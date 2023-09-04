Каналы связи: ВымпелКом рассказал о некоммерческом сервисе межоператорского взаимодействия

MForum.ru
04.09.2023,
Речь идет о платформе, запущенной подразделением билайн-бизнес в начале 2020 года. Эта платформа выступает в роли некоммерческого сервиса, позволяющего всем заинтересованным выбирать доступные для аренды каналы связи. Доступ к сервису обеспечивается всем желающим оператором связи, включая как международных, так и региональных. По данным ВымпелКом, к платформе на текущий момент подключено более 1 тысячи пользователей.
Оператор постепенно дорабатывает платформу, в частности, были обновлены разделы Лоты и Предложения. В "лоте" увеличено поле для просмотра комментариев, добавлены контакты менеджера, который обеспечивает поддержку проекта. Появился раздел "Что нового", в нем собирается информация по обновлениям системы. Работая с вложениями и коммерческим предложением можно получить дополнительную информацию при нажатии на символ '?', можно удалять ранее присоединенные файлы.
Согласно оценкам ресурсов по SUS (System Usability Scale), внутренние пользователи в среднем дают платформе 84 балла, внешние - 73 балла. Общую эффективность взаимодействия с интерфейсом внутренние пользователи оценили в 93 балла, внешние - более критичны, 76 баллов.
Объем выбора предложений на платформе составляет более 2 тысяч лотов, это немало.
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теги: Билайн ВымпелКом биржа каналов
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