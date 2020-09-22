5G: В Tele2 насчитали более 4 млн клиентов MVNO на своей сети

22.09.2020, MForum.ru

Tele2 сообщает сколько, по данным компании, абонентов совокупно подключено к более, чем 20 виртуальным операторам, работающим на сети компании. По состоянию на начало июля 2020 года заявлено 4.2 млн, что соответствует приросту в 85% год к году. Компания также говорит об удвоение выручки от этого бизнеса год к году, но не сообщает абсолютное значение этого показателя.

В Tele2 довольны результатами развития программы MVNO и продолжают расширять сотрудничество. В частности, в 1H2020 началась работа full MVNO Воентелеком - у этого оператора свой код сети, биллинг и коммутационная система. Пока что этот оператор работает в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и в Калининграде. В августе 2020 года Tele2 запустил |MVNO для АО Глонасс, что позволило расширить зону покрытия, где может работать система экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС.

По оценкам TMT Консалтинг, на конец августа в 2020 года доля виртуальных операторов на российском рынке по количеству подключений - около 4%, это немногим более 10 млн, таким образом порядка 40% приходится на долю партнеров Tele2.

--

telegram ; facebook - подключайтесь

теги: телеком Tele2 MVNO Воентелеком число подключений число абонентов