DANYCOM.Mobile объявляет акцию «4 штуки в одни руки»

MForum.ru
12.02.2020,
Пресс-релиз DANYCOM.mobile через MForum.ru, 2020.02.12
Виртуальный оператор DANYCOM.Mobile, входящий в группу компаний (ГК) DANYCOM, объявляет акцию «4 штуки в одни руки». Каждый абонент бесплатных тарифных планов может получить дополнительно до четырех SIM-карт с бесплатными тарифами. Акция действует до 10 марта 2020 года.
Согласно акции, существующие абоненты тарифных планов «Бесплатный» и «Звони бесплатно» по одним паспортным данным могут заказать дополнительно по одной SIM-карте аналогично уже имеющихся тарифов. Новым клиентам DANYCOM.Mobile на один паспорт доступны по две SIM-карты с одним из тарифов в бесплатной линейке.
Если на участника акции зарегистрировано более двух SIM-карт DANYCOM.Mobile с тарифами «Бесплатный» и/или «Звони бесплатно», то все последующие SIM-карты с соответствующими тарифными планами будут автоматически переведены на тарифный план «Гелий».
Оформить заказ необходимо до 10 марта 2020 года, пройти активацию – до 31 марта 2020 года включительно.
«Бесплатные тарифы в нашей линейке являются хитами продаж, ими пользуются почти 60% всех наших абонентов. В рамках акции мы предоставляем клиентам возможность подключить несколько номеров на уникальные бесплатные тарифные планы и таким образом обеспечить всю семью выгодной мобильной связью», – комментирует акцию директор по маркетингу и PR ГК DANYCOM Елена Плеханова.
Более подробно с условиями акции можно ознакомиться по ссылке.
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теги: DANYCOM.Mobile акции тарифы
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