Банковские MVNO: Банковский телеком-оператор СберМобайл сообщил о росте числа абонентов до 3.8 млн

MForum.ru

Банковские MVNO: Банковский телеком-оператор СберМобайл сообщил о росте числа абонентов до 3.8 млн

28.07.2025, MForum.ru

Это соответствует среднему росту по 150 тысяч абонентов в месяц в течение двух последних месяцев. За 1H2025, по данным компании, ее абонбаза выросла на 18% больше, чем за весь 2024 год. Стоит отметить, что в числе «абонентов» учитываются и симки в IoT устройствах, какая доля приходится на такие SIM-карты оператор не сообщает.

В любом случае, 3.8 млн это пока что существенно меньше, чем заявляемое число подключений к MVNO T-Мобайл. Впрочем, и заявляемое Т-Мобайл число абонентов, 6.5 млн на конец мая 2025 года, можно воспринимать только с известной долей скепсиса. Не считать же всерьез абонентом того, кто только получает SMS с данными о движении денег по своим счетам?

В компании СберМобайл объясняют активный рост абонбазы возможностью для клиентов тесно взаимодействовать с экосистемой банка. Кроме того, у СберМобайл – объемная сеть дистрибуции, которая включает и офисы Сбера, и магазины крупных розничных сетей – виртуальный оператор говорит о более 12 тысяч офлайн точек подключения по стране. Разумеется, учтен запрос и на онлайн-подключения, это можно сделать в приложении СберБанк Онлайн. А можно заказать на сайте доставку карты курьером.

«В 2025 году мы запустили три федеральные рекламные кампании. Одна из них посвящена процедуре MNP – переходу от одного оператора к другому с сохранением своего номера. Сейчас СберМобайл входит в топ-2 лидеров по MNP, а с начала 2025 года около трети наших новых абонентов присоединились через процедуру перехода с сохранением номера. При этом среднемесячный отток абонентов за первое полугодие 2025 года – около 4,5%, что кратно ниже средних показателей по рынку. Это подтверждает, что связка “телеком+банк” дает много возможностей для клиента: в режиме одного окна абонент может получить несколько услуг в пару кликов», – поделился генеральный директор СберМобайла Сергей Волков.

Кроме традиционных услуг связи, СберМобайл бесплатно предоставляет услугу Хранитель, призванную защитить абонента от спама и мошеннических вызовов. За 1H2025 система Хранитель заблокировала более 20 млн нежелательных вызовов.

Выручка ООО «Сбербанк-телеком» в 2024 году составила 4.26 млрд руб., приводили данные Ведомости со ссылкой на СПАРК, убыток достигал – 1,75 млрд. Для банковских операторов их MVNO пока что не способ заработать, а другие возможности – прежде всего, повышение числа контактов с клиентом банка, интеграция клиента в экосистему банка.

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теги: банковские операторы банковские MVNO число абонентов

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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