MVNO: Альфа-банк и Билайн приблизились к запуску MVNO

MForum.ru
29.10.2024,
О планах создания Альфа-банком MVNO Альфа-Мобайл на инфраструктуре Билайн было известно еще с февраля 2024 года. Сегодня тему обсуждают Ведомости.
Когда планируется запустить Альфа-Мобайл?
В 1q2025
Зачем это банку?
Это часть экосистемы банка с 34,5 млн клиентов.
Банковское MVNO позволяет нарастить количество контактов клиентов с банком, установить дополнительные и более тесные отношения с клиентом. Данные, которые банк получает от пользователей сим-карт, дают дополнительную информацию для работы систем банковской аналитики, прежде всего для скоринга, указывает он. У банка появляется больше возможностей по информированию клиентов за счет использования собственной сети.
Зачем это клиентам банка?
Обещана возможность бесплатного доступа к мобильному приложению банка для его клиентов в любой из не менее 200 стран – важно и удобно.
Для каждой страны предложат несколько вариантов пакетов минут и 1 ГБ трафика.
В теории, за счет «близкого знакомства» с Veon, у Билайн есть возможность предложить абонентам привлекательные условия для абонентов в международном роуминге. С другой стороны, сейчас это не так актуально, как было ранее – появилось немало альтернатив услугам международного роуминга.
Есть ли у Билайн опыт MVNO?
Да, ранее на сети оператора был запущен проект «Сим телеком» для предоставления услуг связи мигрантам из стран СНГ.
Сколько клиентов может набрать Альфа-Мобайл?
От нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч абонентов в зависимости от условий и активности маркетинговой поддержки.
Как комментируют участники проекта?
«Создание MVNO — один из этапов реализации стратегии розничного бизнеса, ориентированный на развитие daily banking. Запуск виртуального оператора позволит нам не только значительно расширить перечень услуг для клиентов, но и лучше защитить их финансы от мошеннических действий и увеличить саму клиентскую базу — за счет синергетического партнерства с билайн», — отметил Андрей Литвинов, генеральный директор ООО «Альфа-Мобайл».
«Мы рады предложить Альфа-Банку партнерство, которое станет новым этапом развития бизнеса и больших возможностей для обеих компаний. Такое решение объясняется тем, что компания недавно провела масштабную модернизацию своей сети по всей стране и продолжает активно развиваться. Запуск MVNO-проекта на базе сети билайна — это выбор в пользу связи высочайшего качества и надежности. Мы уделяем особое внимание качеству покрытия и устойчивости работы, что особенно важно для проектов такого масштаба. Запуск виртуального оператора на нашей инфраструктуре — это логичный шаг», — заявил Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу ПАО «ВымпелКом».
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теги: MVNO виртуальные операторы Альфа-Мобайл Альфа банк Билайн ВымпелКом банковские
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