MVNO: Tele2 запустит на своей сети нового виртуального оператора связи

MForum.ru

MVNO: Tele2 запустит на своей сети нового виртуального оператора связи

07.06.2017, MForum.ru

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Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и компания ТрансТелеКом (ТТК) подписали соглашение о создании виртуального оператора сотовой связи ТТК Mobile. Частные клиенты смогут пользоваться его услугами уже летом 2017 года.

Новый виртуальный оператор сотовой связи будет работать на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2. На первом этапе услуги ТТК Mobile станут доступны жителям Ростовской области и Краснодарского края. В течение года новый MVNO-оператор появится во всех регионах совместного присутствия компаний. ТТК предложит действующим клиентам и новым абонентам собственную линейку тарифных планов, различающихся по объему услуг и стоимости.

tele2

В IV квартале 2017 года ТТК планирует представить пакетные конвергентные предложения, которые будут включать мобильную связь, домашний интернет и интерактивное телевидение. Комплексное подключение услуг позволит абоненту получить существенную скидку. Все сервисы будут привязаны к единому счету, что сделает продукт ТТК удобным для использования всей семьей. Оператор планирует оказывать услуги мобильной связи в сегментах B2С, B2B и M2M, в том числе с использованием технологии LTE-450.

Соглашение с ТТК свидетельствует о том, что Tele2 последовательно развивает MVNO-направление. В 2016 году «Ростелеком» запустил на базе сети Tele2 собственного виртуального оператора сотовой связи, который по итогам I квартала 2017 года набрал 224 000 абонентов. Также на сети Tele2 свои MVNO-проекты уже реализовали Сбербанк, MTT, Vtel, SPRINT и «Матрикс Телеком». Помимо этого, Tele2 подписала договор о создании виртуальных операторов с Тинькофф Банком, DannyCall, «Центр2М», «МСС-Телекомом», Mundio и MCN Telecom.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

«Мы продолжаем создавать новые MVNO-проекты и считаем это направление одним из ключевых в развитии нашего бизнеса. Tele2 предоставляет своим партнерам качественную сотовую инфраструктуру и высокий уровень поддержки, что фактически позволило компании стать «фабрикой» MVNO-операторов. Партнерство с ТрансТелеКомом дает нам возможность реализовать еще один проект федерального масштаба в этой сфере».

Роман Кравцов, президент компании ТрансТелеКом:

«Наша цель − предоставить клиентам продуктовый портфель, содержащий все лучшее, что есть сейчас на телеком-рынке. Весной мы уже запустили сервис интерактивного телевидения, абонентская база которого активно растет, теперь на очереди мобильная связь. Мы рассчитываем, что в течение пяти лет проникновение услуги ТТК Mobile в абонентскую базу ШПД ТрансТелеКома превысит 40%».

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ТТК и Tele2

Алексей Бойко комментирует новость: Хорошая новость для Tele2. В целом складывается впечатление, что создание MVNO стало настоящей модой - создать "виртуального оператора" считает своим долгом каждая успешная компания. Дают ли такие карманные операторы какие-то профиты для создающих их компаний - вопрос открытый. Наверняка инициаторы этих проектов умеют подать их красиво. Скорее всего, срок жизни этих проектов будет конечным и не очень длительным. В случае с ТТК ситуация не совсем типичная. Это оператор, оказывающий услуги фиксированного ШПД, соответственно, есть шансы повысить лояльность клиентов добавлением мобильной компоненты. О реалистичности достижимости цели в 40% судить сложно, на сайте http://mobile.myttk.ru/ не приведены параметры тарифа. Для ТТК создание виртуального оператора - это вынужденный шаг. На фоне предложений типа "Интернет за рубль" изолированные провайдеры услуг фиксированной связи испытывают растущие сложности работы на рынке. Для Tele2 сотрудничество с ТТК mobile, как и  другими любителями продавать чужие услуги под своим брендом - выгодный и интересный вариант бизнеса. Tele2 обслуживает уже 6 компаний, число MVNO на инфраструктуре Tele2, как ожидается, вырастет до 14 в 2017-2018 году. Это хороший залог роста абонбазы оператора и его доходов. 

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ТрансТелеКом запускает мобильного оператора TTK Mobile

Москва, Россия – 7 июня 2017 г. – Компания ТрансТелеКом выходит на рынок мобильной связи: новый продукт для физических лиц TTK Mobile появится летом 2017 года. Партнером, предоставляющим ТТК инфраструктуру для реализации виртуального оператора мобильной связи (MVNO) стала компания Tele2.

Летом ТТК Mobile станет доступен жителям Ростовской области и Краснодарского края. Они смогут пользоваться услугами мобильной связи на всей территории России без роуминга. Жители этих регионов уже сейчас могут оформить предзаказ на SIM-карту и стать одними из первых абонентов ТТК Mobile.

В IV квартале 2017 года ТТК планирует представить пакетные конвергентные предложения, которые будут включать в себя три услуги: мобильная связь, домашний интернет и интерактивное телевидение. Комплексное использование услуг позволит получить скидку и существенно сэкономить. Все услуги будут привязаны к единому счету, что сделает продукт от ТТК удобным для использования всеми членами семьи.

В течение года продукт будет запущен на всей территории совместного присутствия ТТК и Tele2. Действующие клиенты ТТК и новые абоненты смогут выбрать подходящее по объему услуг и стоимости предложение из линейки тарифных планов.

При запуске мобильного оператора ТрансТелеКом, в первую очередь, ориентируется на города с наличием собственной абонентской базы, но при этом не будет ограничиваться массовым сегментом. Оператор планирует предлагать услуги мобильной связи в сегментах B2B и M2M, в том числе с использованием технологии LTE-450.  

«Наша цель дать клиентам продуктовый портфель, содержащий в себе все лучшее, что есть сейчас на телеком-рынке. Весной мы уже запустили сервис интерактивного телевидения, абонентская база которого активно растет, теперь на очереди мобильная связь, - отметил Президент Компании ТрансТелеКом Роман Кравцов. – Мы рассчитываем, что в течение пяти лет проникновение услуги ТТК Mobile в абонентскую базу ШПД ТрансТелеКома превысит 40%».  

Мы продолжаем создавать новые MVNO-проекты и считаем это направление одним из ключевых в развитии нашего бизнеса. Tele2 предоставляет своим партнерам качественную сотовую инфраструктуру и высокий уровень поддержки, что фактически позволило компании стать «фабрикой» MVNO-операторов. Партнерство с ТрансТелеКомом дает нам возможность реализовать еще один проект федерального масштаба в этой сфере».

MVNO (mobile virtual network operator) — виртуальный оператор связи, который оказывает услуги мобильной связи под собственной торговой маркой, но при этом использует инфраструктуру партнера. 

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