличилось на 38% год к году.
Билайн продолжает инвестировать в развитие сетей мобильной связи и мобильного интернет-доступа, уделяя внимание, прежде всего, Москве и С.-Петербургу.
----
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62, “быстрый телеграм” - канал abloudRealTime. Также подписывайтесь на страницу facebook Abloud - новости телекома и IT от Алексея Бойко
теги: Билайн ВымпелКом итоги квартала 4q2019
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 24 апреля 2018 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
12.02. [Новости компаний] BeeBox - новая ТВ-приставка Билайн / MForum.ru
12.02. [Новости компаний] Кадры: Василь Лацанич покидает пост гендиректора "ВымпелКом" / MForum.ru
10.02. [Новости компаний] Билайн Бизнес запустил Биржу последней мили / MForum.ru
07.02. [Краткие новости] Билайн предлагает скидку на 50% на смартфоны Samsung / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: Зеленый Honor 9X появился в России / MForum.ru
12.02. [Новинки] Это интересно: MWC 2020 отменяется / MForum.ru
11.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S20 и S20+ представлены официально / MForum.ru
11.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip – ответ на Motorola Razr / MForum.ru
11.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 8A Dual представлен официально / MForum.ru
11.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite появились в России / MForum.ru
11.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M31 представят 25 февраля / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: Черно-золотистый Motorola Razr замечен на рендерах / MForum.ru
06.02. [Новинки] Анонсы: Realme C3 с Android 10 представлен официально / MForum.ru
06.02. [Новинки] Анонсы: Honor 20 Lite появился в России / MForum.ru
05.02. [Общество] Это интересно: ZTE и LG пропустят MWC 2020 / MForum.ru
05.02. [Новинки] Анонсы: Poco X2 представлен официально / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A01 дебютирует во Вьетнаме с Snapdragon 439 / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Nokia 5.2 показался на «живых» фото / MForum.ru
31.01. [Новинки] Слухи: Что покажет Nokia на MWC 2020? / MForum.ru
31.01. [Новинки] Слухи: Nubia Red Magic 5G получит быструю зарядку 80 Вт / MForum.ru
31.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A41 на базе Helio P65 замечен в Geekbench / MForum.ru
30.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о камере Sony Xperia 1.1 / MForum.ru
30.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Realme C3 / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S6 5G представлен официально / MForum.ru