Телеком: Виртуальные операторы - партнеры Tele2 насчитали более 1.6 млн подключений

MForum.ru

Телеком: Виртуальные операторы - партнеры Tele2 насчитали более 1.6 млн подключений

10.01.2019, MForum.ru

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Tele2 приводит данные о количестве клиентов, которые обслуживают партнеры оператора, предоставляющие услуги поверх сети Tele2 - более 1.6 млн. Учитывая, что это клиенты таких операторов, как Ростелеком, Сбербанк, Тинькофф и т.п. - число не столь велико, а учитывая, что общее число партнеров-операторов достигает 15, размеры абонентских баз выходят совсем скромными. Впрочем, пока большинство партнеров не спешит закрывать эти ставшие модными направления, напротив, рынку виртуальных операторов в России прочат продолжение роста. Учитывая негативное отношение к теме со стороны других операторов, которое вряд ли поменяется в 2019 году, основной вклад в этот рост, если ему суждено состоятся, будет вносить Tele2.

Абоненты MVNO Tele2

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Пресс-релиз

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, обеспечил половину новых подключений абонентов MVNO в России с момента запуска своего первого виртуального оператора. Число клиентов, которые обслуживают MVNO-партнеры Tele2, превышает 1,6 млн – это составляет более 50% от прироста абонентов виртуальных операторов в 2016-2018 гг.

Tele2 запустила первого виртуального оператора на своей сети вместе с «Ростелекомом» в конце 2016 года. С начала работы Tele2 в сегменте число клиентов российских MVNO увеличилось на 3,2 млн человек. Такой прирост абонентской базы продемонстрируют российские MVNO по итогам 2017-2018 гг., сообщило в своем исследовании агентство «ТМТ Консалтинг». При этом 1,6 млн приходится на клиентов MVNO, запущенных на инфраструктуре Tele2, – это соответствует более чем половине от общего числа абонентов российских виртуальных операторов. Таким образом, бурный рост сегмента на отечественном телеком-рынке обусловлен в том числе работой «фабрики» MVNO Tele2.

По оценке «ТМТ Консалтинг», сейчас российские MVNO обслуживают менее 3% всех мобильных абонентов страны, однако их бизнес растет опережающими темпами. Динамичному развитию MVNO во многом способствует запуск MVNE-платформы Tele2, который позволил поставить создание виртуальных операторов на поток. Сегодня на сети компании работают более 15 MVNO, в том числе проекты «Ростелекома», «Сбербанка», Virgin Connect, Тинькофф Банка, «Центр2М», «МС-СпецТелеком», MCN Telecom, ТТК, Easy4, SIM SIM, V-Tell, Danycom и
др.

Сергей Волков, директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2:

«Пока российские виртуальные операторы занимают 3% рынка, однако, как показывает мировой опыт, у направления большой потенциал. Агентство «ТМТ Консалтинг» прогнозирует опережающие темпы роста сегмента и оценивает увеличение числа клиентов виртуальных операторов за весь 2018 год в 18%. Tele2 запустила «фабрику» MVNO относительно недавно и за время работы успела завоевать половину новых подключений абонентов. Обладая экспертизой в создании виртуальных операторов, мы способствуем активному развитию сегмента MVNO и претендуем на большую часть доходов от этого направления. Запуск MVNO несет большие преимущества компаниям, вне зависимости от их масштаба и сферы деятельности. Так, собственный виртуальный оператор позволяет игрокам укрепить лояльность клиентской базы и диверсифицировать бизнес». 

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теги: mvno виртуальные операторы Tele2

© Алексей Бойко, MForum.ru

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