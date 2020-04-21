Аналитика: В AC&M подвели итоги 2019 года

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Аналитика: В AC&M подвели итоги 2019 года

21.04.2020, MForum.ru

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В AC&M подвели итоги 2019 года. В лидерах по чистому приросту абонентов за год - Tele2 (включая абонентов MVNO, которые все еще не достигают и 10% от абонбазы оператора) на 77% и МТС - на 19%.

В AC&M подвели итоги 2019 года

Если взглянуть на абсолютные размеры декларируемых абонбаз, то можно заметить, что абонбаза МегаФон за 2019 год не изменилась, у ВымпелКом - сократилась примерно на 0.6 млн абонентов, у МТС выросла примерно на 1 млн, а у Tele2 - на 4,3 млн (половину прироста дали MVNO).

Если сравнивать операторов по доле рынка по оценкам числа подключений, картинка получается такой:

Число подключений

Как видим, Tele2 все еще не догнал ВымпелКом, хотя абонентские базы этих компаний стали очень близки по размеру (чего не скажешь о доходах).

По-сути, речь идет о сокращении "большой тройки" или "большой четверки" до "большой двойки" - на долю МТС и МегаФона приходится 60% рынка, тогда как два других оператора формируют "второй эшелон", деля между собой 40% рынка.

Давайте вспомним, как выглядела эта картинка по итогам 2015 года.

Число подключений

Динамика изменений проявляется так нагляднее.

Общее число подключений (по SIM-картам) по прежнему выглядит не слишком правдоподобным.

Число подключений

Несмотря на все призывы отдельных операторов отказаться от практики раздачи SIM-карт, наблюдался только рост их числа. Проникновение в итоге достигло 230% в Москве и 240% в С.Петербурге, то есть получилось 2.3 "активных" SIM-карт на каждого младенца! К таким цифрам стоит относиться со определенной (значительной) долей скепсиса.

Действия операторов в сторону увеличения собственной (контролируемой ) розницы все же дали определенный позитивный результат - объемы продаж SIM-карт в РФ в течение года продолжают снижаться, хотя и не теми темпами, как того хотелось бы. Сопутствующий рост качества абонентов сказался и на сокращении оттока.

Продажи SIM карт в России

В итоге, как уже отмечалось выше - в абсолютном выигрыше по приросту абонентов за год - Tele2 с его MVNO-партнерами, но также неплохо себя ощущает МТС, которая забрала 19% чистого прироста абонентов в России.

Чистый прирост абонентов в России (2019)

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теги: число абонентов AC&M аналитика статистика

© Алексей Бойко, MForum.ru

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