Каналы связи: ВымпелКом рассказал о некоммерческом сервисе межоператорского взаимодействия

04.09.2023, MForum.ru

Речь идет о платформе, запущенной подразделением билайн-бизнес в начале 2020 года. Эта платформа выступает в роли некоммерческого сервиса, позволяющего всем заинтересованным выбирать доступные для аренды каналы связи. Доступ к сервису обеспечивается всем желающим оператором связи, включая как международных, так и региональных. По данным ВымпелКом, к платформе на текущий момент подключено более 1 тысячи пользователей.

Оператор постепенно дорабатывает платформу, в частности, были обновлены разделы Лоты и Предложения. В "лоте" увеличено поле для просмотра комментариев, добавлены контакты менеджера, который обеспечивает поддержку проекта. Появился раздел "Что нового", в нем собирается информация по обновлениям системы. Работая с вложениями и коммерческим предложением можно получить дополнительную информацию при нажатии на символ '?', можно удалять ранее присоединенные файлы.

Согласно оценкам ресурсов по SUS (System Usability Scale), внутренние пользователи в среднем дают платформе 84 балла, внешние - 73 балла. Общую эффективность взаимодействия с интерфейсом внутренние пользователи оценили в 93 балла, внешние - более критичны, 76 баллов.

Объем выбора предложений на платформе составляет более 2 тысяч лотов, это немало.

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