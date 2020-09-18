MVNO: Абоненты DANYCOM.Mobile остались без связи

MForum.ru

MVNO: Абоненты DANYCOM.Mobile остались без связи

18.09.2020, MForum.ru

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Вот и замолчали телефоны абонентов DANYCOM.Mobile, в Tele2 поступили жестко по-отношению к абонентам своего недавнего "партнера", не дав достаточно времени для "бесшовного" перехода. Свой номер еще можно спасти, оформив его перевод к другому оператору по механизму MNP. Формально компания DANYCOM.Mobile поддерживает переход своих абонентов в сеть любого оператора сотовой связи, оказывающего услуги на территории России. Но с мест поступают неподтвержденные слухи, что заявки, которые поданы на операторов, отличных от MCN Telecom, пока что не исполняются.

Можно сделать вывод, что в DANYCOM.Mobile пытаются "загнать" абонентов в MCN Telecom? Воздержимся от выводов в связи с неподтвержденностью информации о проблемах ухода к другим операторам со своим номером.

Теперь о "мейнстриме", о переходах DANYCOM.Mobile -> MCN Telecom.

Всем, кто не готов просто выбросить симку DANYCOM.Mobile и готов на такой переход, предлагается заполнить онлайн-форму.

Перенос номера занимает до 8 дней. SIM-карта DANYCOM.Mobile более не будет нужна, в MCN Telecom потребуется получить новую симку, что можно сделать только в четырех городах или по Почте России.

MCN Telecom предлагает мигрантам из DANYCOM.Mobile 4 тарифных плана: Бесплатный, Семейный, Семейный Лайт, Семейный Плюс.

Тарифные планы Семейный, Семейный Лайт и Семейный Плюс не корректируются и сохраняются в полном объеме на прежних условиях. Тариф Звони бесплатно уходит в архив. Сервисы Обмен трафика и Делись с друзьями, а также опция Годовая подписка с момента перехода на сеть MCN Telecom станут недоступными для использования. Если абонент активировал подписку ранее, обслуживание продолжится на текущих условиях до окончания срока действия. Архивные тарифные планы будут недоступны.

В Бесплатном в пакете вместо 1 ГБ осталось всего 200 МБ, увы, за каждый следующий МБ будет списываться по 0.08 руб.

Звонки в домашних регионах (Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Самаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани) на номера мобильных операторов составят 1,39 руб./мин., на номера операторов фиксированной связи – 0,79 руб./мин., междугородние звонки – 1,99 руб./мин. При нахождении в другом регионе стоимость голосового вызова составит 1,99 руб./мин. вне зависимости от направления. Звонки внутри сети остаются бесплатными. Стоимость SMS составит 0,25 рубля за одно сообщение. Стоимость дополнительных пакетов интернет-трафика на ТП Бесплатный составит 49/199/399 рублей за 1/5/10 Гб соответственно.

В DANYCOM.Mobile обещают обнулять отрицательные балансы на момент перехода, чтобы это не мешало перейти на MCN Telecom. Приоритетом при переводе будут пользоваться номера, зарегистрированные в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области, Краснодаре и крае, остальных будут переводить во вторую очередь.

В качестве компенсации за "беспокойство" и ухудшение пакета тарифа, абонентам предлагается "плюшка" в виде снижения числа рекламных SMS до 1 в день. Как и возможность зарабатывать на входящих вызовах (обещано начисление в размере 0.5 руб. за минуту разговора). Забавная опция.

В целом, если верить заявлениям Tele2, что число активных абонентов DANYCOM.Mobile не достигало и 100 тысяч, то до MCN Telecom дойдет, вероятно, еще меньшее количество. Переезд, как известно, это половина пожара. Так что, если перейдет порядка 50-60 тысяч абонентов, это будет неплохой итог операции. Что же, в MCN Telecom, вероятно, порадуются и такому сценарию, абоненты в наше время на дороге не валяются.

Что я думаю обо всей этой истории. 
 
Не выполнять свои обязательства по договору с Tele2, как поступал DANYCOM.Mobile это безусловно плохо, это не бизнес. Но проблемы с расчетами начались между операторами давно, еще в 2019 году. Плюс было известно, что и у МТС с МегаФоном есть проблемы по расчетам с этой компанией. Тем не менее, по каким-то соображениям Tele2 продолжал обслуживать абонентов еще почти 9 месяцев в 2020 году. Но почти сразу после того, когда наконец-то решился вопрос о том, куда могут податься абоненты DANYCOM.Mobile, а публично это было анонсировано 14 сентября, в Tele2 решили прекратить обслу живать номера, приходящиеся на симки DANYCOM.Mobile. И произвели это отключение уже 18 сентября. 

Бесспорно, что Tele2 вправе выключить номера, за работу которых не произведена оплата. Можно только удивляться долготерпению оператора и задаваться вопросом, почему все это не произошло не несколько месяцев тому назад. Но вот то, что симки отключили как раз тогда, когда абонентам предложили вариант перехода к MCN Telecom, не дав абонентам времени на раскачку и на переход, это, на мой взгляд, репутационный "прокол" для Tele2.  
 
--
 
Комментарии Tele2
 "Tele2 действительно прекратила обслуживание компании «Дэни колл» на своей сети.  Договор с  «Дэни колл» был расторгнут за систематическое нарушение бывшим партнером контрактных обязательств в части платы за работу на сетях Tele2. Мы неоднократно давали компании отсрочку по платежам, но вынуждены были прекратить обслуживание «Дэни колл» из-за образования крупного долга, который включает не только задолженность по ежемесячным платежам за трафик, но и выплаты за 2019 год".
 "Договор с компанией "Дэни колл" был расторгнут 1 сентября. В течение двух с половиной недель после официального прекращения партнерства абоненты компании продолжали обслуживаться на сети Tele2. За это время около 20 тыс. клиентов "Дэни колл"  покинули сеть, перейдя по процедуре MNP на услуги Tele2 и других операторов. Нам не понятно, на какие договоренности ссылается "Дэни колл", - со стороны Tele2 было бы опрометчиво заключать новые соглашения с партнером, которые систематически нарушал прежние обязательства".

--

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теги: телеком MVNO DANYCOM.mobile MCN Telecom MNP Tele2

© Алексей Бойко, MForum.ru

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