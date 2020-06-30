B2B: Билайн Бизнес поможет снизить расходы на электричество

MForum.ru
30.06.2020,
Билайн Бизнес запускает услугу Энергоконсалт, адресованную малому и среднему бизнесу, специфика работы которого подразумевает потребление больших объемов электроэнергии.
В условиях, когда стоимость киловатт-часа растет из года в год, расходы на электроэнергию становятся все более значимой статьей расходов для бизнеса.
В Билайн уверены, что профессиональный эксперт может предложить список действий, которые помогут уменьшить энергопотребление и оптимизировать расходы на электроэнергию. В кризис, связанный с эпидемией и ее экономическими последствиями, это может быть особенно актуально.
Как работает услуга? Эксперты Билайн Бизнес проводят аудит технической документации и договоров энергоснабжения клиента для того, чтобы оценить энергоэффективность предприятия. В частности, в зоне контроля:
Также планируется осуществлять:
Интересна предлагаемая модель оплаты услуг - по факту получения экономического эффекта клиентом. И не стоит думать, что когда кто-то говорит об оптимизации счетов за электроэнергию, то речь идет о каких-то копейках. Нет, даже для небольшого бизнес центра размер возможного выигрыша в расходах за электричество за год может достигать до 0.8 млн рублей.
Александр Попов, директор департамента по развитию фиксированного бизнеса и конвергентных решений ПАО «ВымпелКом»: «Рациональное использование ресурсов — важный аспект не просто в сокращении издержек на выходе из режима самоизоляции, но и залог устойчивого развития на долгий период как по финансовым показателям, так и в плане экологии. Мы хотим помочь компаниям бережнее относиться к электроэнергии, чтобы те могли и сэкономить, и снизить нагрузку на окружающую среду. Грамотно проведенный экспертный аудит позволяет сократить расходы на электроэнергию на 10-15%. По внутренним оценкам Билайн Бизнес в денежном эквиваленте сумма экономии может достигать до 800 тысяч рублей в год для небольшого бизнес-центра и порядка 50 миллионов рублей в год для крупного бизнеса. Билайн Бизнес планирует и дальше развивать проекты в области электроэнергетики, в связи с чем уже сейчас имеет в штате высококвалифицированных специалистов, готовых делиться своей экспертизой».
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теги: Билайн Бизнес ВымпелКом B2B дополнительные услуги
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