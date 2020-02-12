DANYCOM.Mobile объявляет акцию «4 штуки в одни руки»

MForum.ru

DANYCOM.Mobile объявляет акцию «4 штуки в одни руки»

12.02.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Пресс-релиз DANYCOM.mobile через MForum.ru, 2020.02.12

Виртуальный оператор DANYCOM.Mobile, входящий в группу компаний (ГК) DANYCOM, объявляет акцию «4 штуки в одни руки». Каждый абонент бесплатных тарифных планов может получить дополнительно до четырех SIM-карт с бесплатными тарифами. Акция действует до 10 марта 2020 года.

Согласно акции, существующие абоненты тарифных планов «Бесплатный» и «Звони бесплатно» по одним паспортным данным могут заказать дополнительно по одной SIM-карте аналогично уже имеющихся тарифов. Новым клиентам DANYCOM.Mobile на один паспорт доступны по две SIM-карты с одним из тарифов в бесплатной линейке.

Если на участника акции зарегистрировано более двух SIM-карт DANYCOM.Mobile с тарифами «Бесплатный» и/или «Звони бесплатно», то все последующие SIM-карты с соответствующими тарифными планами будут автоматически переведены на тарифный план «Гелий».

Оформить заказ необходимо до 10 марта 2020 года, пройти активацию – до 31 марта 2020 года включительно.

«Бесплатные тарифы в нашей линейке являются хитами продаж, ими пользуются почти 60% всех наших абонентов. В рамках акции мы предоставляем клиентам возможность подключить несколько номеров на уникальные бесплатные тарифные планы и таким образом обеспечить всю семью выгодной мобильной связью», – комментирует акцию директор по маркетингу и PR ГК DANYCOM Елена Плеханова.

Более подробно с условиями акции можно ознакомиться по ссылке.

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62, “быстрый телеграм” - канал abloudRealTime. Также подписывайтесь на страницу facebook Abloud - новости телекома и IT от Алексея Бойко

теги: DANYCOM.Mobile акции тарифы

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

17.12. [Краткие новости] DANYCOM.Mobile начал оказывать услуги в Томской области / MForum.ru

16.08. [Новости компаний] Телеком: Конспекты. Краснодарский виртуал DANYCOM обновляет тарифы и выходит в Европу / MForum.ru

09.08. [Новости компаний] DANYCOM.Mobile / MForum.ru

07.06. [Новости компаний] Телеком: Краснодарский MVNO Danycom.Mobile не будет строить розницу / MForum.ru

06.03. [Новости компаний]  Челябинская область / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

11.02.2020 19:48 Technotronic Тема: Билайн А100 (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 21 22 23 24 25)
Здравствуйте, suzdal967! Вначале набирайте *983*8284# и далее Ваш код NCK: 048956000606. Удачи!
10.02.2020 05:53 Вячеслав Витальевич Тема: Samsung SGH-E200 (Страницы: 1 2 3)
Здравствуйте телефон с260 не показует контакты пишет иницилизацыя телефонной книги вставляю другую симку показует и эту на другом тел.показует в чем проблема??? Ответьте пожалуйста
10.02.2020 05:11 Вячеслав Витальевич Тема: Samsung SGH-C260
Телефон не открывает телефонную книгу
08.02.2020 17:12 ABloud Тема: РСТ-Инвент (09.11.2018)
Виталий Войцехович, зам. коммерческого директора ООО "РСТ-Инвент", уверен, что потенциал RFID в логистике еще не раскрыт. Его основная идея - все изделия должны RFID-маркироваться на этапе ...
08.02.2020 14:09 ABloud Тема: АО "Экран-оптические системы" (26.11.2019)
Новосибирский завод "Экран-оптические системы" приступил к производству нитридгаллиевых, GaN, пластин. Для этого ранее была приобретена установка молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) у компании Riber, ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

11.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 8A Dual представлен официально / MForum.ru

11.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite появились в России / MForum.ru

11.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M31 представят 25 февраля / MForum.ru

06.02. [Новинки] Слухи: Черно-золотистый Motorola Razr замечен на рендерах / MForum.ru

06.02. [Новинки] Анонсы: Realme C3 с Android 10 представлен официально / MForum.ru

06.02. [Новинки] Анонсы: Honor 20 Lite появился в России / MForum.ru

05.02. [Общество] Это интересно: ZTE и LG пропустят MWC 2020 / MForum.ru

05.02. [Новинки] Анонсы: Poco X2 представлен официально / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A01 дебютирует во Вьетнаме с Snapdragon 439 / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: Nokia 5.2 показался на «живых» фото / MForum.ru

31.01. [Новинки] Слухи: Что покажет Nokia на MWC 2020? / MForum.ru

31.01. [Новинки] Слухи: Nubia Red Magic 5G получит быструю зарядку 80 Вт / MForum.ru

31.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A41 на базе Helio P65 замечен в Geekbench / MForum.ru

30.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о камере Sony Xperia 1.1 / MForum.ru

30.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Realme C3 / MForum.ru

29.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S6 5G представлен официально / MForum.ru

29.01. [Новинки] Слухи: Фитнес-браслет Realme будет оснащен изогнутым дисплеем / MForum.ru

29.01. [Новинки] Слухи: Moto Z5 получит АКБ емкостью 5000 мАч / MForum.ru

28.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Z Flip / MForum.ru

28.01. [Новинки] Слухи: Motorola Moto G8 замечен на рендерах / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: