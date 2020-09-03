Конфликты: Tele2 и DANYCOM.Mobile рассорились. Куда податься мятежному MVNO?

03.09.2020, MForum.ru

История демонстрирует, как важно иметь собственную инфраструктуру (тебя не могут в одночасье обнулить). И не только это конечно.

Итак, краснодарский DANYCOM.Mobile рассорился с Tele2 на сети которого он хостился, оказывая услуги своим немногочисленным абонентам. Причин для развода может быть несколько, недовольство вполне может быть взаимным даже при том, что работоспособность бизнес-модели этого виртуала всегда вызывала у меня сомнение.

Вряд ли претензии к Tele2 по части качества работы сети в некоторых регионах так уж безосновательны. Но все же, уверен, основная причина конфликта та же, что и у конфликтов Danycom с МТС и МегаФон, которые уже привели к судебным спорам. А именно - некоторая небрежность краснодарской компании в отношении сроков расчётов.

И, так уж выходит, что податься Danycom сейчас некуда, кроме как в Вымпелком. Этой компании появление возможности учесть в своей абонбазе абонентов виртуала может показаться привлекательной идеей.

Вот только вряд ли это действительно хорошая идея. Размер абонбазы Danycom, декларируемый компанией, вероятно завышен в разы относительно реального числа абонентов. Добавим к этому уже продемонстрированную рынку неготовность платить по счетам в сроки и получим не самый привлекательный образ потенциального партнёра.

Надеюсь, что в Вымпелком просчитают соотношение рисков и выгоды и не пойдут на сотрудничество с этим виртуалом, как минимум, не обложившись требованиями гарантийных авансовых выплат, страховыми депозитами или чем-то подобным. Без таких мер предосторожности вряд ли стоило бы связываться с подобными партнерами.

Для Tele2 эта история также в любом случае - в минус, получен негативный публичный отзыв от партнера, но при этом оператор оперативно не выпустил в связи с этим никаких публичных заявлений. А ведь обвинения серьезны, "некорректные расчеты", "требование оплаты за фактически не оказанные услуги.. В такой ситуации молчание пресс-службы Tele2 выглядит по меньшей мере странным.

В проигрыше и абоненты, польстившиеся на "бесплатный сыр". Теперь они в любой момент могут оказаться без услуг сотовой связи, переход на другую инфраструктуру этим чреват. Да и в целом перспективы компании DANYCOM.Mobile на российском рынке все более под вопросом.

пресс-релиз компании DANYCOM.Mobile

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теги: скандалы конфликты Tele2 DANYCOM.Mobile MVNO Вымпелком