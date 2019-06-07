Телеком: Краснодарский MVNO Danycom.Mobile не будет строить розницу

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Телеком: Краснодарский MVNO Danycom.Mobile не будет строить розницу

07.06.2019, MForum.ru

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Краснодарский MVNO Danycom.Mobile не будет строить розницу. Это понятное решение. Для оператора, который не рассчитывает на значимую долю рынка, собственная розница - роскошь непозволительная.

Понятно, что основным каналом коммуникаций при этом становятся онлайн-продажи. Не удивительно, что более 95% абонентов DANYCOM.Mobile заказывают SIM-карты онлайн, через сайт компании. Практика других операторов показывает, что так "за бортом", остается куда большая доля потенциального рынка. Кроме того, возникают затраты на доставку конвертов с SIM-картой.

В виртуальном операторе мечтают о возможности перехода на eSIM, в перспективе это может устранить необходимость доставки SIM-карт в конвертах, а онлайн-каналы получат новый приток клиентов. Оператор уже работает над внедрением законодательно разрешенных методов удаленной идентификации, таких, как ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) и СМЭВ (Система межведомственного электронного взаимодействия).

Кроме очевидных минусов подхода "онлайн", есть и плюсы. В частности, стоимость содержания салонов не нужно "разверстывать" в тарифы. Впрочем, у больших операторов для этого есть розница устройств и аксессуаров. При грамотном походе, прибыль от нее покрывает большую часть издержек на содержание розницы. Выбор устройств и аксессуаров, а также услуг, предоставляемых розничными салонами продаж, это еще один способ привлечения абонентов в салон, создание дополнительных "контактов", в ходе которых компания может получить новых абонентов. Повсеместно встречающиеся салоны также работают на улучшение распознаваемости бренда, выполняя роль еще одного рекламного канала.

Так что не будем себя обманывать, отсутствие собственной розницы это, в первую очередь, проблема для виртуального оператора, а не "ноу-хау" или конкурентное преимущество.

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теги: телеком Danycom.Mobile MVNO розница дистрибуция онлайн-продажи

© Алексей Бойко, MForum.ru

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