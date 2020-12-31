5G: Средние скорости мобильного доступа в Южной Корее выросли до 691 Мбит/c

31.12.2020, MForum.ru

В Южной Корее средние скорости мобильного интернета 5G достигают 691 Мбит/c. Это усредненные скорости доступа, достижимые для абонентов операторов SK Telecom, KT Corp и LG UPlus Corp. Это на 33,91 Мбит/c больше, чем в 1H2020. Данные предоставлены Министерством науки и ICT Южной Кореи.

Если говорить о каждом операторе по-отдельности, то лидером по средним скоростям доступа является SK Telecom с показателем 795,57 Мбит/c, на втором месте - KT с поддержкой скоростей до 667,48 Мбит/c, а на третьем - LG UPlus с 608,49 Мбит/с.

К сожалению, из-за высочайшего уровня конкуренции, южнокорейские операторы пока что не научились монетизировать свои сети 5G. Напротив, средний доход на одного абонента по итогам 9M2020 снизился. Это уже привело к тому, что план по развертыванию 5G сетей в диапазоне 28 ГГц отложен, хотя ранее планировалось построить не менее 15 тысяч базовых станций 5G 28 ГГц еще до конца 2021 года.

Тем не менее, стоит отметить, что снижение ARPU происходило на фоне роста квартальной выручки год к году.

По состоянию на 3q2020 в Южной Корее было более 70 млн абонентов мобильных услуг, при этом пользователей сетями 4G остается около 80%, а доля абонентов 5G пока что доросла до 16%. Могло бы быть и больше, но операторы MVNO пока что не столь активны в продвижении услуг 5G, что снижает общий уровень проникновения 5G в Южной Корее.

Ожидается, что на конец 2021 года общее количество подключений к сетям 5G в Южной Корее заметно превысит 11 млн, из них, как ожидается, более 5 млн придется на SK Telecom, а 3 млн - на KT. По данным Министерства науки и ICT Южной Кореи число подключений к сетям 5G в стране превысило 10,9 млн на конец ноября 2020 года.

Правительство Южной Кореи подтвердило, что по состоянию на конец августа 2020 года три ведущих оператора мобильной связи и интернета в стране построили в общей сложности 105 тысяч базовых станций 5G, действующих на "золотых частотах" диапазона 3.5 ГГц. Ожидается, что цели в 150 тысяч развернутых базовых станций 5G они достигнут примерно на 10 лет ранее, чем это ожидалось при исходном планировании.

Источник: telecom.economictimes.indiatimes.com ; digitimes.com ; business-standard.com

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