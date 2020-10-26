A2P SMS: Ирландская Anam предоставит услугу A2P SMS для Tele2 Россия

MForum.ru
26.10.2020,
Компании Tele2 Россия и ирландская Anam заключили контракт на 2 года в рамках которого Anam будет предоставлять профессиональные услуги A2P SMS Services. Кроме того, Anam предоставляет российскому оператору услуги своего брендмауэра SMS.
Профуслуги A2P SMS от компании Anam, как ожидается, помогут избежать ситуаций, которые случались ранее в связи с так называемыми атаками "серой маршрутизации" A2P. Anam обещает повысить надежность канала и его устойчивость к атакам.
Сотрудничество компаний Tele2 Россия и Anam началось в 2014 году, когда Tele2 приобрела брандмауэр SMS Anam для управления SMS-спамом. С тех пор компании взаимодействовали, чтобы предотвращать мошенничество с использованием SMS в сети Tele2, а также зарабатывать на коммерческих сообщениях.
Кто там у нас крупнейший провайдер A2P SMS-трафика в России в 2019 году? Ах да, Danycom... Ждем аналогичных новостей от других участников рынка?
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теги: A2P SMS Ирландия Tele2 Россия контракты профессиональные услуги Danycom
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