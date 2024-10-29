MVNO: Альфа-банк и Билайн приблизились к запуску MVNO

29.10.2024, MForum.ru

О планах создания Альфа-банком MVNO Альфа-Мобайл на инфраструктуре Билайн было известно еще с февраля 2024 года. Сегодня тему обсуждают Ведомости.

Когда планируется запустить Альфа-Мобайл?

В 1q2025

Зачем это банку?

Это часть экосистемы банка с 34,5 млн клиентов.

Банковское MVNO позволяет нарастить количество контактов клиентов с банком, установить дополнительные и более тесные отношения с клиентом. Данные, которые банк получает от пользователей сим-карт, дают дополнительную информацию для работы систем банковской аналитики, прежде всего для скоринга, указывает он. У банка появляется больше возможностей по информированию клиентов за счет использования собственной сети.

Зачем это клиентам банка?

Обещана возможность бесплатного доступа к мобильному приложению банка для его клиентов в любой из не менее 200 стран – важно и удобно.

Для каждой страны предложат несколько вариантов пакетов минут и 1 ГБ трафика.

В теории, за счет «близкого знакомства» с Veon, у Билайн есть возможность предложить абонентам привлекательные условия для абонентов в международном роуминге. С другой стороны, сейчас это не так актуально, как было ранее – появилось немало альтернатив услугам международного роуминга.

Есть ли у Билайн опыт MVNO?

Да, ранее на сети оператора был запущен проект «Сим телеком» для предоставления услуг связи мигрантам из стран СНГ.

Сколько клиентов может набрать Альфа-Мобайл?

От нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч абонентов в зависимости от условий и активности маркетинговой поддержки.

Как комментируют участники проекта?

«Создание MVNO — один из этапов реализации стратегии розничного бизнеса, ориентированный на развитие daily banking. Запуск виртуального оператора позволит нам не только значительно расширить перечень услуг для клиентов, но и лучше защитить их финансы от мошеннических действий и увеличить саму клиентскую базу — за счет синергетического партнерства с билайн», — отметил Андрей Литвинов, генеральный директор ООО «Альфа-Мобайл».

«Мы рады предложить Альфа-Банку партнерство, которое станет новым этапом развития бизнеса и больших возможностей для обеих компаний. Такое решение объясняется тем, что компания недавно провела масштабную модернизацию своей сети по всей стране и продолжает активно развиваться. Запуск MVNO-проекта на базе сети билайна — это выбор в пользу связи высочайшего качества и надежности. Мы уделяем особое внимание качеству покрытия и устойчивости работы, что особенно важно для проектов такого масштаба. Запуск виртуального оператора на нашей инфраструктуре — это логичный шаг», — заявил Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу ПАО «ВымпелКом».

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